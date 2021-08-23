إخفاء بقع علامات التقدم في السن على الجلد بوصفات طبيعية

إخفاء بقع علامات التقدم في السن، عندما نتقدم في العمر تبدأ بعض البقع في الظهور على الوجه ومناطق مختلفة من الجلد بسبب فقد صبغة الميلانين وعلى الرغم من كونه أمرًا طبيعيًا ولكنه مزعجًا بالنسبة للكثير من النساء ويرغب في طرق أكيدة من أجل إخفاء بقع الشيخوخة التي تظهر على الجلد والبشرة.

بقع علامات التقدم في العمر

تعتبر تلك البقع التي تظهر على الوجه عند التقدم في مراحل العمر من أشهر عوارض التقدم في العمر على الجلد وتظهر إما على اليدين أو الصدر أو الوجه ولكن قد تظهر لعوامل أخرى غير التقدم في السن ومن أسباب ظهور بقع الشيخوخة:

التحسس ضد بعض المواد الموجودة في العطور التي نستخدمها على الجلد. التعرض لأشعة الشمس بكثرة على الرغم من فائدتها وحاجة الجلد والعظام لفيتامين D ولكن يجب أن نحذر ونتعرض لتلك الأشعة في المحدود. العامل الوراثي دوره كبير ويجعل الفرد أكثر عرضة لظهور تلك البقع عن غيره.

نصائح لعدم ظهور بقع الشيخوخة على الجلد

ولكي نتأكد ونضمن تأخير ظهور تلك البقع على الجلد إليكم بتلك النصائح:

ارتداء ملابس مناسبة تقوم بإخفاء الجسم عند التعرض لأشعة الشمس في الفترة من 11 حتى 3 عصرًا. وضع واقي شمس قوي ومناسب لنوع البشرة وفعال. تناول الخضروات والفاكهة الغنية بالألياف والعناصر الغذائية المتنوعة التي تحافظ على ليونة الجلد ورونقه. استخدام وصفات إخفاء بقع الشيخوخة.

وصفات طبيعية لتقليل بقع علامات التقدم في السن

ومن أفضل الطرق الطبيعية التي تساعد على تأخير ظهور علامات التقدم في السن هي:

الحليب الدافئ

يجعل البشرة ناعمة ورطبة وحيوية ويقضي على البقع الداكنة الصغيرة التي تظهر على اليدين ويتم غمس قطنة بحليب دافئ يوميًا قبل النوم وتدليك اليدين والذراعين بها وغسلها في الصباح.

الصبار

يقضي على بقع الشيخوخة بسهولة وفي وقت قصير حيث نطبق حل الصبار على المناطق التي تظهر بها تلك البقع يوميًا لما لا يقل عن مرتين وعدم غسلها بعد ذلك.

عصير الليمون

غني بفيتامين سي ويحفز إنتاج صبغة الميلانين لتلوين الجلد بلونه الطبيعي مع العلم لا يجب وضعه أثناء التعرض للشمس ونستخدمه من خلال فرك المنطقة بنصف ليمونة وعندما تجف نغسلها بماء دافئ.