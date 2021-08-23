طريقة عمل كيكة الست ملاعق بالشوكولاتة بمكونات من المنزل

كيكة الست ملاعق صنف حلويات لذيذ وسهل جدًا في التحضير من ضمن عدد لا نهائي من وصفات الكيك الذي يعتبر أكثر أنواع الحلويات انتشارًا ويبتكر الطهاة وربات البيوت في وصفاته بشكل مستمر، وقد قدمنا لكم من قبل عدد كبير منها مثل كيكة المج التي تحضر في دقائق معدودة وكيكة جوز الهند وغيرها، أما صنف اليوم فيتسم بسهولة التحضير وبست ملاعق فقط من كل مكون تقريبًا. مقادير كيكة الست ملاعق 6 ملاعق دقيق الكيك أو متعدد الاستخدامات (حسب المتوفر).

5 حبة بيض.

6 ملاعق سكر أبيض حبيبات.

فانيليا.

6 ملاعق من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة ونصف بيكنج بودر.

6 ملاعق من الماء.

2 ملعقة من الكاكاو الخام.

6 ملاعق زيت نباتي.

رشة من القرفة أو القهوة سريعة الذوبان (حسب الرغبة). طريقة تحضير كيكة الست ملاعق في إناء غائر توضع كمية البيض مع السكر ويتم خفقهم جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى يذوب السكر في البيض ويصبح قوام الخليط هش.

بعد ذلك يتم إضافة الفانيليا والحليب والماء والزيت ونخفقهم بالمضرب.

ثم يتم خلط الدقيق والبيكنج بودر وإضافتهم للخليط وقلبهم حتى يختفي الدقيق.

وآخر مكون يضاف لخليط كيكة الست ملاعق هو الكاكاو مع رشة من القرفة لمحبيها أو النسكافيه وكلاهما اختياري.

وملحوظة مهمة بهذا الخصوص طعم الكاكاو مهم جدًا في النكهة النهائية للكيكة لذلك عليكم اختيار نوع محبب لديكم تفضلون طعمه.

بعد تقليب الكاكاو مع الخليط توضع العجينة في صينية فرن مدهونة بالزبدة أو الزيت.

توضع الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة.

بعد تمام النضج تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد.

بعد ذلك قم بعمل فتحات في الكيكة باستخدام شوكة أو سيخ خشبي حتى تتشرب الصوص الذي سيتم إضافته لها.

وأمامكم خيارات عديدة لصوص الشوكولاتة يمكن استخدام صوص جاهز أو يمكن صناعته في المنزل بطريقة صحية قدمناها هنا في ثقفني من قبل.

يتم سكب صوص الشوكولاتة على الكيك وتوزيعه بشكل متساوي في الصينية وبشكل مهندم.

توضع الصينية في الثلاجة فترة كافية حتى يتماسك الصوص فوق الكيكة ويختلط معها ويصبحان خليط متجانس.

قبل التقديم تخرج من الثلاجة وتقطع على شكل مربعات وتقدم باردة. الوسوم

كيكة الست ملاعق صنف حلويات لذيذ وسهل جدًا في التحضير من ضمن عدد لا نهائي من وصفات الكيك الذي يعتبر أكثر أنواع الحلويات انتشارًا ويبتكر الطهاة وربات البيوت في وصفاته بشكل مستمر، وقد قدمنا لكم من قبل عدد كبير منها مثل كيكة المج التي تحضر في دقائق معدودة وكيكة جوز الهند وغيرها، أما صنف اليوم فيتسم بسهولة التحضير وبست ملاعق فقط من كل مكون تقريبًا. مقادير كيكة الست ملاعق 6 ملاعق دقيق الكيك أو متعدد الاستخدامات (حسب المتوفر).

5 حبة بيض.

6 ملاعق سكر أبيض حبيبات.

فانيليا.

6 ملاعق من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة ونصف بيكنج بودر.

6 ملاعق من الماء.

2 ملعقة من الكاكاو الخام.

6 ملاعق زيت نباتي.

رشة من القرفة أو القهوة سريعة الذوبان (حسب الرغبة). طريقة تحضير كيكة الست ملاعق في إناء غائر توضع كمية البيض مع السكر ويتم خفقهم جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى يذوب السكر في البيض ويصبح قوام الخليط هش.

بعد ذلك يتم إضافة الفانيليا والحليب والماء والزيت ونخفقهم بالمضرب.

ثم يتم خلط الدقيق والبيكنج بودر وإضافتهم للخليط وقلبهم حتى يختفي الدقيق.

وآخر مكون يضاف لخليط كيكة الست ملاعق هو الكاكاو مع رشة من القرفة لمحبيها أو النسكافيه وكلاهما اختياري.

وملحوظة مهمة بهذا الخصوص طعم الكاكاو مهم جدًا في النكهة النهائية للكيكة لذلك عليكم اختيار نوع محبب لديكم تفضلون طعمه.

بعد تقليب الكاكاو مع الخليط توضع العجينة في صينية فرن مدهونة بالزبدة أو الزيت.

توضع الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة.

بعد تمام النضج تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد.

بعد ذلك قم بعمل فتحات في الكيكة باستخدام شوكة أو سيخ خشبي حتى تتشرب الصوص الذي سيتم إضافته لها.

وأمامكم خيارات عديدة لصوص الشوكولاتة يمكن استخدام صوص جاهز أو يمكن صناعته في المنزل بطريقة صحية قدمناها هنا في ثقفني من قبل.

يتم سكب صوص الشوكولاتة على الكيك وتوزيعه بشكل متساوي في الصينية وبشكل مهندم.

توضع الصينية في الثلاجة فترة كافية حتى يتماسك الصوص فوق الكيكة ويختلط معها ويصبحان خليط متجانس.

قبل التقديم تخرج من الثلاجة وتقطع على شكل مربعات وتقدم باردة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة الست ملاعق بالشوكولاتة بمكونات من المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.