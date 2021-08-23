طريقة عمل تورتيلا الدجاج أسهل تورتيلا دجاج بالجبن جربيها لأطفالك

طريقة عمل تورتيلا الدجاج ، تصلح كوجبة رئيسة مع مقبلات، وهي وجبة شهية ومغذية يمكنك عملها، إذا كان لديك أطفالا، فهي تحتوي على فراخ ناضجة جيدًا، ونظيف في منزلك مثل الجاهز، بالإضافة إلى ضمان جودة الطعام، واحتوائه على البروتين اللازم، لتنشيط الذاكرة وبناء العضلات في الجسم بشكل طبيعي وقوي. وخبز التورتيلا أو خبز الصاج، أحد أشهر أنواع الخبز، وتدخل في الكثير من الوصفات، وأبرزها وأشهرها المعجنات مثل البيتزا أو سندوتشات الشاورما، ويقول الكثيرون أن أصل خبز الصاج من المطبخ السوري. ويمكن تنفيذ سندوتشات الفراخ بخبز الصاج مع الصوص، على طريقة تورتيلا الدجاج منال العالم، باستخدام تتبيلة الفراخ السرية بخبز الصاج، ويمكنك عمل صينية تورتيلا بالدجاج، أو تورتيلا فراخ مقلية، كما يمكنك التنويع في طريقة حشوة التورتيلا بالدجاج، مثل تورتيلا دجاج بالجبن، أو طريقة عمل تورتيلا دجاج هرفي.

خبز تورتيلا أو خبز الصاج، من أشهر أنواع الخبز، ويدخل في إعداد وتحضير الكثير من الوصفات الشهية، وأغلبها وصفات تصلح كوجبة رئيسة مثل؛ طريقة شاورما دجاج بالتورتيلا، وكذلك طريقة بيتزا التورتيلا في 3 دقائق، طريقة طاكوس شاورما بالتورتيلا، وكلها وصفات سهلة لأشهر طهاة الوطن العربي، جربيها دون تردد.

حبة بصل كبيرة مقطعة إلى مكعبات.

ملعقة ثوم مهروس.

حلقات بصل أخضر حسب اختيارك.

صدور دجاج مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة بهارات فاهيتا.

رشة ملح ناعم.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة جبن كريمي كيري.

خبز تورتيلا جاهز.

جبن موزاريلا مبشورة، ويفضل عمل جبنة موزاريلا للشيف منال العالم في المنزل.

في المنزل. جبن شيدر مبشورة.

3 حبات فلفل ألوان.

سوف تحتاجي إلى ملعقة كبيرة من المكونات التالية، لعمل صوص تورتيلا الدجاج للتغميس:

ملعقة زبادي كبيرة.

جبن كريمي سائل.

قشطة رائبة.

مايونيز.

ثوم مفروم.