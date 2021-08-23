طريقة عمل البسبوسة الاقتصادية بوصفة سهلة وبسيطة زي المحلات بالظبط وتحدي لو حد قدر يفرق بينهم

هناك عدد كبير للغاية من السيدات التي تقوم بالبحث عن طريقة عمل البسبوسة، حتى تتمكن من تحضيرها زي المحلات، وذلك بالمكونات السهلة والبسيطة التي تساعد في إتمام الوصفة باحترافية عالية، وتعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية الأشهر على الإطلاق على مستوى الوطن العربي، ويطلق عليها في بلاد الشام اسم النمورة، وهي من الحلويات التي يتم إعدادها بالاعتماد على دقيق السميد الشهي، والذي له عدد كبير من الفوائد، واليوم نقدم لكم وصفة إعداد البسبوسة بالخطوات التفصيلية، وتكات عمل الشربات حتى يصبح لديكم وصفة مكتملة تماماً. طريقة عمل البسبوسة في المنزل طريقة عمل البسبوسة في المنزل المكونات 3 كوب من دقيق السميد.

2 كوب من الزبادي (ويفضل أن يكون زبادي بلدي).

كوب من السكر الأبيض.

كوب من السمن البلدي المذاب.

1/2 كوب من جوز الهند الناعم.

ملعقة من الفانيلا السائلة.

كيس من البيكنج بودر بما يعادل ملعقة كبيرة.

ملعقة كبيرة من الطحينة.

مكسرات للتزيين (حسب الرغبة). خطوات التحضير في وعاء كبير نقوم بمزج جميع المكونات سوياً ما عدا دقيق السميد. نعمل على تقليب المكونات بشكل جيد حتى تمتزج تماماً وبشكل مثالي. وفي الخطوة الأخيرة نقوم بإضافة السميد، وتقليبه قليلاً حتى لا يفقد الجلوتين الموجود به. في صينية الفرن نقوم بدهنها بملعقة كبيرة من السمن البلدي، وملعقة كبيرة من الطحينة البيضاء. وبعدها نقوم بإضافة مزيج البسبوسة وفردها جيدا بالصينية وتزيينها بالمكسرات. تدخل إلى فرن ساخن على درجة حرارة 200، وفور خروجها تسقى بالشربات الساخن. طريقة عمل الشربات للبسبوسة طريقة عمل الشربات للبسبوسة المكونات 1 كوب من السكر.

1 كوب من الماء.

عود من القرفة.

رشة من الفانيلا.

عصير نصف ليمونة. طريقة التحضير نقوم بمزج الماء والسكر ورفعهم في وعاء على نار عالية مع الاستمرار في التقليب. نضيف القرفة والفانيلا ونستمر في التقليب حتى تغلي المكونات. تهدأ النار ونضيف عصير الليمون مع التقليب المستمر. تترك على نار هادئة لمدة خمس دقائق وبعدها تصبح جاهزة. بمجرد خروج البسبوسة من الفرن نضع عليها الشربات، وتغطى جيداً حتى تبرد تماماً قبل التقديم. من الممكن الاحتفاظ بها في الثلاجة لليوم التالي بعد أن تبرد تماماً. الوسوم

هناك عدد كبير للغاية من السيدات التي تقوم بالبحث عن طريقة عمل البسبوسة، حتى تتمكن من تحضيرها زي المحلات، وذلك بالمكونات السهلة والبسيطة التي تساعد في إتمام الوصفة باحترافية عالية، وتعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية الأشهر على الإطلاق على مستوى الوطن العربي، ويطلق عليها في بلاد الشام اسم النمورة، وهي من الحلويات التي يتم إعدادها بالاعتماد على دقيق السميد الشهي، والذي له عدد كبير من الفوائد، واليوم نقدم لكم وصفة إعداد البسبوسة بالخطوات التفصيلية، وتكات عمل الشربات حتى يصبح لديكم وصفة مكتملة تماماً. طريقة عمل البسبوسة في المنزل طريقة عمل البسبوسة في المنزل المكونات 3 كوب من دقيق السميد.

2 كوب من الزبادي (ويفضل أن يكون زبادي بلدي).

كوب من السكر الأبيض.

كوب من السمن البلدي المذاب.

1/2 كوب من جوز الهند الناعم.

ملعقة من الفانيلا السائلة.

كيس من البيكنج بودر بما يعادل ملعقة كبيرة.

ملعقة كبيرة من الطحينة.

مكسرات للتزيين (حسب الرغبة). خطوات التحضير في وعاء كبير نقوم بمزج جميع المكونات سوياً ما عدا دقيق السميد. نعمل على تقليب المكونات بشكل جيد حتى تمتزج تماماً وبشكل مثالي. وفي الخطوة الأخيرة نقوم بإضافة السميد، وتقليبه قليلاً حتى لا يفقد الجلوتين الموجود به. في صينية الفرن نقوم بدهنها بملعقة كبيرة من السمن البلدي، وملعقة كبيرة من الطحينة البيضاء. وبعدها نقوم بإضافة مزيج البسبوسة وفردها جيدا بالصينية وتزيينها بالمكسرات. تدخل إلى فرن ساخن على درجة حرارة 200، وفور خروجها تسقى بالشربات الساخن. طريقة عمل الشربات للبسبوسة طريقة عمل الشربات للبسبوسة المكونات 1 كوب من السكر.

1 كوب من الماء.

عود من القرفة.

رشة من الفانيلا.

عصير نصف ليمونة. طريقة التحضير نقوم بمزج الماء والسكر ورفعهم في وعاء على نار عالية مع الاستمرار في التقليب. نضيف القرفة والفانيلا ونستمر في التقليب حتى تغلي المكونات. تهدأ النار ونضيف عصير الليمون مع التقليب المستمر. تترك على نار هادئة لمدة خمس دقائق وبعدها تصبح جاهزة. بمجرد خروج البسبوسة من الفرن نضع عليها الشربات، وتغطى جيداً حتى تبرد تماماً قبل التقديم. من الممكن الاحتفاظ بها في الثلاجة لليوم التالي بعد أن تبرد تماماً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البسبوسة الاقتصادية بوصفة سهلة وبسيطة زي المحلات بالظبط وتحدي لو حد قدر يفرق بينهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.