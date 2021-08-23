ملعقة واحدة من هذا المكون على الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة شديدة

وصفة لعلاج تساقط الشعر، حيث يعاني الكثير من النساء والرجال من مشاكل القشرة وتساقط الشعر، إلى درجة أن البعض من هؤلاء الفئة من الناس قد تظهر فراغات صلع في فروة رؤوسهم وهو ما يسبب لهم إزعاج وحزن كبير خاصة للنساء، ولذا فهناك بعض الحلول الطبيعية التي يمكن الإستعانة بها لعلاج تلك المشاكل بتكلفة بسيطة ودون عناء استخدام مستحضرات التجميل التي تكلف الكثير من الأموال، وهي وصفة مجربة لدى الكثير من النساء وقد حققت فعلا نتائج مبهرة وملحوظة قضت من خلالها على الصلع وعملت على تطويل الشعر وتحفيز نمو الشعر في الأماكن الفارغة.

المكونات

أي نوع شامبو متوفر لديكي”ويفضل استخدام شامبو الأطفال”، بمقدار كوب ونصف من الشامبو في حالة كانت العبوة التي لديكي ممتلئة للغاية. ملعقة من الخزامي أو اللافندر. ملعقة من إكليل الجبل “ورق السدر”. قرنفل مطحون، وهو يعمل على إنبات الشعر في الفراغات وتحسين رائحة الشعر، بمقدار ملعقة صغيرة. ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون. نصف ملعقة من القرفة المطحونة.

وصفة تطويل الشعر

تضاف المكونات على الشامبو ويتم التقليب جيدا حتى تتجانس المكونات كلها مع بعضها البعض، وفي حالة كان المزيج ثقيلا يمكن تخفيفه بملعقة أو ملعقتين من الماء، ثم يضاف المزيج في زجاجة فارغة للإحتفاظ به واستخدامه عن غسل الشعر.

طريقة استخدام وصفة الشامبو الطبيعي

يتم أولا حفظ الزجاجة المعدة لمدة أسبوع قبل الإستخدام في مكان مظلم لا يدخله الشمس، وبعد ذلك قومي بغسل شعرك بالماء العادي ثم أضيفي الخليط الذي قمنا بإعداده على شعرك وتدليك الشعر به جيدا وتركه على الشعر لمدة 5 دقائق، ثم يغسل الشعر بالماء العادي مرة أخرى، وتكرار تلك الوصفة مرة أسبوعيا للوصول إلى أفضل النتائج التي تريدي شعرك عليها.

وصفة للشعر الكيرلي الخشن

هذه الوصفة هي للشعر المجعد الذي يصعب تسريحه، فنقوم بإضافة ملعقة من الشامبو وإضافة ملعقة من القهوة عليها والتقليب جيدا، ثم يغسل الشعر بها جيدا، ثم يغسل الشعر بالوصفة المعدة بالأعلى لضمان الوصول إلى أفضل النتائج وتحقيق تنعيم وتطويل ممتاز للشعر.