حلوى سورية سهلة وسريعة في ثواني هتحضريها ومكونات بسيطة جدًا واقتصادية بدون فرن

حلوى سورية سهلة وسريعة فمن المعروف أن سوريا من البلادي التي تتمتع بجمال أكلاتها المميزة وخاصة الحلويات الشامية الجميلة والمميزة والتي تتميز بالبساطة والسهولة، واليوم أحضرنا لكم طريقة بسيطة جدًا لتحضير كيك ولكن بطريقة مختلفة تمامًا يطلق عليه كيك الفشار لأن شكله يشبه الفشار عندما يتم قليه في الزيت الحامي، ومكونات هذا الطبق من الحلويات متوفرة في كل منزل وبسيطة جدًا وغير مكلفة على الإطلاق ويمكن تحضريها الآن من سهولتها فضلاً عن تزينها بالكثير من الطرق التي تفضلينها منها صوص الشوكولاته وصوص الكراميل ومن الممكن تركها كما هي دون تزين فمذاقها ممتاز وشهي وسوف يعشقها أطفالك ويطلبونها دومًا فهي تشبه الكرات ومذاقها يجمع بين الكيك والبيتيفور.

طريقة عمل حلوى سورية سهلة

يوجد العديد من الحلويات السورية التي تتميز بالبساطة والتي لا تكون مكلفة مثل الكثير من الحلويات الأخرى وتتميز بلاد الشام بالحلويات الشامية العرقية والأصيلة والتي يحب تناولها كافة البلاد العربية والغربية.

ربع كوب من السكر.

كوب دقيق ناقص منه 2 ملعقة كبيرة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

حبة واحدة من البيض.

نحضر بولة نظيفة ونضع بها البيضة وتكون بدرجة حرارة الغرفة. ثم نضع ملعقة الزيت وبعدها ننزل بالسكر. باستخدام المضرب اليدوي نقلب المكونات جيدًا حتى نحصل على لون فاتح للبيض ويختفي السكر. ننزل بالفانيلا ونقلب مرة أخرى. نضع الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح على المكونات بعد أن نكون قد نخلناهم جيدًا. بعد ذلك نقلب المكونات باستخدام ملعقة خشبية بها زيت. العجينة ليست سائلة وليست يابسة هتكون معاكي طرية جدًا. ضعي الزيت على النار وانتظر حتى يدفأ فقط. امسحي يدك بالزيت ثم خذي من العجينة وكوري كور صغيرة وضعيها في الزيت. النار تكون متوسطة حتى ينضج الكيك. قلبي كور الكيك في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي. إذا كنتي تريدي شكل الفشار اجعلي الزيت يحمى. ثم ضعي كور الكيك وسوف تنفش معاكي وتفشر مثل الفشار. إذا كنتي تريدي الكيك كور يبقا نزلي الزيت يهدأ من السخونة وارجعي حطي كور الكيك.

المكوناتتحضير حلوى سورية سهلة