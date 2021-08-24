الحواوشي البلدي علي أصوله وأسراره وطعمه الشهي مثل المطاعم الكبرى 2021م

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الحواوشي البلدي علي أصوله وأسراره ، من أكثر الوصفات التي تبحث عنها ربة المنزل، خاصة طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي الأصلية، فهي الطريقة التي يتبعها أكبر الطهاة في العالم العربي، مثل طريقة عمل الحواوشي فاطمة ابو حاتي، أو طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي للشيف الشربيني، كذلك طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي للشيف علاء، فلكل شيف من السابق ذكرهم طريقته الخاصة، لعمل الحواوشي باللحمة، كذلك بإمكانك تسوية الحواوشي في الفرن، وبإمكانك تحميره في الطاسة، إضافة إلى أن الحواوشي من الأكلات المصرية الأصيلة، التي يحبها الكبار والصغار، خاصة في وجبتي الغذاء والعشاء، وانتقلت من المطبخ المصري، للمطابخ العالمية كونها أكلة لا تقاوم، وإليكي طريقة عمل الحواوشى بالخطوات والصور، مثل المطاعم والمحلات، وبمقادير بسيطة وسهلة من مطبخك، ونتيجة ممتازة، سيحبها جميع أفراد أسرتك، وبإمكانك تقديمها في العزومات.الحواوشي البلدي علي أصوله وأسراره
إضافة إلى ما سبق ذكره، فالحواوشي من الأكلات سهلة التصنيع، وهذا سبب انتشارها، لأنها تعد المنقذة لربة المنزل، في طريقة تحضيرها السهلة، ومكوناتها البسيطة، الموجودة في كل مطبخ، كما أن تحضيرها في المنزل سواء أكانت محمرة على الطاسه، أو تم تسويتها في الفرن، تضاهي المطاعم تمامًا، كما تقدم تلك الأكلة اللذيذة في المناسبات والأعياد، وفي العزومات والرحلات، وفي الأفراح أيضًا، وفي الفيديو القادم، طريقة الحواوشي البلدي، مع إضافة مكونين هامين هما سر حواوشي المطاعم، تقدمها الشيف نورا Nora’s، بالخطوات والمقادير ، وتقدم بعض النصائح الهامة، لنجاح عمل الحواوشي في المنزل.مكونات ومقادير الحواوشي البلدي
- مقدار كيلو لحم مفروم.
- عيش بلدي.
- عدد 3 بصلات مبشورين.
- أيضًا عدد 3 حبات فلفل مفرومين.
- كذلك مقدار 2 ملعقة نشا.
- عدد 1 ملعقة صغيرة من السكر.
- مقدار 2 ملعقة نشا.
- عدد كيس بيكنج بودر.
- رشة ملح.
- مقدار من الفلفل الأسود.
- بصل بودرة.
- ثوم بودرة.
- قرفة.
- زعتر.
- زنجبيل.
- عدد 2 ملعقة دبس رمان.
- مقدار 1/2 ملعقة سمنة.
- في النهاية كوب من الزيت.
وفي النهاية على طريقة الشيف نورا، تعرفي على طريقة عمل الحواوشي زي المحلات، بالخطوات كالتالي:
- أولًا أحضري وعاء عميق، وضعي به اللحم المفروم، ثم أضيفي إليه البصل المبشور، وحبات الفلفل المفروم، ثم أضيفي السكر، ثم النشا، ثم البيكنج بودر، ثم أضيفي الملح، والفلفل السود، والبصل البودرة، والثوم البودرة، ثم القرفة، الزعتر والزنجبيل، ودبس الرمان، ثم ملعقة سمنة، وبالتقليب جيدًا، حتى تمتزج كافة المكونات.
- كما يجب أن تتركي المزيج السابق، لمدة ساعة كاملة.
- كذلك قومي بتحضير العيش البلدي، وافتحيه للسماح بدخول خليط الحواوشي به.
- ثم قومي بتوزيع خليط اللحم في العيش البلدي،باستخدام يديكي وتطبيقه جيدًا داخل رغيف العيش البلدي.
- بعد الانتهاء من تعبئة كافة أرغفة العيش بلحم الحواوشي، قومي بتلميع العيش من الخارج، باستخدام فرشاة، فقط أحضري طبق وضعي به كوب الزيت، وملعقتين سمن سايح، وامزجيهم جيدًا، وقومي بتلميع أرغفة العيش من الخارج.
- فائدة تلميع العيش، لإضافة طعم مميز أثناء الطهي، واعطاؤه لون محمر جميل.
- يلي ذلك قومي بإحضار طاسة من النوع الغير قابل للالتصاق، وادهنيها بالزيت، وقومي بتسوية أرغفة الحواوشي داخل الطاسة، وقومي بتحمير أوجه الرغيف جيدًا، واستمري في تقليب رغيف رغيف، حتى تمام التسوية.
- كذلك يتم تقديم الحواوشي البيتي، مع بطاطس محمرة، أو مع الثومية البيتي بدون بيض، أو مع الصوص الحار، أو مع الصوص البارد، أو الكاتشاب، أو أي نوع من أنوع المخللات، حسب الرغبة.
- في الختام بإمكانك أيضًا وضع الحواوشي في الفرن، حسب رغبتك أيضًا، فبإمكانك تسوية وطهي الحواوشي بالفرن، في حال كنتي من محبي المشويات.
- كما وجب التنويه أن طريقة التقديم، من تزيين طبق التقديم بشرائح الليمون، أو بعشبة الكزبرة، بشكل جمالي أمر هام، لوضع لمساتك الخاصة.
الوسوم
الحواوشي البلدي علي أصوله وأسراره ، من أكثر الوصفات التي تبحث عنها ربة المنزل، خاصة طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي الأصلية، فهي الطريقة التي يتبعها أكبر الطهاة في العالم العربي، مثل طريقة عمل الحواوشي فاطمة ابو حاتي، أو طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي للشيف الشربيني، كذلك طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي للشيف علاء، فلكل شيف من السابق ذكرهم طريقته الخاصة، لعمل الحواوشي باللحمة، كذلك بإمكانك تسوية الحواوشي في الفرن، وبإمكانك تحميره في الطاسة، إضافة إلى أن الحواوشي من الأكلات المصرية الأصيلة، التي يحبها الكبار والصغار، خاصة في وجبتي الغذاء والعشاء، وانتقلت من المطبخ المصري، للمطابخ العالمية كونها أكلة لا تقاوم، وإليكي طريقة عمل الحواوشى بالخطوات والصور، مثل المطاعم والمحلات، وبمقادير بسيطة وسهلة من مطبخك، ونتيجة ممتازة، سيحبها جميع أفراد أسرتك، وبإمكانك تقديمها في العزومات.الحواوشي البلدي علي أصوله وأسراره
إضافة إلى ما سبق ذكره، فالحواوشي من الأكلات سهلة التصنيع، وهذا سبب انتشارها، لأنها تعد المنقذة لربة المنزل، في طريقة تحضيرها السهلة، ومكوناتها البسيطة، الموجودة في كل مطبخ، كما أن تحضيرها في المنزل سواء أكانت محمرة على الطاسه، أو تم تسويتها في الفرن، تضاهي المطاعم تمامًا، كما تقدم تلك الأكلة اللذيذة في المناسبات والأعياد، وفي العزومات والرحلات، وفي الأفراح أيضًا، وفي الفيديو القادم، طريقة الحواوشي البلدي، مع إضافة مكونين هامين هما سر حواوشي المطاعم، تقدمها الشيف نورا Nora’s، بالخطوات والمقادير ، وتقدم بعض النصائح الهامة، لنجاح عمل الحواوشي في المنزل.مكونات ومقادير الحواوشي البلدي
- مقدار كيلو لحم مفروم.
- عيش بلدي.
- عدد 3 بصلات مبشورين.
- أيضًا عدد 3 حبات فلفل مفرومين.
- كذلك مقدار 2 ملعقة نشا.
- عدد 1 ملعقة صغيرة من السكر.
- مقدار 2 ملعقة نشا.
- عدد كيس بيكنج بودر.
- رشة ملح.
- مقدار من الفلفل الأسود.
- بصل بودرة.
- ثوم بودرة.
- قرفة.
- زعتر.
- زنجبيل.
- عدد 2 ملعقة دبس رمان.
- مقدار 1/2 ملعقة سمنة.
- في النهاية كوب من الزيت.
وفي النهاية على طريقة الشيف نورا، تعرفي على طريقة عمل الحواوشي زي المحلات، بالخطوات كالتالي:
- أولًا أحضري وعاء عميق، وضعي به اللحم المفروم، ثم أضيفي إليه البصل المبشور، وحبات الفلفل المفروم، ثم أضيفي السكر، ثم النشا، ثم البيكنج بودر، ثم أضيفي الملح، والفلفل السود، والبصل البودرة، والثوم البودرة، ثم القرفة، الزعتر والزنجبيل، ودبس الرمان، ثم ملعقة سمنة، وبالتقليب جيدًا، حتى تمتزج كافة المكونات.
- كما يجب أن تتركي المزيج السابق، لمدة ساعة كاملة.
- كذلك قومي بتحضير العيش البلدي، وافتحيه للسماح بدخول خليط الحواوشي به.
- ثم قومي بتوزيع خليط اللحم في العيش البلدي،باستخدام يديكي وتطبيقه جيدًا داخل رغيف العيش البلدي.
- بعد الانتهاء من تعبئة كافة أرغفة العيش بلحم الحواوشي، قومي بتلميع العيش من الخارج، باستخدام فرشاة، فقط أحضري طبق وضعي به كوب الزيت، وملعقتين سمن سايح، وامزجيهم جيدًا، وقومي بتلميع أرغفة العيش من الخارج.
- فائدة تلميع العيش، لإضافة طعم مميز أثناء الطهي، واعطاؤه لون محمر جميل.
- يلي ذلك قومي بإحضار طاسة من النوع الغير قابل للالتصاق، وادهنيها بالزيت، وقومي بتسوية أرغفة الحواوشي داخل الطاسة، وقومي بتحمير أوجه الرغيف جيدًا، واستمري في تقليب رغيف رغيف، حتى تمام التسوية.
- كذلك يتم تقديم الحواوشي البيتي، مع بطاطس محمرة، أو مع الثومية البيتي بدون بيض، أو مع الصوص الحار، أو مع الصوص البارد، أو الكاتشاب، أو أي نوع من أنوع المخللات، حسب الرغبة.
- في الختام بإمكانك أيضًا وضع الحواوشي في الفرن، حسب رغبتك أيضًا، فبإمكانك تسوية وطهي الحواوشي بالفرن، في حال كنتي من محبي المشويات.
- كما وجب التنويه أن طريقة التقديم، من تزيين طبق التقديم بشرائح الليمون، أو بعشبة الكزبرة، بشكل جمالي أمر هام، لوضع لمساتك الخاصة.
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