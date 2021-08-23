طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية بكل سهولة ومذاق أكثر من رائع

أصابع الجبنة المقلية ، تعد من ألذ الطرق والوصفات لإعداد الجبنة، كما أن مكوناتها سهلة وبسيطة، كما أن طريقة تحضيرها كذلك لا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد، كما أن هذه الأكلة يقبل عليها الكبير والصغير لما تتميز به من مذاق خاص ولذيذ، كما يمكن إعداد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى مثل كيكة التوينكيز أو كيكة الهوهوز أو مقرمشات الدوريتوس اللذيذة والفول السوداني المملح وكذلك طريقة عمل البطاطس المقرمشة بالدقيق والنشا والتوابل وغيرها الكثير والكثير من الوصفات اللذيذة والمميزة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية.

مكونات أصابع الجبنة المقلية

تتكون هذه الأكلة من مكونات بسيطة ورخيصة ومتوفرة وهي كالتالي.

ست أصابع من الجبنة الشيدر أو الموزاريلا

كوب دقيق.

ربع كوب دقيق ذرة.

بهارات حسب الرغبة.

ملح.

بيضتين.

ملعقتين كبار من الحليب.

كوب بقسماط مطحون.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي علي طريقة أصابع الجبنة المقلية كالتالي:

نقوم بخلط الدقيق الأبيض مع البهارات ودقيق الذرة.

ثم نقوم بخلط البيض مع الحليب.

بعد ذلك نقوم بوضع أصابع الجبنة في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط ونكرر نفس الأمر مرتين.

بعد ذلك نقوم بوضع الأصابع في الفريزر لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بقليها في الزيت الغزير وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

ويمكن تناولها سادة بدون أي إضافات أو مع الكاتشب الحار أو المايونيز أو المستردة أو حسب الرغبة.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها من دجاج كنتاكي ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

أولا نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بعد ذلك بعد خلطهم جيدا بضربهم في الخلاط أو بالهاند بلندر ويكون بعد ذلك جاهز للإستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة التحضير