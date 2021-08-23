طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بالبرتقال بألذ طعم وبأقل تكلفة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بالبرتقال، تعد كيكة البرتقال واحدة من أفضل أنواع الكيك وألذها طعماً، تحضر بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، مكوناتها موجودة في كل منزل، يمكن تحضيرها بعدة نكهات مختلفة مثل كيكة الشيكولاته، وكيكة البرتقال، كيكة البسكويت، كيكة الحليب، وغيرها من أنواع الكيك التي تكون ذات طعم رائع، بالإضافة إلى أنها تحتوي على العديد من الفوائد وغنية بالمعادن والفيتامينات التي تفيد جسم الإنسان، يحضر الكيك بكثرة في المناسبات والحفلات وأعياد الميلاد بجميع حشواته ونكهاته المتميزة.طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بالبرتقال
يمكنك أن تقومي بصنع كيكة برتقال إسفنجية بطريقة سهلة من خلال أن تقومي بإتباع الخطوات التي تلي، حيث أننا سوف نتعرف على المكونات اللازمة لعمل الكيكة بالإضافة إلى طريقة تحضيرها.
مكونات الكيكة:
- عدد ٣ بيض.
- عدد 3 ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.
- رشه من الملح.
- بالإضافة إلى نصف كوب من عصير البرتقال.
- عدد ٢ كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب إلا ربع من السكر.
- ربع كوب من الزيت.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من بشر برتقال.
لكي تتمكني من عمل كيكة البرتقال الإسفنجية عليك أن تتبعي ما يلي:
- قومي بخلط قشر البرتقال وعصير البرتقال معاً، ثم قومي بنقع المزيج لمدة حوالي نصف ساعة.
- عليك أن تقومي بتسخين الفرن على 180 درجة حرارة، ثم تجهزي الصينية التي سوف تقومي بتحضير الكيكة فيها، ثم تضعي فيها رشه من الزبد والدقيق وتضعيها جانباً.
- كما أنه عليك أن تقومي بخلط كافة المكونات من بيكنج بودر وفانيلا والدقيق.
- ثم احضري وعاء آخر لكي تفصلي فين بياض البيض عن الصفار ثم قومي بخفقهما مع رشه الملح.
- ثم قومي بخفق السكر والزيت معاً وأضيفي باقي المكونات بشكل تدريجي إلى أن تخلصي على القوام المناسب.
- بعد ذلك قومي بإضافة عصير البرتقال وصفار البيض معاً إلى باقي المزيج مع الاستمرار في الخفق.
- بعدها قومي بوضع الخليط الذي تم تحضيره في الصينية، وادخليها في الفرن واتركيها لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 40 دقيقة مع تقليل درجة الحرارة إلى 140 وعندما تنضج أخرجيها من الفرن، وتترك حتى تبرد تمام ثم تقطع وتقدم بجانب القهوة أو الشاي.
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طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بالبرتقال، تعد كيكة البرتقال واحدة من أفضل أنواع الكيك وألذها طعماً، تحضر بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، مكوناتها موجودة في كل منزل، يمكن تحضيرها بعدة نكهات مختلفة مثل كيكة الشيكولاته، وكيكة البرتقال، كيكة البسكويت، كيكة الحليب، وغيرها من أنواع الكيك التي تكون ذات طعم رائع، بالإضافة إلى أنها تحتوي على العديد من الفوائد وغنية بالمعادن والفيتامينات التي تفيد جسم الإنسان، يحضر الكيك بكثرة في المناسبات والحفلات وأعياد الميلاد بجميع حشواته ونكهاته المتميزة.طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بالبرتقال
يمكنك أن تقومي بصنع كيكة برتقال إسفنجية بطريقة سهلة من خلال أن تقومي بإتباع الخطوات التي تلي، حيث أننا سوف نتعرف على المكونات اللازمة لعمل الكيكة بالإضافة إلى طريقة تحضيرها.
مكونات الكيكة:
- عدد ٣ بيض.
- عدد 3 ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.
- رشه من الملح.
- بالإضافة إلى نصف كوب من عصير البرتقال.
- عدد ٢ كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب إلا ربع من السكر.
- ربع كوب من الزيت.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من بشر برتقال.
لكي تتمكني من عمل كيكة البرتقال الإسفنجية عليك أن تتبعي ما يلي:
- قومي بخلط قشر البرتقال وعصير البرتقال معاً، ثم قومي بنقع المزيج لمدة حوالي نصف ساعة.
- عليك أن تقومي بتسخين الفرن على 180 درجة حرارة، ثم تجهزي الصينية التي سوف تقومي بتحضير الكيكة فيها، ثم تضعي فيها رشه من الزبد والدقيق وتضعيها جانباً.
- كما أنه عليك أن تقومي بخلط كافة المكونات من بيكنج بودر وفانيلا والدقيق.
- ثم احضري وعاء آخر لكي تفصلي فين بياض البيض عن الصفار ثم قومي بخفقهما مع رشه الملح.
- ثم قومي بخفق السكر والزيت معاً وأضيفي باقي المكونات بشكل تدريجي إلى أن تخلصي على القوام المناسب.
- بعد ذلك قومي بإضافة عصير البرتقال وصفار البيض معاً إلى باقي المزيج مع الاستمرار في الخفق.
- بعدها قومي بوضع الخليط الذي تم تحضيره في الصينية، وادخليها في الفرن واتركيها لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 40 دقيقة مع تقليل درجة الحرارة إلى 140 وعندما تنضج أخرجيها من الفرن، وتترك حتى تبرد تمام ثم تقطع وتقدم بجانب القهوة أو الشاي.
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