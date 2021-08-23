معجزة كريم النشا وماء الورد لتبييض وتفتيح الوجه والرقبة وإزالة الجلد الميت في دقائق

هناك العديد من الوصفات المختلفة الطبيعية التي تستخدم لعمل ماسكات لعلاج مشاكل البشرة على اختلاف أنواعها، ومن أفضل هذه المواد التي لها الكثير من الفوائد والتي تعطي نتائج مذهلة خلال أيام بسيطة هو النشا، وايضًا ماء الورد فهم يدخلون في صناعة العديد من مستحضرات التجميل، والنشا وماء الورد يعملان مرطب ومنعم هائل للبشرة، فيمنحوا النضارة والجمال للبشرة، وسوف نتعرف على طريقة افضل كريم من النشا وماء الورد.طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتفتيح البشرة
تستخدم النشا مع إضافة ماء الورد، وبعض المواد الطبيعية الاخرى، في عمل كريم التفتيح بشكل طبيعي وآمن جدًا على البشرة، بالإضافة إلى أنه غير مكلف تماماً على عكس الكريمات الجاهزة وطريقة تجهيز الكريم بسرعة وسهولة:-
المكونات
- نصف كوب من ماء الورد
- ملعقتين من نشا الذرة
- ملعقة كبيرة دقيق ابيض
طريقة تجهيز وتطبيق الماسك
- في وعاء غويط أضيفي بداخله النشا مع إضافة الدقيق قلبي جيدًا حتى يتجانس المكونين بشكل كامل
- بعد ذلك أضيفي ماء الورد الى المكونات
- ارفعي الوعاء على النار مع التقليب المستمر حتى تذوب النشا والدقيق مع المياة
- استمري في التقليب لتحصلي على سائل سميك متجانس تمامًا، بقوام كريمي
- ارفعي الخليط من على النار واتركيه يبرد تمامًا
- ثم قومي بتعبئته في علبة نظيفة، وضعيه داخل الثلاجة
- يستخدم الكريم على الوجه بعد تنظيفها جيدًا، ويوزع الكريم على الوجه ويترك حتى يجف، ويغسل الوجه جيدًا بعد ٤٠ دقيقه من وضعه.
- يستخدم الكريم يوميًا.
- للحصول على أفضل النتائج الرائعة سواء كان لتفتيح البشرة أو للقضاء على البقع والبثور.
تعددت فوائد هذا الكريم لدرجه كبيرة وهي كالأتي:-
- يساعد في ملء فراغات الوجه والتخلص من مشكلة مسام الوجه الواسعة
- ينظف البشرة من الميكروبات، ومن الجراثيم والشوائب
- ينعم البشرة ويتركها أكثر نضارة واشراق
- يساعد على تفتيح البشرة في وقت قصير
- يقضي على تجاعيد البشرة بشكل كبير
- يستخدم لحماية البشرة من أشعة الشمس الحارقة فهو يعتبر كريم واقي من الشمس
- يرطب البشرة، وتهدئها من أي التهاب أو احمرار
- يستخدم كمقشر فعال للبشرة.
الوسوم
هناك العديد من الوصفات المختلفة الطبيعية التي تستخدم لعمل ماسكات لعلاج مشاكل البشرة على اختلاف أنواعها، ومن أفضل هذه المواد التي لها الكثير من الفوائد والتي تعطي نتائج مذهلة خلال أيام بسيطة هو النشا، وايضًا ماء الورد فهم يدخلون في صناعة العديد من مستحضرات التجميل، والنشا وماء الورد يعملان مرطب ومنعم هائل للبشرة، فيمنحوا النضارة والجمال للبشرة، وسوف نتعرف على طريقة افضل كريم من النشا وماء الورد.طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتفتيح البشرة
تستخدم النشا مع إضافة ماء الورد، وبعض المواد الطبيعية الاخرى، في عمل كريم التفتيح بشكل طبيعي وآمن جدًا على البشرة، بالإضافة إلى أنه غير مكلف تماماً على عكس الكريمات الجاهزة وطريقة تجهيز الكريم بسرعة وسهولة:-
المكونات
- نصف كوب من ماء الورد
- ملعقتين من نشا الذرة
- ملعقة كبيرة دقيق ابيض
طريقة تجهيز وتطبيق الماسك
- في وعاء غويط أضيفي بداخله النشا مع إضافة الدقيق قلبي جيدًا حتى يتجانس المكونين بشكل كامل
- بعد ذلك أضيفي ماء الورد الى المكونات
- ارفعي الوعاء على النار مع التقليب المستمر حتى تذوب النشا والدقيق مع المياة
- استمري في التقليب لتحصلي على سائل سميك متجانس تمامًا، بقوام كريمي
- ارفعي الخليط من على النار واتركيه يبرد تمامًا
- ثم قومي بتعبئته في علبة نظيفة، وضعيه داخل الثلاجة
- يستخدم الكريم على الوجه بعد تنظيفها جيدًا، ويوزع الكريم على الوجه ويترك حتى يجف، ويغسل الوجه جيدًا بعد ٤٠ دقيقه من وضعه.
- يستخدم الكريم يوميًا.
- للحصول على أفضل النتائج الرائعة سواء كان لتفتيح البشرة أو للقضاء على البقع والبثور.
تعددت فوائد هذا الكريم لدرجه كبيرة وهي كالأتي:-
- يساعد في ملء فراغات الوجه والتخلص من مشكلة مسام الوجه الواسعة
- ينظف البشرة من الميكروبات، ومن الجراثيم والشوائب
- ينعم البشرة ويتركها أكثر نضارة واشراق
- يساعد على تفتيح البشرة في وقت قصير
- يقضي على تجاعيد البشرة بشكل كبير
- يستخدم لحماية البشرة من أشعة الشمس الحارقة فهو يعتبر كريم واقي من الشمس
- يرطب البشرة، وتهدئها من أي التهاب أو احمرار
- يستخدم كمقشر فعال للبشرة.
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