اسرار في طريقة عمل الهريسة بجوز الهند بخطوات بسيطة وسهلة في دقائق معدودة

طريقة عمل الهريسة هي واحدة من الحلويات التي تكتسب شعبية كبيرة في الكثير من البلاد العربية، فهي من أكثر الحلويات الشرقية التي يتم تحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة، وهي من الحلويات ذات المذاق الجميل، كما يتم تسميتها البسبوسة، كما يمكن إضافة مجموعة من الأطعمة فيمكن إعدادها بالعجوة أو القشطة لتضيف مذاق جميل. طريقة عمل الهريسة طريقة عمل الهريسة يتم عمل الهريسة بمكونات بسيطة وسهلة فهي من الحلويات ذات المذاق الجميل، ويتم تحضيرها بالمكونات التالية: كوب سميد خشن.

1كوب سكر.

نصف كوب زيت نباتي.

1كوب من اللبن.

1ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

كوب من اللوز المقشر أو أي نوع من المكسرات.

3ملاعق كبيرة طحينة. مكونات القطر مكونات القطر يتم تحضير مكونات القطر من خلال استخدام المكونات التالية: 3كوب سكر.

5كوب ماء.

نصف ليمونة.

2ملعقة من ماء الزهر.

ملعقة فانيلا. طريقة التحضير يخلط السميد الخشن مع السكر.

يضاف البيكنج باودر مع خليط السميد والسكر، مع مزج المكونات بشكل جيد معًا.

يضاف الزيت مع خلط المكونات للوصول لقوام عجينة مفتتة.

يتم دهن صينية الفرن بالطحينة، ثم يتم توزيع الهريسة مع الضغط عليه بشكل جيد للوصول لعجينة متماسكة تفرد في سطح الصينية.

يضاف اللوز أو أي نوع آخر من المكسرات.

يتم وضع الصينية في الهريسة وتترك لتختمر لساعات قليلة.

تجهز الفرن ساخنة لدرجة180-10درجة مئوية.

تخبز الهريسة في الفرن مدة تتراوح من30-45دقيقة.

تخرج الهريسة من الفرن بعد أن تمام النضج، ويضاف لها القطر وهي ساخنة ويكون القطر بارد. تحضير الهريسة بالقشطة طريقة التحضيرتحضير الهريسة بالقشطة طريقة عمل الهريسة بالقشطة تضيف مذاق جميل مميز لها، خاصة أن الهريسة ذات مذاق جميل ويتم تحضيرها بمكونات مع الدقة في التحضير، ويتم تحضيرها بالمكونات التالية: مكونات القشطة 200غرام من القشطة.

1كوب من الحليب المحلي المكثف.

كمية قليلة من الفانيلا. مكونات الهريسة 2كوب سميد خشن.

كوب من السكر.

3حبات من البيض.

1ملعقة كبيرة فانيلا.

2ملعقة بيكنج بودر.

1كوب زبدة مذابة.

نصف كوب من اللبن.

2ملعقة كبيرة طحينة.

نصف كوب مكسرات ناعمة أو خشنة.

1كوب قطر. طريقة التحضير يخلط السميد والسكر مع البيكنج بودر.

يضاف البيض والفانيلا مع استخدام مضرب البيض.

تضاف الزبدة مع الخلط.

يضاف اللبن للوصول لقوام مثالي.

تقسم عجينة الهريسة نصفين.

تدهن الصينية بالطحينة.

يتم تغليف الصينية بالهريسة.

يتم تسخين الفرن ثم يوضع النصف الآخر من الهريسة.

توضع الصينية في الفرن مدة تصل من30-40دقيقة ليصبح لونها ذهبي. مكونات الهريسةطريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل الهريسة هي واحدة من الحلويات التي تكتسب شعبية كبيرة في الكثير من البلاد العربية، فهي من أكثر الحلويات الشرقية التي يتم تحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة، وهي من الحلويات ذات المذاق الجميل، كما يتم تسميتها البسبوسة، كما يمكن إضافة مجموعة من الأطعمة فيمكن إعدادها بالعجوة أو القشطة لتضيف مذاق جميل. طريقة عمل الهريسة طريقة عمل الهريسة يتم عمل الهريسة بمكونات بسيطة وسهلة فهي من الحلويات ذات المذاق الجميل، ويتم تحضيرها بالمكونات التالية: كوب سميد خشن.

1كوب سكر.

نصف كوب زيت نباتي.

1كوب من اللبن.

1ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

كوب من اللوز المقشر أو أي نوع من المكسرات.

3ملاعق كبيرة طحينة. مكونات القطر مكونات القطر يتم تحضير مكونات القطر من خلال استخدام المكونات التالية: 3كوب سكر.

5كوب ماء.

نصف ليمونة.

2ملعقة من ماء الزهر.

ملعقة فانيلا. طريقة التحضير يخلط السميد الخشن مع السكر.

يضاف البيكنج باودر مع خليط السميد والسكر، مع مزج المكونات بشكل جيد معًا.

يضاف الزيت مع خلط المكونات للوصول لقوام عجينة مفتتة.

يتم دهن صينية الفرن بالطحينة، ثم يتم توزيع الهريسة مع الضغط عليه بشكل جيد للوصول لعجينة متماسكة تفرد في سطح الصينية.

يضاف اللوز أو أي نوع آخر من المكسرات.

يتم وضع الصينية في الهريسة وتترك لتختمر لساعات قليلة.

تجهز الفرن ساخنة لدرجة180-10درجة مئوية.

تخبز الهريسة في الفرن مدة تتراوح من30-45دقيقة.

تخرج الهريسة من الفرن بعد أن تمام النضج، ويضاف لها القطر وهي ساخنة ويكون القطر بارد. تحضير الهريسة بالقشطة طريقة التحضيرتحضير الهريسة بالقشطة طريقة عمل الهريسة بالقشطة تضيف مذاق جميل مميز لها، خاصة أن الهريسة ذات مذاق جميل ويتم تحضيرها بمكونات مع الدقة في التحضير، ويتم تحضيرها بالمكونات التالية: مكونات القشطة 200غرام من القشطة.

1كوب من الحليب المحلي المكثف.

كمية قليلة من الفانيلا. مكونات الهريسة 2كوب سميد خشن.

كوب من السكر.

3حبات من البيض.

1ملعقة كبيرة فانيلا.

2ملعقة بيكنج بودر.

1كوب زبدة مذابة.

نصف كوب من اللبن.

2ملعقة كبيرة طحينة.

نصف كوب مكسرات ناعمة أو خشنة.

1كوب قطر. طريقة التحضير يخلط السميد والسكر مع البيكنج بودر.

يضاف البيض والفانيلا مع استخدام مضرب البيض.

تضاف الزبدة مع الخلط.

يضاف اللبن للوصول لقوام مثالي.

تقسم عجينة الهريسة نصفين.

تدهن الصينية بالطحينة.

يتم تغليف الصينية بالهريسة.

يتم تسخين الفرن ثم يوضع النصف الآخر من الهريسة.

توضع الصينية في الفرن مدة تصل من30-40دقيقة ليصبح لونها ذهبي. مكونات الهريسةطريقة التحضير

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