طريقة عمل كريم الفازلين والليمون لتفتيح البشرة وتبيضها خلال أيام

كريم الفازلين والليمون من أبسط الكريمات التي يتم تحضيرها داخل المنزل، مكوناته بسيطة وطبيعية جداً وغير مكلفة من حيث السعر، ويعد هو من الكريمات التي تعمل علي تبيض البشرة وترطيبها، وهو مناسب لجميع أنواع البشرة، ويعد الفازلين من أبسط المكونات التي يتم استخدامها لترطيب البشرة والعناية بها، وهو مكون طبيعي يتم مزجه مع بعض المكونات الطبيعية ويتم استخدامه لتفتيح البشرة والعناية بها، وهو كريم طبيعي يتم استخدامه بشكل يومي قبل النوم، ويعطي نتيجة مذهلة خلال وقت قصير جداً، وتعد الكريمات الطبيعية من أفضل الكريمات التي يتم استخدامها وهي كثير ومتنوعة منها كريم زيت جوز الهند وكريم البقدونس السحري وكريم الكركم السحري وغيرها من الكريمات الأخرى التي تستخدم لتفتيح البشرة والعناية بها من العوامل الخارجية التي تؤثر عليها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم الفازلين والليمون الطبيعي لتفتيح البشرة وتبيضها في وقت قصير جداَ. مكونات عمل كريم الفازلين والليمون مكونات عمل كريم الفازلين والليمون بمكونات سهلة وطبيعية يمكننا تحضير الكريم والمكونات هي كما يلي:- ملعقتين كبيرتين من الفازلين.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

عصير نصف ليمونة كبيرة.

ثلاث نقاط من زيت فيتامين E. طريقة التحضير طريقة التحضير بخطوات بسيطة جداً يتم تحضير كريم الفازلين والليمون والخطوات هي كما يلي:- نستخدم طبق صغير ونضع به معلقتين كبيرتين من الفازلين، ثم نعمل علي إزابته في حمام مائي(نضع الطبق داخل طبق أكبر منه به ماء ساخن ونقلب في الفازلين باستخدام ملعقة حتي يذوب تماماً ويصبح سائل). ثم نضيف إلي الفازلين السائل ملعقة من زيت اللوز الحلو ثم نضيف إليه عصير نصف ليمونة ونقلب المكونات. نضيف ثلاث نقاط من زيت فيتامين E، ونقلب المكونات حتي تتجانس تماماً مع بعضها البعض، يمكن استخدام كبسولة من فيتامين E بدلاً من الزيت نحصل عليها من الصيدلية. يحفظ الكريم داخل الثلاجة، ويتم استخدامه يومياً حتي يتم انتهاء الكمية. طريقة الاستخدام يتم استخدام الكريم بخطوات بسيطة جداً هي كما يلي:- نبدأ بغسل الوجه جيداً ثم نجففه، ونضع طبقة من الكريم قبل النوم علي الوجه وندلكه بحركات دائرية، حتي يتشربه الجلد تماماً.

نغسل الوجه في الصباح بالماء العادي أو أي غسول مناسب للبشرة.

يستخدم الكريم يومياً ويعد الكريم صالح للاستخدام حتي انتهاء الكمية. الوسوم

كريم الفازلين والليمون من أبسط الكريمات التي يتم تحضيرها داخل المنزل، مكوناته بسيطة وطبيعية جداً وغير مكلفة من حيث السعر، ويعد هو من الكريمات التي تعمل علي تبيض البشرة وترطيبها، وهو مناسب لجميع أنواع البشرة، ويعد الفازلين من أبسط المكونات التي يتم استخدامها لترطيب البشرة والعناية بها، وهو مكون طبيعي يتم مزجه مع بعض المكونات الطبيعية ويتم استخدامه لتفتيح البشرة والعناية بها، وهو كريم طبيعي يتم استخدامه بشكل يومي قبل النوم، ويعطي نتيجة مذهلة خلال وقت قصير جداً، وتعد الكريمات الطبيعية من أفضل الكريمات التي يتم استخدامها وهي كثير ومتنوعة منها كريم زيت جوز الهند وكريم البقدونس السحري وكريم الكركم السحري وغيرها من الكريمات الأخرى التي تستخدم لتفتيح البشرة والعناية بها من العوامل الخارجية التي تؤثر عليها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم الفازلين والليمون الطبيعي لتفتيح البشرة وتبيضها في وقت قصير جداَ. مكونات عمل كريم الفازلين والليمون مكونات عمل كريم الفازلين والليمون بمكونات سهلة وطبيعية يمكننا تحضير الكريم والمكونات هي كما يلي:- ملعقتين كبيرتين من الفازلين.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

عصير نصف ليمونة كبيرة.

ثلاث نقاط من زيت فيتامين E. طريقة التحضير طريقة التحضير بخطوات بسيطة جداً يتم تحضير كريم الفازلين والليمون والخطوات هي كما يلي:- نستخدم طبق صغير ونضع به معلقتين كبيرتين من الفازلين، ثم نعمل علي إزابته في حمام مائي(نضع الطبق داخل طبق أكبر منه به ماء ساخن ونقلب في الفازلين باستخدام ملعقة حتي يذوب تماماً ويصبح سائل). ثم نضيف إلي الفازلين السائل ملعقة من زيت اللوز الحلو ثم نضيف إليه عصير نصف ليمونة ونقلب المكونات. نضيف ثلاث نقاط من زيت فيتامين E، ونقلب المكونات حتي تتجانس تماماً مع بعضها البعض، يمكن استخدام كبسولة من فيتامين E بدلاً من الزيت نحصل عليها من الصيدلية. يحفظ الكريم داخل الثلاجة، ويتم استخدامه يومياً حتي يتم انتهاء الكمية. طريقة الاستخدام يتم استخدام الكريم بخطوات بسيطة جداً هي كما يلي:- نبدأ بغسل الوجه جيداً ثم نجففه، ونضع طبقة من الكريم قبل النوم علي الوجه وندلكه بحركات دائرية، حتي يتشربه الجلد تماماً.

نغسل الوجه في الصباح بالماء العادي أو أي غسول مناسب للبشرة.

يستخدم الكريم يومياً ويعد الكريم صالح للاستخدام حتي انتهاء الكمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كريم الفازلين والليمون لتفتيح البشرة وتبيضها خلال أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.