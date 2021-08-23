وصفات طبيعية لحماية الشعر من أضرار أشعة الشمس

وصفات طبيعية لحماية الشعر من الشمس، تتعرض الفتيات في فصل الصيف مع كثرة التعرض لأشعة الشمس للكثير من السلبيات سواء كان للشعر أو البشرة ونتحدث اليوم عن الشعر حيث أن لأشعة الشمس الكثير من الأضرار على الشعر حيث يصاب بالتقصف والجفاف ويصبح مثل القش خشنًا في ملمسه وفي تلك الحالة نحتاج لطرق من أجل ترطيب الشعر وحمايته من آثار أشعة الشمس ونقدم لكم مجموعة من الطرق الطبيعية لحماية الشعر.

حماية الشعر من أشعة الشمس

التعرض لأشعة الشمس لأوقات طويلة طوال فصل الصيف يجعل مظهر الشعر سيئًا حيث يفقد الشعر لمعته وترطيبه ويصبح جافًا مصاب بالتقصف والهيشان لذلك لا ينصح بالتعرض الكثير المستمر لأشعة الشمس واستخدام الأقنعة الطبيعية من أجل ترطيب الشعر وحمايته ضد أشعة الشمس.

وصفات طبيعية لحماية الشعر من الشمس

إليكم بعض الأقنعة لحماية الشعر من الشمس تعتمد على المواد الطبيعية الفعالة مثل:

وصفة زيت جوز الهند وجل الصبار

الخليط التالي غني بمواد ترطيبية كثيرة تنشط الدورة الدموية في فروة الشعر فتقلل من جفاف الشعر وهيشانه بعد التعرض للشمس وتمنع تكسره وضعفه وتتكون من 3 ملاعق جل صبار مع 2 ملعقة زيت جوز هند.

طريقة الاستخدام

يوضع جل الصبار مع زيت جوز الهند ونمزجهم مع بعض جيدًا حتى يختلط الزيت مع جل الصبار.

يستخدم المزيج في فرك الشعر وتدليكه برفق.

يترك على الشعر من نصف ساعة إلى ساعة قبل أن يغسل بالشامبو.

وصفة الخيار وزيت جنين القمح

استخدام هذه الوصفة يساعد كثيرًا في استعادة الشعر لرطوبته الطبيعية ويجعله يستعيد حيويته وطاقته من جديد لأنه غني بمضادات الأكسدة العديدة والمكونات عبارة عن 3 ملاعق زيت جنين القمح مع نصف حبة خيار.

طريقة الاستخدام

يوضع الخيار في الخلاط الكهربي وخلطه جيدًا حتى يصبح مثل العصير ونقوم بصبه في وعاء صغير.

نُضيف للخيار الزيت ونطبق المزيج على فروة الشعر نصف ساعة حتى يجف ويمتصه الشعر.

وشطف الشعر في النهاية بماء بارد.

عدم الخروج تحت أشعة الشمس. ربط الشعر ولا يترك بدون ربط للرياح. وضع واقي شمس للشعر لحمايته. ارتداء قبعة عند التعرض للشمس.

نصائح حماية الشعر من الشمس وأشعتها