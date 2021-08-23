5 طرق لعمل بار الشوكولاتة في البيت

لكل عشاق الشوكولاتة موضوعنا النهاردة عشانهم ، انواع الشوكولاتة المفضلة عندك وبتحبيها زي باونتي وكيت كات وغيرها تقدري تعمليها في البيت بسهولة ، وفي السطور الجايه هنشارك معاكم 5 طرق لعمل بار الشوكولاتة بوصفات بسيطة وسهلة.
طرق لعمل بار الشوكولاتة:
1- شوكولاتة باونتي:
المكونات:
– 150 جرام جوز هند مبشور.
– 100 جرام حليب مكثف.
– 200 جرام شوكولاتة بالحليب ، سايحة.
طريقة التحضير:
1- اخلطي جوز الهند المبشور مع الحليب المكثف ، وسيبي الخليط يرتاح لمدة دقايق ، بعدها قسميه ل 10 كرات متساوية وشكلي كل كورة على شكل بيضاوي بارتفاع حوالي 2 سم زي شكل بار شوكولاتة باونتي ، رصيهم جنب بعض على صينية مبطنة بورق زبدة ودخليهم التلاجة يتماسكوا لمدة ساعة.
2- اغمسي بار جوز الهند في الشوكولاتة السايحة ، واستخدمي شوكة عشان تتخلصي من الشوكولاتة الزيادة ، او رصيها على شبكة وصبي فوقيها الشوكولاتة السايحة ، وبعدين رصيها على صينية مبطنة بورق زبدة وسيبيها لما الشوكولاتة تتماسك شوية علمي عليها من فوق وهي لسه طريه شوية بالمعلقة او بحرف السكينة عشان تديها شكل بار الباونتي.
3- سيبيها ترتاح في التلاجة لحد ما الشوكولاتة تتماسك تماما ، حوالي ساعة.
2- شوكولاتة كرانشي:
المكونات:
– 200 جرام سكر.
– 100 جرام سيرب دهبي (شربات).
– 2 معلقة صغيرة كربوناتو.
– 200 جرام شوكولاتة بالحليب ، سايحة.
طريقة التحضير:
1- هاتي صينية مقاس 20 في 20 سم وافردي عليها ورق زبدة ، في حلة على نار خفيفة اخلطي السكر مع الشربات لحد ما السكر يدوب ، وخلي الخيط يسخن لحد ما يوصل ل 150 درجة مئوية ، واتأكدي انك تستخدمي حلة كبيرة كفاية لان كمية الخليط هتزيد لما نضيف الكربوناتو ، بمجرد ما الخليط يوصل لدرجة الحرارة المكلوبة والسكر يدوب تماما ، ارفعيه من على النار وضيفي الكربوناتو وقلبيه بمضرب يدوي لحد ما الفقاعات تتوزع بشكل متساوي ، صبي الخليط في الصينية وسيبيه لمدة ساعتين.
2- بعد ما الخليط ينشف اقلبيه على لوح التقطيع ، وبسكينة حادة قطعيه شرايح بعرض 2 سم تقريبا ، وخلي بالك وانتي بتقطعي لانه ممكن يتكسر بسهولة.
3- بمجرد ما تقطعي كل الكمية ، حطي ورق زبدة على صينية واغمسي كل قطعة في الشوكولاتة السايحة ، ورصيهم على الصينية ، وسيبيهم في التلاجة لحد ما الشوكولاتة تتماسك لمدة ساعة تقريبا.
3- شوكولاتة كيت كات:
المكونات:
– 6 رقائق بسكويت ويفرز.
– 50 جرام زبدة في درجة حرارة الغرفة.
– 100 جرام سكر بودرة.
– 50 جرام شوكولاتة بالحليب سايحة ومبردة + 200 جرام للتغليف.
طريقة التحضير:
1- حطي 2 من رقائق البسكويت الويفرز في كيس بلاستيك واطحنيهم ناعم ، في طبق حطي الزبدة واخلطي معاها السكر البودرة ، وضيفي لهم ال 50 جرام الشوكولاتة السايحة والمبردة واخلطيهم كويس ، وبعديت ضيفي لهم البسكويت المطحون وقلبيهم كويس.
2- حطي رقاقة بسكويت واحدة بحيث تكون الثقوب الكبيرة لفوق ووزعي عليها ربع الحشوة ، حطي فوقيها رقاقة البسكويت التانية وكرري العملية لحد ما يبقى عندك 4 طبقات من رقاقات البسكويت.
3- اقلبي الويفرز بحيث تكون الثقوب الصغيرة هي اللي فوق ، قطعي الويفرز ل 4 بار متساويين ، وافردي عليها من فوق وعلى الجوانب باقي الحشوة ، وبعدين رصيهم على شبكة وصبي عليهم الشوكولاتة السايحة ، وسيبيهم في التلاجة لحد ما الشوكولاتة تتماسك تماما.
4- شوكولاتة كيرلي ويرلي بالكراميل:
المكونات:
– 12 قطعة حلوى توفي كراميل (100 جرام تقريبا).
– 1 معلقة كبيرة لبن.
– 200 جرام شوكولاتة بالحليب ، سايحة.
طريقة التحضير:
1- في حلة صغيرة ضد الالتصاق اخلطي التوفي الكراميل مع اللبن ودوبيهم مع بعض على نار خفيفة (او ممكن تدوبيهم في الميكروويف او على حمام ماية سخنة) ، ارفعي الخليط من على النار وسيبيه حوالي 5 دقايق يبرد شوية ، بحيث تقدري تتعاملي معاه ويبدأ في التماسك ، هاتي صينية مبطنة بورق زبدة ، ادهني ايدك بالزبدة وخدي قطعة من التوفي وشكليها صوابع طويلة ورفيعة واعملي واحدة تانية جنبها بمسافة صغيرة واوصلي بينهم بقطع توفي على شكل زجزاج ، وكرري العملية لحد ما تخلصي الكمية كلها كل اتنين جنب بعض ، ورصيهم على الصينية وسيبيهم يرتاحوا لمدة ساعة.
2- رصيهم على شبكة وصبي فوقيهم الشوكولاتة السايحة ، وسيبيها لمدة ساعة في التلاجة لحد ما الشوكولاتة تتماسك تماما.
5- شوكولاتة توفي كرسبي:
المكونات:
– 80 جرام من بار شوكولاتة مارس.
– 50 جرام زبدة غير مملحة.
– 50 جرام ارز كرسبي.
– 6 قطع حلوى توفي كراميل (50 جرام تقريبا).
– 1 ½ معلقة صغيرة لبن.
– 200 جرام شوكولاتة بالحليب ، سايحة.
طريقة التحضير:
1- في طبق كبير اخلطي بار شوكولاتة مارس مع الزبدة ودوبيهم على حمام ماية سخنة ، لحد ما الخليط يتدوب تماما ، قلبيهم وامزجيهم مع بعض كويس لحد ما الخليط يبقى ناعم وسميك ، ارفعيه من على النار واخلطي معاه الارز الكرسبي ، ادهني ايدك بالزبدة وقسمي الخليط ل 6 قطع متساوية متساوية وشكليهم على شكل بار.
2- رصيهم على صينية مبطنة بورق زبدة وسيبيهم يرتاحوا لحد ما تجهزي الكراميل ، في حلة ضد الالتصاق اخلطي قطع الكراميل مع اللبن ودوبيهم مع بعض على نار خفيفة او في الميكروويف ، وصبي الكراميل بالمعلقة فوق بار الكرسبي اللي حضرناها وساويها.
3- رصي بار الكرسبي على شبكة وصبي فوقيها الشوكولاتة السايحة ، وسيبيها في التلاجة لمدة ساعة تقريبا لحد ما الشوكولاتة تتماسك تماما.
الطرق بالفيديو:
طريقة حلوى السكر الكورية “الدالجونا” بمكونين اتنين بس..وطريقة قهوة الدالجونا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 5 طرق لعمل بار الشوكولاتة في البيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.