طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بالبرتقال بألذ طعم وبأقل تكلفة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بالبرتقال، تعد كيكة البرتقال واحدة من أفضل أنواع الكيك وألذها طعماً، تحضر بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، مكوناتها موجودة في كل منزل، يمكن تحضيرها بعدة نكهات مختلفة مثل كيكة الشيكولاته، وكيكة البرتقال، كيكة البسكويت، كيكة الحليب، وغيرها من أنواع الكيك التي تكون ذات طعم رائع، بالإضافة إلى أنها تحتوي على العديد من الفوائد وغنية بالمعادن والفيتامينات التي تفيد جسم الإنسان، يحضر الكيك بكثرة في المناسبات والحفلات وأعياد الميلاد بجميع حشواته ونكهاته المتميزة.

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بالبرتقال

يمكنك أن تقومي بصنع كيكة برتقال إسفنجية بطريقة سهلة من خلال أن تقومي بإتباع الخطوات التي تلي، حيث أننا سوف نتعرف على المكونات اللازمة لعمل الكيكة بالإضافة إلى طريقة تحضيرها.

مكونات الكيكة:

عدد ٣ بيض.

عدد 3 ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.

رشه من الملح.

بالإضافة إلى نصف كوب من عصير البرتقال.

عدد ٢ كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب إلا ربع من السكر.

ربع كوب من الزيت.

عدد 2 ملعقة كبيرة من بشر برتقال.

طريقة تحضير الكيكة

لكي تتمكني من عمل كيكة البرتقال الإسفنجية عليك أن تتبعي ما يلي: