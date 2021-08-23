طريقة القهوة الحلوة الحجازية ومن أشهر أنواع القهوة المعروفة في الكثير من بلدان العالم، فهي تتسم بالمذاق المختلف عن باقي الأنواع ويُمكنك القيام بعملها في أي وقت للاستمتاع بها، ولكن يرغب البعض في معرفة طريقتها ومكوناتها حيث تشمل الحليب، واللوز المطحون وغيره من المكونات الأخرى، واليوم سوف نوضح لكم المزيد عبر السطور القادمة.

طريقة القهوة الحلوة الحجازية

القهوة الحجازية هي أحد أنواع القهوة التي يُمكن تحضيرها بسهولة وبسرعة، لذا يُمكنك اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة للحصول على مذاق مختلف وشهي، فتابع معنا الخطوات التالية بالتفصيل:

كوب فقط من اللوز المقشر والمطحون.

السكر على حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الهيل المطحون.

ثلاث ملاعق كبيرة من دقيق الأرز.

خمس أكواب من الماء.

كمية مناسبة من الحليب البودرة.

أولاً نبدأ بتقشير اللوز وطحنه ولكن ينبغي أن نتركه خشن. نرفع قدر على نار متوسطة الحرارة ونضيف في وعاء الحليب البودرة ونضيف إليه الماء ويترك حتى بذوب ويغلي. نضيف بعد ذلك السكر، والهيل ونقلب ثم نهدأ النار كي تتجانس المكونات مع بعضها. نسكب القهوة في الكوب المخصص لها.

مكونات القهوة الحلوة الحجازيةطريقة التحضيرطريقة القهوة الحلوة الحجازية في البيت

لكي تتمكن من الحصول على مذاق مختلف لابد من اتباع ما يلي:

لتر فقط من الحليب السائل.

كمية مناسبة من دقيق الأرز.

ملعقة من السكر أو على حسب الرغبة.

كوب فقط من اللوز المقشر والمجروش خشن.

ملعقة كبيرة هيل مطحون.

يتم وضع الحليب في وعاء مع السكر، والهيل ويترك حتى يغلي جيداً.

يتم إضافة دقيق الأرز على الحليب المغلي ثم يتم تحريكه كي يذوب بشكل جيد.

نضيف كمية من اللوز المجروش ونقلب حتى يثقل المزيج ولكن مع تهدأ النار لكي تتجانس المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نرفع الخليط عن النار بعد ثقل المزيج.

نسكب القهوة في كوب ونضيف باقي اللوز.

المكوناتطريقة التحضير

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقال طريقة القهوة الحلوة الحجازية وذكرنا لكم طريقتين مختلفتين لتحضيرها ويُمكنك اختيار ما يناسبكم، ونرجو أن يكون نال إعجابكم.