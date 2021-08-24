معدل السكر الطبيعي للحامل وأهم النصائح لتجنب الإصابة بسكر الحمل

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معدل السكر الطبيعي للحامل ؛ فترة الحمل من الفترات الحرجة التي تمر بها المرأة، يجب فيها الحرص على مستوى السكر، الضغط، لأن كلاهما يمكن أن يسبب ارتفاع مستواهم حدوث مشاكل بالحمل سواء للمرأة أو الجنين، لذا يجب على المرأة ما هو معدل السكر الطبيعي للحامل وما هي الطرق التي تساعد على بقائه في مستواه الطبيعي حتى تمر فترة الحمل بسلام، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال هذا المقال.معدل السكر الطبيعي للحامل
إصابة المرأة بالسكر أثناء الحمل من الأمور الشائعة، والتي قد تحدث نتيجة لحدوث اضطرابات الهرمونات بالجسم، خاصًة في الشهر الثاني أو الثالث، لذا يجب معرفة ما هو المعدل الطبيعي للسكر للحوامل سواء عند إجراء تحليل السكر صائم وفاطر، مع مراعاة أنه من الضروري ألا تزيد مدة الصيام عن 8 ساعات
- معدل السكر الطبيعي للحامل ” صائم ” يجب أن يكون أقل من 95 mg/dl.
- أما المعدل الطبيعي للسكر ” فاطر” يجب أن يكون أقل من 180 mg/dl.
يوجد عوامل تساهم في إصابة المرأة بسكر الحمل مثل:-
- العمر: إذا كان عمر المرأة أكبر من 25 عامًا.
- إذا كان لدى المرأة إصابة سابقة بسكر الحمل أثناء الحمل الأول.
- إصابة المرأة بالسابق بتكيس المبايض.
- إن كانت المرأة مدخنة.
- إذا كانت المرأة تعاني من الوزن الزائد.
أهم النصائح التي يجب إتباعها لعدم الإصابة بسكر الحمل
أضرار إصابة المرأة بسكر الحمل خطيرة قد تتسبب في وفاة الجنين، وقد يتحول السكر إلى دهون تتراكم حول الجنين، وقد يؤدي لشعور المرأة بصعوبة بالغة في التنفس، وارتفاع مستوى ضغط الدم مما يؤثر بالسلب على الجنين، لذا يجب معرفة ما هي أهم النصائح التي يجب إتباعها من أجل عدم إصابة المرأة بسكر الحمل:-
- تجنب تناول الأكلات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الدسم، وخاصًة الوجبات السريعة، والمقلية.
- الحرص على تناول وجبة إفطار تحتوي على ألياف، بروتين.
- ممارسة التمارين الرياضية حتى وإن اقتصرت على رياضة المشي.
- قياس مستوى السكر في الدم بعد تناول كل وجبة لمعرفة مستواه الطبيعي خلال فترة الحمل.
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معدل السكر الطبيعي للحامل ؛ فترة الحمل من الفترات الحرجة التي تمر بها المرأة، يجب فيها الحرص على مستوى السكر، الضغط، لأن كلاهما يمكن أن يسبب ارتفاع مستواهم حدوث مشاكل بالحمل سواء للمرأة أو الجنين، لذا يجب على المرأة ما هو معدل السكر الطبيعي للحامل وما هي الطرق التي تساعد على بقائه في مستواه الطبيعي حتى تمر فترة الحمل بسلام، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال هذا المقال.معدل السكر الطبيعي للحامل
إصابة المرأة بالسكر أثناء الحمل من الأمور الشائعة، والتي قد تحدث نتيجة لحدوث اضطرابات الهرمونات بالجسم، خاصًة في الشهر الثاني أو الثالث، لذا يجب معرفة ما هو المعدل الطبيعي للسكر للحوامل سواء عند إجراء تحليل السكر صائم وفاطر، مع مراعاة أنه من الضروري ألا تزيد مدة الصيام عن 8 ساعات
- معدل السكر الطبيعي للحامل ” صائم ” يجب أن يكون أقل من 95 mg/dl.
- أما المعدل الطبيعي للسكر ” فاطر” يجب أن يكون أقل من 180 mg/dl.
يوجد عوامل تساهم في إصابة المرأة بسكر الحمل مثل:-
- العمر: إذا كان عمر المرأة أكبر من 25 عامًا.
- إذا كان لدى المرأة إصابة سابقة بسكر الحمل أثناء الحمل الأول.
- إصابة المرأة بالسابق بتكيس المبايض.
- إن كانت المرأة مدخنة.
- إذا كانت المرأة تعاني من الوزن الزائد.
أهم النصائح التي يجب إتباعها لعدم الإصابة بسكر الحمل
أضرار إصابة المرأة بسكر الحمل خطيرة قد تتسبب في وفاة الجنين، وقد يتحول السكر إلى دهون تتراكم حول الجنين، وقد يؤدي لشعور المرأة بصعوبة بالغة في التنفس، وارتفاع مستوى ضغط الدم مما يؤثر بالسلب على الجنين، لذا يجب معرفة ما هي أهم النصائح التي يجب إتباعها من أجل عدم إصابة المرأة بسكر الحمل:-
- تجنب تناول الأكلات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الدسم، وخاصًة الوجبات السريعة، والمقلية.
- الحرص على تناول وجبة إفطار تحتوي على ألياف، بروتين.
- ممارسة التمارين الرياضية حتى وإن اقتصرت على رياضة المشي.
- قياس مستوى السكر في الدم بعد تناول كل وجبة لمعرفة مستواه الطبيعي خلال فترة الحمل.
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