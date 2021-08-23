تكات عمل بلح الشام مقرمش وذهبي في البيت مثل المحلات الجاهزة تماماً

يعتبر بلح الشام من أشهر أصناف الحلويات الشرقية في الوطن العربي، ويحب تناوله جميع الأشخاص من الكبار والصغار، ويشتهر بتقديمه في رمضان والمناسبات والحفلات، حيث أنه يتميز بالمذاق اللذيذ والشهي، ويمكن تحضيره بسهولة في البيت، حيث أنه لا يحتاج إلى وقت كبير أو مجهود ويمكن الحصول عليه مقرمش مثل المحلات بكل سهولة، وهذا ما سنقدمه لكم في الفقرات التالية. طريقة عمل بلح الشام في البيت طريقة عمل بلح الشام في البيت المكونات: كوب واحد من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب إلا ربع كوب من الماء.

ربع كوب من الزبدة.

رشة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

عدد 3 بيضة. طريقة التحضير: في وعاء على النار الهادئة نضع كلاً من الزبدة والماء، ونتركهم حتى يسخن الخليط.

وفي وعاء نقوم بخلط كلاً من الدقيق والملح والنشا مع بعضهما بشكل جيد.

ثم نضيف خليط الدقيق إلى الماء، ونقلب بشكل جيد لمدة خمسة دقائق باستمرار حتى نحصل على عجينة شبه سائلة.

ثم نترك العجينة ترتاح قليلاً ونضف لها البيض بالتدريج ونقلب باستمرار حتى نحصل على عجينة طرية.

نقوم بوضع العجينة في كيس الحلواني، ونقوم بتشكيل بلح الشام، ونقليه في الزيت الغزير الساخن حتى يصبح لونه ذهبي ومقرمش، ونضعه في الشربات، حتى تتشربه ونصفيه بعد ذلك. طريقة عمل بلح الشام بدون بيض طريقة عمل بلح الشام بدون بيض المكونات: كوب وربع كوب من الدقيق الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام.

كوب وربع كوب من الماء.

ربع كوب من الشربات.

خمسة ملاعق كبار من الزيت.

شربات. طريقة التحضير: في قدر على نار متوسطة نضع الماء ونتركه حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

نقوم بإضافة الزيت والشربات إلى الماء، ونترك الخليط يغلي، ونستمر في التحريك.

بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والملح إلى هذا الخليط، ونقلب بشكل مستمر حتى نحصل على عجينة ذات قوام متماسك.

وبعد ذلك نضع العجينة في محضر الطعام، ونعجن باستمرار حتى نحصل على عجين بدون تكتلات وعجينة ناعمة.

ونضعها في كيس حلواني، ونقوم بتشكيل بلح الشام، ونقليه في الزيت حتى يصبح لونه ذهبي ومقرمش. الوسوم

يعتبر بلح الشام من أشهر أصناف الحلويات الشرقية في الوطن العربي، ويحب تناوله جميع الأشخاص من الكبار والصغار، ويشتهر بتقديمه في رمضان والمناسبات والحفلات، حيث أنه يتميز بالمذاق اللذيذ والشهي، ويمكن تحضيره بسهولة في البيت، حيث أنه لا يحتاج إلى وقت كبير أو مجهود ويمكن الحصول عليه مقرمش مثل المحلات بكل سهولة، وهذا ما سنقدمه لكم في الفقرات التالية. طريقة عمل بلح الشام في البيت طريقة عمل بلح الشام في البيت المكونات: كوب واحد من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب إلا ربع كوب من الماء.

ربع كوب من الزبدة.

رشة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

عدد 3 بيضة. طريقة التحضير: في وعاء على النار الهادئة نضع كلاً من الزبدة والماء، ونتركهم حتى يسخن الخليط.

وفي وعاء نقوم بخلط كلاً من الدقيق والملح والنشا مع بعضهما بشكل جيد.

ثم نضيف خليط الدقيق إلى الماء، ونقلب بشكل جيد لمدة خمسة دقائق باستمرار حتى نحصل على عجينة شبه سائلة.

ثم نترك العجينة ترتاح قليلاً ونضف لها البيض بالتدريج ونقلب باستمرار حتى نحصل على عجينة طرية.

نقوم بوضع العجينة في كيس الحلواني، ونقوم بتشكيل بلح الشام، ونقليه في الزيت الغزير الساخن حتى يصبح لونه ذهبي ومقرمش، ونضعه في الشربات، حتى تتشربه ونصفيه بعد ذلك. طريقة عمل بلح الشام بدون بيض طريقة عمل بلح الشام بدون بيض المكونات: كوب وربع كوب من الدقيق الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام.

كوب وربع كوب من الماء.

ربع كوب من الشربات.

خمسة ملاعق كبار من الزيت.

شربات. طريقة التحضير: في قدر على نار متوسطة نضع الماء ونتركه حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

نقوم بإضافة الزيت والشربات إلى الماء، ونترك الخليط يغلي، ونستمر في التحريك.

بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والملح إلى هذا الخليط، ونقلب بشكل مستمر حتى نحصل على عجينة ذات قوام متماسك.

وبعد ذلك نضع العجينة في محضر الطعام، ونعجن باستمرار حتى نحصل على عجين بدون تكتلات وعجينة ناعمة.

ونضعها في كيس حلواني، ونقوم بتشكيل بلح الشام، ونقليه في الزيت حتى يصبح لونه ذهبي ومقرمش.

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