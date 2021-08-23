ماسك النشا السحري.. تفتيح خرافي وفوري للبشرة ونعومة ونضارة بديل للبوتوكس والفيلر

ماسك النشا للوجه من أفضل أنواع الأقنعة التي يمكن استخدامها للبشرة، فالنشا مادة تحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة لترطيب وليونة الجلد، كما أنها تساهم بشكل كبير في تفتيح لون البشرة أربعه درجات على الأقل، ولكن لا ينصح باستخدامها أكثر من مرة أسبوعياً.

ماسك النشا للوجه

يعد من أفضل أنواع أقنعة البشرة، فهو يعمل على شد البشرة ويجعلها بيضاء، فهو يحتوي على فيتامين أ والمعروف بدوره الفعال في الحفاظ على نعومة ونضارة البشرة، كما أنه يحفز إنتاج الكولاجين مما يسرع من عملية علاج الندبات والخطوط الصغيرة والدقيقة في الوجه، كما تجتوي على فيتامين ب والهام لنضارة البشرة، وفيتامين ج الذي يحفز تجديد خلايا بشرة الوجه.

ماسك التفتيح الفوري

االمكونات

ثلاث ملاعق من النشا.

ثلاث ملاعق من ماء الورد.

نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير

قومي بإذابة النشا في الماء، ثم ضعيها على النار أو في الميكروويف.

عندما تبدأ في تكوين قوام كريمي، أضيفي إليها ماء الورد واستمري بالتقليب.

قومي بإضافة القليل من العسل، وقلبي جيداً، حتى تحصلي على قوام مناسب.

اتركي المزيج السابق حتى يبرد تماماً، ثم قومي بتوزيعه على بشرتك عكس اتجاه الجاذبية.

يترك على البشرة لمدة ربع ساعة، ثم يتم غسله بالماء البارد والفرك برفق بحركات دائرية.

لا ينصح بالنزول أو التعرض لأشعة الشمس بعد هذا القناع، وللحصول على أقصى فاعلية يتم استخدامه قبل النوم وشطفه جدياً والتأكد من عدم وجود أي بقايا.

في الصباح ستلاحظين نضارة في بشرتك وحيوية، لأن الفيتامينات بدأت في التأثير ببشرتك.

ماسك النشا والخيار

يعد أفضل مرطب للوجه، ومعالج فعال لحروق البشرة بعد التعرض لأشعة الشمس، وبخاصة في فصل الصيف، والمكونات سهلة وبسيطة جداً، وهي:

ثلاث ملاعق من النشا.

ملعقتين من عصير الخيار.

ربع كوب من الماء الساخن.

طريقة الاستخدام