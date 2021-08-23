طريقة صحية لتحضير البسكويت بدون سكر مناسب للريجيم والأطفال

على الرغم من فوائد البسكويت ومختلف المعجنات بسبب المكونات التي يحتوي عليها مثل البيض والسميد والحليب إلا أن العواقب قد تأتي من المكون الأساسي السكر حيث يؤثر السكر بشكل سلبي عند الإضافة على أيّ من المعجنات، حتى أن البعض لا يقوم بتحلية العصائر والمشروبات الدافئة بالسكر الأبيض ويستخدم العسل الأبيض حيث يُعطي العسل نوعاً من التحلية الصحية، ولا يعتبر تحضير المعجنات بالسكر أو بدونه يتوقف على الناحية الصحية فقط بل يقوم أصحاب الأنظمة الغذائية مثل الريجيم يتبعون طرق مختلفة للتحضير بكون السكر، فمن المعروف أن السكر يعمل على زيادة الوزن، ونقدم لكم اليوم طريقة حديثة لتحضير البسكويت الصحي بدون سكر ويمكنك متابعة الطريقة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير البسكويت بدون سكر طريقة تحضير البسكويت بدون سكر المكونات: كأس من مسحوق الشوفان المطحون.

اثنين من البيض.

ملعقتين من العسل الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقة من مسحوق قشر البرتقال.

نصف كأس لبن بودرة.

ملعقة من البيكنج باودر.

فنجان صغير من عصير البرتقال. طريقة التحضير: نحتاج خلاط كهربائي ونضع فيه كلاً من عصير البرتقال والفانيليا والبيض بالإضافة إلي مسحوق بشر البرتقال وتشغيل الخلاط حتى الإندماج لمدة دقيقتين إلي ثلاث دقائق. بعد عملية الدمج نقوم بإضافة مسحوق الشوفان ثم إضافة باقي المكونات التي سبق ذكرها في طبق عميق والتقليب جيداً حتى يصبح قوام العجين مناسب. نحتاج صينية كبيرة مناسبة لكمية العجين ونضع بها ورقة زبدة، ثم نبدأ بتقسيم العجينة حتى نقوم بتشكيلها ونبدأ بتقطيع العجينة إلي شرائح بسكويت وجعلها رقيقة جداً أو تحضير آلة تشكيل البسكويت ونقوم برص البسكويت في الصينية وإدخالها فرن ساخن. يتم ضبط درجة حرارة الفرن على درجة 180 درجة مئوية ولا يحتاج أثناء النضج أكثر من عشر دقائق فقط داخل الفرن. يتم رفع البسكويت من الفرن ونتركه ويمكن أن يتم تقديمه ساخناً أو بارداً حسب الرغبة بجانب المشروبات الدافئة في الصباح كوجبة إفطار، يتميز البسكويت بالقدرة على التحمل دون تلف في الأجواء المتقلبة من درجات الحرارة لذلك يمكن تحضيره بكميات كبيرة وحفظه في درجة حرارة الغرفة. طريقة التحضير: الوسوم

على الرغم من فوائد البسكويت ومختلف المعجنات بسبب المكونات التي يحتوي عليها مثل البيض والسميد والحليب إلا أن العواقب قد تأتي من المكون الأساسي السكر حيث يؤثر السكر بشكل سلبي عند الإضافة على أيّ من المعجنات، حتى أن البعض لا يقوم بتحلية العصائر والمشروبات الدافئة بالسكر الأبيض ويستخدم العسل الأبيض حيث يُعطي العسل نوعاً من التحلية الصحية، ولا يعتبر تحضير المعجنات بالسكر أو بدونه يتوقف على الناحية الصحية فقط بل يقوم أصحاب الأنظمة الغذائية مثل الريجيم يتبعون طرق مختلفة للتحضير بكون السكر، فمن المعروف أن السكر يعمل على زيادة الوزن، ونقدم لكم اليوم طريقة حديثة لتحضير البسكويت الصحي بدون سكر ويمكنك متابعة الطريقة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير البسكويت بدون سكر طريقة تحضير البسكويت بدون سكر المكونات: كأس من مسحوق الشوفان المطحون.

اثنين من البيض.

ملعقتين من العسل الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقة من مسحوق قشر البرتقال.

نصف كأس لبن بودرة.

ملعقة من البيكنج باودر.

فنجان صغير من عصير البرتقال. طريقة التحضير: نحتاج خلاط كهربائي ونضع فيه كلاً من عصير البرتقال والفانيليا والبيض بالإضافة إلي مسحوق بشر البرتقال وتشغيل الخلاط حتى الإندماج لمدة دقيقتين إلي ثلاث دقائق. بعد عملية الدمج نقوم بإضافة مسحوق الشوفان ثم إضافة باقي المكونات التي سبق ذكرها في طبق عميق والتقليب جيداً حتى يصبح قوام العجين مناسب. نحتاج صينية كبيرة مناسبة لكمية العجين ونضع بها ورقة زبدة، ثم نبدأ بتقسيم العجينة حتى نقوم بتشكيلها ونبدأ بتقطيع العجينة إلي شرائح بسكويت وجعلها رقيقة جداً أو تحضير آلة تشكيل البسكويت ونقوم برص البسكويت في الصينية وإدخالها فرن ساخن. يتم ضبط درجة حرارة الفرن على درجة 180 درجة مئوية ولا يحتاج أثناء النضج أكثر من عشر دقائق فقط داخل الفرن. يتم رفع البسكويت من الفرن ونتركه ويمكن أن يتم تقديمه ساخناً أو بارداً حسب الرغبة بجانب المشروبات الدافئة في الصباح كوجبة إفطار، يتميز البسكويت بالقدرة على التحمل دون تلف في الأجواء المتقلبة من درجات الحرارة لذلك يمكن تحضيره بكميات كبيرة وحفظه في درجة حرارة الغرفة. طريقة التحضير:

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