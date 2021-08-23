5 طرق لعمل بار الشوكولاتة في البيت

لكل عشاق الشوكولاتة موضوعنا النهاردة عشانهم ، انواع الشوكولاتة المفضلة عندك وبتحبيها زي باونتي وكيت كات وغيرها تقدري تعمليها في البيت بسهولة ، وفي السطور الجايه هنشارك معاكم 5 طرق لعمل بار الشوكولاتة بوصفات بسيطة وسهلة.

طرق لعمل بار الشوكولاتة:

1- شوكولاتة باونتي:

المكونات:

– 150 جرام جوز هند مبشور.

– 100 جرام حليب مكثف.

– 200 جرام شوكولاتة بالحليب ، سايحة.

طريقة التحضير:

1- اخلطي جوز الهند المبشور مع الحليب المكثف ، وسيبي الخليط يرتاح لمدة دقايق ، بعدها قسميه ل 10 كرات متساوية وشكلي كل كورة على شكل بيضاوي بارتفاع حوالي 2 سم زي شكل بار شوكولاتة باونتي ، رصيهم جنب بعض على صينية مبطنة بورق زبدة ودخليهم التلاجة يتماسكوا لمدة ساعة.

2- اغمسي بار جوز الهند في الشوكولاتة السايحة ، واستخدمي شوكة عشان تتخلصي من الشوكولاتة الزيادة ، او رصيها على شبكة وصبي فوقيها الشوكولاتة السايحة ، وبعدين رصيها على صينية مبطنة بورق زبدة وسيبيها لما الشوكولاتة تتماسك شوية علمي عليها من فوق وهي لسه طريه شوية بالمعلقة او بحرف السكينة عشان تديها شكل بار الباونتي.

3- سيبيها ترتاح في التلاجة لحد ما الشوكولاتة تتماسك تماما ، حوالي ساعة.

2- شوكولاتة كرانشي:

المكونات:

– 200 جرام سكر.

– 100 جرام سيرب دهبي (شربات).

– 2 معلقة صغيرة كربوناتو.

– 200 جرام شوكولاتة بالحليب ، سايحة.

طريقة التحضير:

1- هاتي صينية مقاس 20 في 20 سم وافردي عليها ورق زبدة ، في حلة على نار خفيفة اخلطي السكر مع الشربات لحد ما السكر يدوب ، وخلي الخيط يسخن لحد ما يوصل ل 150 درجة مئوية ، واتأكدي انك تستخدمي حلة كبيرة كفاية لان كمية الخليط هتزيد لما نضيف الكربوناتو ، بمجرد ما الخليط يوصل لدرجة الحرارة المكلوبة والسكر يدوب تماما ، ارفعيه من على النار وضيفي الكربوناتو وقلبيه بمضرب يدوي لحد ما الفقاعات تتوزع بشكل متساوي ، صبي الخليط في الصينية وسيبيه لمدة ساعتين.

2- بعد ما الخليط ينشف اقلبيه على لوح التقطيع ، وبسكينة حادة قطعيه شرايح بعرض 2 سم تقريبا ، وخلي بالك وانتي بتقطعي لانه ممكن يتكسر بسهولة.

3- بمجرد ما تقطعي كل الكمية ، حطي ورق زبدة على صينية واغمسي كل قطعة في الشوكولاتة السايحة ، ورصيهم على الصينية ، وسيبيهم في التلاجة لحد ما الشوكولاتة تتماسك لمدة ساعة تقريبا.

3- شوكولاتة كيت كات:

المكونات:

– 6 رقائق بسكويت ويفرز.

– 50 جرام زبدة في درجة حرارة الغرفة.

– 100 جرام سكر بودرة.

– 50 جرام شوكولاتة بالحليب سايحة ومبردة + 200 جرام للتغليف.

طريقة التحضير:

1- حطي 2 من رقائق البسكويت الويفرز في كيس بلاستيك واطحنيهم ناعم ، في طبق حطي الزبدة واخلطي معاها السكر البودرة ، وضيفي لهم ال 50 جرام الشوكولاتة السايحة والمبردة واخلطيهم كويس ، وبعديت ضيفي لهم البسكويت المطحون وقلبيهم كويس.

2- حطي رقاقة بسكويت واحدة بحيث تكون الثقوب الكبيرة لفوق ووزعي عليها ربع الحشوة ، حطي فوقيها رقاقة البسكويت التانية وكرري العملية لحد ما يبقى عندك 4 طبقات من رقاقات البسكويت.

3- اقلبي الويفرز بحيث تكون الثقوب الصغيرة هي اللي فوق ، قطعي الويفرز ل 4 بار متساويين ، وافردي عليها من فوق وعلى الجوانب باقي الحشوة ، وبعدين رصيهم على شبكة وصبي عليهم الشوكولاتة السايحة ، وسيبيهم في التلاجة لحد ما الشوكولاتة تتماسك تماما.

4- شوكولاتة كيرلي ويرلي بالكراميل:

المكونات:

– 12 قطعة حلوى توفي كراميل (100 جرام تقريبا).

– 1 معلقة كبيرة لبن.

– 200 جرام شوكولاتة بالحليب ، سايحة.

طريقة التحضير:

1- في حلة صغيرة ضد الالتصاق اخلطي التوفي الكراميل مع اللبن ودوبيهم مع بعض على نار خفيفة (او ممكن تدوبيهم في الميكروويف او على حمام ماية سخنة) ، ارفعي الخليط من على النار وسيبيه حوالي 5 دقايق يبرد شوية ، بحيث تقدري تتعاملي معاه ويبدأ في التماسك ، هاتي صينية مبطنة بورق زبدة ، ادهني ايدك بالزبدة وخدي قطعة من التوفي وشكليها صوابع طويلة ورفيعة واعملي واحدة تانية جنبها بمسافة صغيرة واوصلي بينهم بقطع توفي على شكل زجزاج ، وكرري العملية لحد ما تخلصي الكمية كلها كل اتنين جنب بعض ، ورصيهم على الصينية وسيبيهم يرتاحوا لمدة ساعة.

2- رصيهم على شبكة وصبي فوقيهم الشوكولاتة السايحة ، وسيبيها لمدة ساعة في التلاجة لحد ما الشوكولاتة تتماسك تماما.

5- شوكولاتة توفي كرسبي:

المكونات:

– 80 جرام من بار شوكولاتة مارس.

– 50 جرام زبدة غير مملحة.

– 50 جرام ارز كرسبي.

– 6 قطع حلوى توفي كراميل (50 جرام تقريبا).

– 1 ½ معلقة صغيرة لبن.

– 200 جرام شوكولاتة بالحليب ، سايحة.

طريقة التحضير:

1- في طبق كبير اخلطي بار شوكولاتة مارس مع الزبدة ودوبيهم على حمام ماية سخنة ، لحد ما الخليط يتدوب تماما ، قلبيهم وامزجيهم مع بعض كويس لحد ما الخليط يبقى ناعم وسميك ، ارفعيه من على النار واخلطي معاه الارز الكرسبي ، ادهني ايدك بالزبدة وقسمي الخليط ل 6 قطع متساوية متساوية وشكليهم على شكل بار.

2- رصيهم على صينية مبطنة بورق زبدة وسيبيهم يرتاحوا لحد ما تجهزي الكراميل ، في حلة ضد الالتصاق اخلطي قطع الكراميل مع اللبن ودوبيهم مع بعض على نار خفيفة او في الميكروويف ، وصبي الكراميل بالمعلقة فوق بار الكرسبي اللي حضرناها وساويها.

3- رصي بار الكرسبي على شبكة وصبي فوقيها الشوكولاتة السايحة ، وسيبيها في التلاجة لمدة ساعة تقريبا لحد ما الشوكولاتة تتماسك تماما.

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