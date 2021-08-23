ماسكات للبشرة الدهنية للتفتيح والتي تعاني من الاسمرار وظهور بعض البقع والتصبغات التي تسبب شعور الضيق للأشخاص، لذا يُمكنك استخدام العديد من الوصفات التي تساهم في حل تلك المشاكل بكل سهولة، لذا اليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل تابعونا.

ماسكات للبشرة الدهنية للتفتيح

هناك مجموعة من الماسكات التي يُمكنك القيام بها للحصول على بشرة خالية من الاسمرار، وهما:

ماسك المانجو للبشرة الدهنية للتفتيح

يعتبر هذا الماسك من ضمن الماسكات الفعالة التي يتم استخدامها للحصول على بشرة نظيفة، وأيضاً يعمل على ترطيبها وإزالة الأوساخ العالقة بها، لذا يمكنك عمله عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

أولاً نقوم بهرس المانجو بشكل جيد.

نوزعها على البشرة وتترك لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

نغسل البشرة بالماء الدافئ ثم البارد.

يتم تكرار الوصفة من مرة لمرتين في الأسبوع.

ماسك النعناع

يعد من أفضل أنواع الماسكات التي تُساهم في القضاء على المسام الواسعة إلى جانب قدرته على التخلص من البثور والحروق الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس الضارة، لذا يُمكنك استعمال الوصفة عن طريق الآتي:

يتم وضع كمية مناسبة من أوراق النعناع في وعاء به كمية من الماء الساخن.

يترك النعناع كي ينقع لمدة لا تقل عن ساعة.

ننظف البشرة ثم نمسح عليها بواسطة قطنة يتم غمسها في المزيج.

يترك لمدة لا تقل عن ثلث ساعة ثم نغسل البشرة بالماء البارد.

ماسك الشوفان والعسل

يستخدم للبشرة الدهنية فهو من الماسكات الفعالة في حل مشاكلها بشكل جيد، ويمكنك ذلك عن طريق اتباع ما يلي:

مزج كمية مناسبة من الشوفان مع عصير الليمون.

يتم إضافة العسل إلى الخليط السابق.

نطبق الخليط على البشرة ويترك لمدة ربع ساعة.

نغسل البشرة بالماء الفاتر جيداً.

ماسك الكيوي والليمون

يتم استعمال الوصفة للحصول على بشرة بيضاء وخالية من التصبغات، ويطبق الماسك عن طريق ما يلي: