صبغة النسكافيه لصبغ الشعر باللون البني الطبيعي

صبغة النسكافيه لصبغ الشعر باللون البني، لمعظم صبغات الشعر الكثير من الأضرار على الشعر ولا تعطينا نفس اللون الذي نرغب به وعندما تفكر المرأة في الحصول على لون مناسب معها ومع لون الشعر الأصلي وبدون أي أضرار يكاد يكون الأمر شبه مستحيلًا ولكن ماذا عن استخدام صبغة النسكافيه المثالية للشعر للحصول على لون بني طبيعي مناسب مع لون الشعر الأصلي ولا يسبب أي أضرار مع توفير مزايا أخرى رائعة للشعر تعرفي عليها معنا.

وصفات النسكافيه لصبغ الشعر باللون البني

تضاف مع المكونات مع النسكافيه في وصفات مختلفة للحصول على صبغة طبيعية للشعر للحصول على اللون البني الطبيعي مثل:

صبغة النسكافيه والكركم للصبغ بلون بني

نحتاج إلى:

كركم بودرة: ملعقة ونصف ملعقة.

نسكافيه: 3 ملاعق.

أكسجين 9%: علبتان.

زيت زيتون: كوب كامل.

الخطوات

يخلط النسكافيه مع كوب زيت الزيتون في البداية ونخلط الكركم مع الأكسجين في وعاء آخر مع بعضهما.

ومن ثم نضع كلا الخليطين في نفس الإناء ونمزج جيدًا.

تفرد الصبغة على كامل الشعر واستخدام أوراق النايلون لتغطية الشعر حوالي ساعتين.

وبعد مرور المدة نغسله بالطريقة المعتادة.

صبغة النسكافيه مع العسل لصبغ الشعر باللون البني الكستنائي

نحتاج إلى:

زيت زيتون: نصف كوب.

نسكافيه: 3 ملاعق.

عسل أبيض: 3 ملاعق.

كركم: 2 ملعقة.

صفار بيض: 2 بيضة.

أكسجين 9%: علبتان ونصف علية.

الطريقة

نضع في وعاء صغير بودرة الكركم وصفار البيضتين والعسل وعبوات الأكسجين ونخلط بين المقادير جيدًا.

وفي وعاء آخر نضع زيت الزيتون مع النسكافيه ونمزجهم بشكل جيد.

والآن يمزج الخليطين سويًا للحصول على الصبغة النهائية.

ومن ثم نقوم بتطبيقها على الشعر بجميع المناطق ونستخدم أوراق النايلون لتغطية الشعر بالصبغة لمدة بين 6 حتى 8 ساعات.

صبغة النسكافيه مع البيض لصبغ الشعر بلون بني فاتح

نحتاج إلى

زيت زيتون: واحد كوب.

نسكافيه بودرة: 3 ملاعق.

بيض: حبتان بيض كاملتين.

أكسجين 9%: عبوتان ونصف عبوة.

الطريقة