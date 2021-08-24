الحواوشي البلدي علي أصوله وأسراره وطعمه الشهي مثل المطاعم الكبرى 2021م

الحواوشي البلدي علي أصوله وأسراره ، من أكثر الوصفات التي تبحث عنها ربة المنزل، خاصة طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي الأصلية، فهي الطريقة التي يتبعها أكبر الطهاة في العالم العربي، مثل طريقة عمل الحواوشي فاطمة ابو حاتي، أو طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي للشيف الشربيني، كذلك طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي للشيف علاء، فلكل شيف من السابق ذكرهم طريقته الخاصة، لعمل الحواوشي باللحمة، كذلك بإمكانك تسوية الحواوشي في الفرن، وبإمكانك تحميره في الطاسة، إضافة إلى أن الحواوشي من الأكلات المصرية الأصيلة، التي يحبها الكبار والصغار، خاصة في وجبتي الغذاء والعشاء، وانتقلت من المطبخ المصري، للمطابخ العالمية كونها أكلة لا تقاوم، وإليكي طريقة عمل الحواوشى بالخطوات والصور، مثل المطاعم والمحلات، وبمقادير بسيطة وسهلة من مطبخك، ونتيجة ممتازة، سيحبها جميع أفراد أسرتك، وبإمكانك تقديمها في العزومات.

الحواوشي البلدي علي أصوله وأسراره

إضافة إلى ما سبق ذكره، فالحواوشي من الأكلات سهلة التصنيع، وهذا سبب انتشارها، لأنها تعد المنقذة لربة المنزل، في طريقة تحضيرها السهلة، ومكوناتها البسيطة، الموجودة في كل مطبخ، كما أن تحضيرها في المنزل سواء أكانت محمرة على الطاسه، أو تم تسويتها في الفرن، تضاهي المطاعم تمامًا، كما تقدم تلك الأكلة اللذيذة في المناسبات والأعياد، وفي العزومات والرحلات، وفي الأفراح أيضًا، وفي الفيديو القادم، طريقة الحواوشي البلدي، مع إضافة مكونين هامين هما سر حواوشي المطاعم، تقدمها الشيف نورا Nora’s، بالخطوات والمقادير ، وتقدم بعض النصائح الهامة، لنجاح عمل الحواوشي في المنزل.

مقدار كيلو لحم مفروم.

عيش بلدي.

عدد 3 بصلات مبشورين.

أيضًا عدد 3 حبات فلفل مفرومين.

كذلك مقدار 2 ملعقة نشا.

عدد 1 ملعقة صغيرة من السكر.

مقدار 2 ملعقة نشا.

عدد كيس بيكنج بودر.

رشة ملح.

مقدار من الفلفل الأسود.

بصل بودرة.

ثوم بودرة.

قرفة.

زعتر.

زنجبيل.

عدد 2 ملعقة دبس رمان.

مقدار 1/2 ملعقة سمنة.

في النهاية كوب من الزيت.

مكونات ومقادير الحواوشي البلديطريقة عمل الحواوشي في البيت للشيف نورا

وفي النهاية على طريقة الشيف نورا، تعرفي على طريقة عمل الحواوشي زي المحلات، بالخطوات كالتالي:

