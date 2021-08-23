عالجي جميع مشاكل وجهك وتألقي ببشرة ساحرة نضرة خالية من العيوب بوصفة واحدة مجربة فعالة جداً ومفعولها كالسحر، إليكي سيدتي وصفة واحدة تعالج جميع مشاكل بشرتك مهما كانت؛ فهذا القناع يوفر للبشرة الترطيب المكثف والعميق كذلك يغطي لها حماية طبيعية نظراً لوفرة العناصر الغنية بمضادات الأكسدة التي يحتوي عليها، أيضاً يمنح هذا الماسك بشرتك التفتيح والنضارة ويجعلها تبدو متوهجة ونضرة ومشرقة، وله دور فعال جداً في القضاء على التجاعيد وعلامات الشيخوخة وتأخير علامات التقدم في العمر.

خلطة طبعية لعلاج جميع مشاكل البشرة

المكون الأول في هذه الوصفة هو الموز، الموز غني بفيتامين ب والبوتاسيوم فهو يعتبر بوتوكس طبيعي، يحفز الكولاجين والايلاستين في البشرة ويقلل من علامات الشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد. المكون الثاني هو الأرز الأبيض فهو يستخدم كعلاج طبيعي ياباني للجمال، الأرز غني بفيتامين ب وهو مضاد قوي للأكسدة يعزز إنتاج الكولاجين ويقلل التجاعيد ويفتح البشرة، كذلك فهو غني بالعديد من المعادن المغذية التي تساعد على حماية خلايا البشرة وتبطئ الشيخوخة.

المكون الثالث هو بياض البيض، فهو يحتوي على الزلال وهو بروتين من أقوى البروتينات التي تُصلح أنسجة البشرة وتقلل من التجاعيد وتجعل الخلايا الجديدة تنمو بسرعة. المكون الرابع هو عصير الليمون، فالليمون غني بفيتامين سي الذي يعد ذو أهمية قصوى لإنتاج الكولاجين والذي بدونه تبدأ البشرة بالترهل وفقدان مرونتها.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير نصف موزة ثم تقشر وتوضع في وعاء ويتم هرسها جيداً باستعمال شوكة، استمري في هرس الموز حتى تحصل على قوام طري متجانس ويترك جانباً، ومن جانب آخر يتم طحن القليل من الأرز الأبيض في المطحنة الكهربائية للحصول على مسحوق الأرز، ثم يتم أخذ 2 ملعقة صغيرة من دقيق الأرز ويضاف إلى مهروس الموز ثم يتم إضافة بياض البيض (بالنسبة لذوي البشرة الجافة تستعمل بيضة كاملة)، بعد ذلك يُضاف ملعقة صغيرة من عصير الليمون ثم يتم خلط المكونات جيداً مع بعضها البعض.

ضعي الخلطة على وجهك ورقبتك وتحت عينيك واتركيها مع الاسترخاء التام لمدة 15 دقيقة، بعد ذلك يغسل الوجه بالماء الدافئ ثم بالماء البارد وتجفف البشرة بلطف، ثم رطبي البشرة بالمرطب الخاص بك وكرري هذا القناع 3 مرات في الأسبوع حيث يبقى صالح للاستخدام لمدة 3 أيام ويتم حفظه في الثلاجة، إذا جف القناع يُضاف إليه القليل من ماء الورد ليصبح كريمي مرة أخرى ويسهل تطبيقه.