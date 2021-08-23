العناية بالشعر والبشرة بحليب جوز الهند الطبيعي

العناية بالشعر والبشرة بحليب جوز الهند، هل تعرفتم من قبل على فوائد حليب جوز الهند الجمالية سواء للشعر أو البشرة؟ إذا لا فنحن نعرفكم اليوم على أهمية حليب جوز الهند وتأثيره الجمالي على الشعر والبشرة واستخداماته لكل منهما وطريقة الاستخدام للحصول على جمال ونعومة رائعة من حليب جوز الهند للشعر والبشرة.

حليب جوز الهند

حليب جوز الهند مشابه كثيرًا للحليب الطبيعي فهو يُحضر من بشر ونقع جوز الهند في الماء ويحتوي على عناصر غذائية عديدة ومختلفة وفيتامينات ومضادات أكسدة عديدة تجعلها مفيدًا للجسم والصحة وكذلك للشعر والبشرة ونعرفكم على استخدامات حليب جوز الهند للشعر والبشرة.

يرطب حليب جوز الهند الشعر وإضافة لمعة طبيعية له.

يستخدم بخلط كمية من الحليب مع زيت جوز الهند و2 ملعقة عسل ونطبق القناع على كامل الشعر ساعتين.

زيادة كثافة الشعر والحد من تساقطه وزيادة طوله هو رغب العديد من الفتيات ويساعدنا حليب جوز الهند في ذلك.

وللحصول على تلك المزايا نقوم بتدليك فروة الشعر بقطعة من القطن مبللة بحليب جوز الهند الطبيعي وتغطيته بالبونيه أربع ساعات.

يستخدم حليب جوز الهند لتقشير البشرة وإزالة خلاياها الميتة لتصبح ناعمة ولامعة.

ويستخدم حليب جوز الهند لذلك من خلال تدليك الوجه يوميًا قبل النوم لعشر دقائق بحليب جوز الهند وشطفه بالماء.

تظهر التجاعيد عند تقدمنا في العمر وتجعلنا بمظهر أكبر من عمرنا الطبيعي ويساعدنا حليب جوز الهند في ذلك.

ونستخدم حبات من اللوز منقوعة طوال الليل في الماء مع ملعقة حليب جوز الهند وكبسولة فيتامين E ونطبق هذا الخليط على الوجه بعد تنظيفه وعندما يجف يغسل الوجه جيدًا.

وحليب جوز الهند مناسب كثيرًا لأصحاب البشرة الجافة ويساعدهم في استعادة رطوبتها ونعومتها مرة أخرى.

حيث تخلط ملعقة عسل مع أربع قطرات زيت لوز مر وأربع قطرات حليب جوز هند والخليط الناتج يتم فرده على البشرة جيدًا حتى يجب قد يستغرق ذلك ربع ساعة ومن ثم شطفه بالماء.

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