طريقة عمل قهوة بيضاء يرغب الكثيرين في معرفة طريقتها، حيث أنه مشروب مفضل لدى العديد من الأشخاص وخاصة في المملكة العربية السعودية ويطلق عليها القهوة الحجازية وهي مصنوعة من السكر، والهيل إلى جانب مجموعة من المكونات الأخرى، لذا اليوم سوف نتطرق للمزيد عبر السطور القادمة.

طريقة عمل قهوة بيضاء

القهوة البيضاء هي أحد أنواع القهوة التي تتسم بالمذاق المختلف، لذا يُمكنك اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

قهوة بيضاء.

كمية مناسب من الهيل.

ملعقة كبيرة ماء زهر.

ملعقتان سكر أو على حسب الرغبة.

نضع ماء على النار ويترك حتى تغلي. نضيف إلى الماء السكر، والهيل، وماء الزهر ونخلطهم جيداً. تُقدم ساخنه في كوب مناسب.

مقادير قهوة بيضاءطريقة التحضيرطريقة عمل قهوة بيضاء باللوز

القهوة البيضاء من ضمن أنواع القهوة المعروفة في الكثير من البلدان ولكن هناك بعض الأشخاص يجهلون الطريقة الجيدة لعملها ولكي تتمكن من الحصول على مذاق شهي لابد من اتباع تلك الطريقة وهي:

كمية مناسبة من القهوة البيضاء.

كوبان من الحليب.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللوز المقشر.

ملعقتان كبيرتان من دقيق الأرز.

السكر على حسب الرغبة.

نضع اللوز في مطحنة ويتم طحنه بشكل جيد. يتم وضع الحليب، والسكر في وعاء على النار حتى يغلي. نضيف باقي المكونات ثم نرفع المزيج. نسكب القهوة في كوب ويُقدم بألف هنا.

مقادير قهوة بيضاء باللوزطريقة التحضيرأسرار نجاح القهوة البيضاء

لكي تتمكن من الحصول على مذاق جيد في القهوة لابد من معرفة بعض الأمور التي تتسبب في نجاحها وهي:

ضرورة الابتعاد عن غليها لكي تحصل على مذاق جيد.

يجب عليك وضع السكر على حسب الرغبة لكي تستمع بالمذاق.

ينبغي عليك وضع كمية وفيرة على حسب حجم كوب المراد شربه.

بهذا نكون تطرقنا للحديث عن طريقة عمل قهوة بيضاء وذكرنا لكم طرق مختلفة بالخطوات يُمكنكم القيام بعملها للحصول على مذاق شهي ومختلف، ونرجو أن يكون نال إعجابكم، وفي حالة الرغبة في الاستفسار عن أي أمر يُمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات.