“الطعم على أصوله”طريقة عمل أكلات شعبية اردنية مشهورة منسف اللحم والرشوف بأسهل خطوات وبدون تكلفة

طريقة عمل اكلات شعبية اردنية، من منا لا يعشق تناول الاكلات الاردنية الشهية، فكما نعلم أن المطبخ الاردني يشتهر بألذ واطعم الاكلات التي لا مثيل لها في جميع البلاد العربية، حيث يقدم المطبخ الاردني الكثير من الاطباق الرائعة والتي تحتوي غلى العديد من العناصر الغذائية، لذلك اليوم نود أن نستعرض معكم كيفية عمل الاكلات الشعبيه الاردنيه فتابعوا معنا. طريقه عمل أكلات شعبية اردنيه طريقه عمل أكلات شعبية اردنيه مكونات عمل منسف اللحم 1 كيلو من اللحمة.

ملعقة كبيرة من السمن.

كمية وفيرة من الماء.

نصف ملعقة من الملح.

كمية قليلة من الهيل.

بصلة صغيرة مقطعة.

حبة من الجميد.

كوب صغير من الماء الفاتر.

كيلو من اللبن رائب.

نصف معلقة صغيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من بهار المنسف. طريقه تحضير اشهى الاكلات الاردنيه يتم اولا سلق اللحم في كمية من الماء ونضيف كمية الهيل ونتركها لمدة ساعة حتي تمام النضج.

انقعي كمية اللبن الرائب في القليل من الماء الدافئ، ثم يضرب في الخلاط الكهربائي لصبح سائل.

ثم ضعي اللبن على النار وضيفي عليه 4 أكواب من الماء وقلبيهم جيدا حتي يصل للغليان.

خذي كمية اللحم وضفيه على الحليب، ويترك على النار لمدة 20 دقيقة.

خذي كمية الأرز وضعيه في وعاء بعد غسله جيدا وضيفي عليه 4 أكواب من الماء وملح والزيت واتركيه حتي يغلي ثم اخفضي عليه النار واتركيه حتى تمام النضج.

في صينية كبيرة الحجم ابدئي اولا بوضع خبز الشراك ثم اسكبي عليه الأرز ووزعيه بشكل كامل.

ثم اخرجي اللحم من وعاء اللبن وضعيه في نصف الصينية ثم اسكبي الحليب في الجوانب، ووزعي اللوز على الاطراف للتزين ثم يقدم المنسف وبالف هنا وشفا. طريقة عمل الرشوف الاردني المكونات 1 كوب من العدس.

كوب من جريشة القمح.

واحد قرص لبن جميد.

بصلة كبيرة مفرومة .

1 كوب حمص مسلوق.

كمية من السمن. طريقة التحضير في وعاء واسع ضعي كمية السمن علي النار، ثم ضيفي كمية العدس والجريشة وقلبيهم جيدا لدقيقة ثم يضاف البصل المفروم عليهم مع كمية الحمص ونستمر بالتقليب حتي أن ينضج. نضرب الحليب في الخلاط الكهربائي حتي يصبح سائل تماما. نضع 3 أكواب من الماء على النار حتي الغليان ثم نضع فوقها الحليب ثم نسكبهم على الجربس والحمص ونتركهم لمدة 5 دقائق ونقدمها مع خبز الشراك. الوسوم

طريقة عمل اكلات شعبية اردنية، من منا لا يعشق تناول الاكلات الاردنية الشهية، فكما نعلم أن المطبخ الاردني يشتهر بألذ واطعم الاكلات التي لا مثيل لها في جميع البلاد العربية، حيث يقدم المطبخ الاردني الكثير من الاطباق الرائعة والتي تحتوي غلى العديد من العناصر الغذائية، لذلك اليوم نود أن نستعرض معكم كيفية عمل الاكلات الشعبيه الاردنيه فتابعوا معنا. طريقه عمل أكلات شعبية اردنيه طريقه عمل أكلات شعبية اردنيه مكونات عمل منسف اللحم 1 كيلو من اللحمة.

ملعقة كبيرة من السمن.

كمية وفيرة من الماء.

نصف ملعقة من الملح.

كمية قليلة من الهيل.

بصلة صغيرة مقطعة.

حبة من الجميد.

كوب صغير من الماء الفاتر.

كيلو من اللبن رائب.

نصف معلقة صغيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من بهار المنسف. طريقه تحضير اشهى الاكلات الاردنيه يتم اولا سلق اللحم في كمية من الماء ونضيف كمية الهيل ونتركها لمدة ساعة حتي تمام النضج.

انقعي كمية اللبن الرائب في القليل من الماء الدافئ، ثم يضرب في الخلاط الكهربائي لصبح سائل.

ثم ضعي اللبن على النار وضيفي عليه 4 أكواب من الماء وقلبيهم جيدا حتي يصل للغليان.

خذي كمية اللحم وضفيه على الحليب، ويترك على النار لمدة 20 دقيقة.

خذي كمية الأرز وضعيه في وعاء بعد غسله جيدا وضيفي عليه 4 أكواب من الماء وملح والزيت واتركيه حتي يغلي ثم اخفضي عليه النار واتركيه حتى تمام النضج.

في صينية كبيرة الحجم ابدئي اولا بوضع خبز الشراك ثم اسكبي عليه الأرز ووزعيه بشكل كامل.

ثم اخرجي اللحم من وعاء اللبن وضعيه في نصف الصينية ثم اسكبي الحليب في الجوانب، ووزعي اللوز على الاطراف للتزين ثم يقدم المنسف وبالف هنا وشفا. طريقة عمل الرشوف الاردني المكونات 1 كوب من العدس.

كوب من جريشة القمح.

واحد قرص لبن جميد.

بصلة كبيرة مفرومة .

1 كوب حمص مسلوق.

كمية من السمن. طريقة التحضير في وعاء واسع ضعي كمية السمن علي النار، ثم ضيفي كمية العدس والجريشة وقلبيهم جيدا لدقيقة ثم يضاف البصل المفروم عليهم مع كمية الحمص ونستمر بالتقليب حتي أن ينضج. نضرب الحليب في الخلاط الكهربائي حتي يصبح سائل تماما. نضع 3 أكواب من الماء على النار حتي الغليان ثم نضع فوقها الحليب ثم نسكبهم على الجربس والحمص ونتركهم لمدة 5 دقائق ونقدمها مع خبز الشراك.

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