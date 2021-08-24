طريقة عمل كرات الدجاج المقلية بالجبن في المنزل

طريقة عمل كرات الدجاج من أفضل الأكلات التي يمكن تحضيرها في المنزل والتي يقبل عليها جميع أفراد الأسرة وتتميز بإمكانية تحضيرها بأكثر من طريقة فيمكن عمل كرات الدجاج مع الأرز ويمكن تحضيرها بجانب كرات اللحم السعودي مع الأرز لتكتمل السفرة أمام أفراد الأسرة، بالإضافة إلى إمكانية تحضير كرات الدجاج المقلية والتي يمكن تحضيرها مقرمشة ذات طعم رائع ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل كرات الدجاج.

طريقة عمل كرات الدجاج

لتنفيذ طريقة عمل كرات الدجاج يجب على السيدة أن تقوم بتحضير بعض المكونات الأساسية وهي:

يتم تحضير مقدار 200 جرام من صدور الدجاج المخلي.

عدد 2 حبة من الهوت دوج.

عدد 1 بيضة.

عدد 1 حبة بصل.

عدد 2 فص ثوم.

عدد 1 حبة من الفلفل الألوان.

عدد 2 ملعقة من الحليب المجفف.

عدد 2 ملعقة من زيت الزيتون.

عدد 2 ملعقة من الصلصة.

كمية مناسبة من الملح.

مقدار كوب صغير من البقسماط.

عدد 2 كوب من الزيت الخاص بقلي الطعام.

نقوم أولًا بوضع الدجاج بوضع الدجاج بعد تقطيعه إلى قطع صغيرة مع الهوت دوج في الخلاط.

نقوم بإضافة كافة البهارات التي تم تجهيزها من ثوم وفلفل والبيض والملح ويتم خلط المكونات مرة أخري ومن ثم يتم إضافة الحليب وإعادة التقليب وبعدها يتم وضع البقسماط المطحون أثناء خلط المكونات تدريجيًا.

بعد الانتهاء من خلط كافة المكونات يتم إخراج العجينة وتقسيمها إلى كرات صغيرة الحجم عن طريق اليد.

يتم إحضار مقلاة مناسبة ونقوم بوضع كوبي الزيت بداخلها وتترك على نار متوسطة الحرارة.

بعد تسخين الزيت يتم إضافة كرات اللحم به وتترك لحين تغير لونها إلى اللون الأصفر.

مكونات كرات الدجاج المقليةطريقة تحضير كرات الدجاج المقليةطريقة عمل كرات الدجاج بالجبن

يتم تحضير المكونات التالية:

نصف كيلو من صدور الدجاج المفرومة.

كمية مناسبة من البقسماط المطحون.

نصف كوب جبنة مبشورة حسب الرغبة.

عدد 4 ملاعق من البقدونس.

ملعقة واحدة صغيرة من الثوم المفروم.

عدد 1 بيضة.

كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير