أطعمه تساعد على تقوية الذاكرة والدماغ وتحسين المزاج 

أطعمه تساعد على تقوية الذاكرة وتحسين المزاج، أكد خبراء التغذية أنه يوجد العديد من الأطعمة المتنوعة والمشروبات اللذيذة التي تعمل على تحسين وظائف الدماغ بفضل احتوائها على مواد مضادة للأكسدة، وبالتالي يساعد على تحسين المزاج العام والذاكرة، وأكدت بعض الدراسات الخاصة بالتغذية العلاجية أنه يوجد العديد من الأطعمة التي تعمل على تقوية صحة الدماغ وتقوية الذاكرة وتساعد في القدرة على التركيز وتحسين المهارات العقلية.

أطعمه تساعد على تقوية الذاكرة

حيث يعتبر سمك السلمون والسردين التونة من الأسماك الدهنية التي تحتوي على الأحماض الدهنية أوميغا 3 ولها أهمية كبيرة في تحسين بنية الدماغ والخلايا العصبية وتساعد على ضبط الذاكرة وتقلل من الإصابة بالزهايمر.

فاكهة التوت حيث تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تقليل شيخوخة الدماغ وتقلل من الإصابة بالأمراض العصبية وتحسن الذاكرة.

يعتبر الكركم من التوابل المعروفة ويحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة وتعمل على تحسين الذاكرة وخاصة الأشخاص الذين يعانون من الزهايمر وتقلل الإصابة بالاكتئاب وتدخل بشكل مباشر عن طريق الدم.

البروكلي يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين k ويحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة وأكدت المنظمات العالمية أن تناول كوب منه بشكل يوم يعمل على تحسين الذاكرة، ويحتوي على عنصر الحديد والزنك والمغنيسيوم والنحاس وجميع هذه العناصر تقلل من الإصابة بالأمراض العصبية والاكتئاب وتقلل من التشنجات العصبية وتعمل على تقوية وظائف الدماغ.

فوائد القهوة للدماغ

القهوة تحتوي على مادة الفلافونيد التي يتواجد فيها مادة الكافيين ومضادات الأكسدة وتساعد بشكل كبير على تحسين وظائف الدماغ وأكدت بعض الدراسات أن أكثر من 900 شخص تناوله الشوكولاتة الداكنة بشكل منتظم ساعدت على تحسين الذاكرة، وتزيد من المشاعر الإيجابية، كما أنها تعمل في تعزيز صحة القلب وتمنع الإصابة بالأمراض التناسلية وتقلل من التدهور العقلي وتحتوي على مضادات الأكسدة.