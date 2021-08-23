قشرة الشعر للأطفال أنواعها وأسبابها وطرق علاجها

قشرة الشعر للأطفال، نصاب جميعًا بقشرة الشعر سواء كنا صغارًا أو كبارًا نعم فإن الأطفال يصابون كذلك بقشرة الشعر في أعمار مختلفة لهذا يجب على الأمهات معرفة سبب قشرة الشعر وأنواعها وكيف يمكن علاجها بالطرق الطبية والطرق العلاجية.

أنواع قشرة الشعر لدى الأطفال

يتم تقسيم قشرة الشعر لدى الأطفال لأنواع حسب كثافتها في الشعر ومنها:

غطاء المهد: وهي ما يتواجد على فروة الرأس لدى المواليد وتكون سميكة وغير مسببة للحكة وتختفي بعد الوصول إلى 8 حتى 12 شهر. القشرة الجافة عند الرضع: تتكون لدى الرضع وتجعلهم يشعرون بالحكة ولها لون أبيض. القشرة الخفيفة لدى الأطفال: تنتج بسبب زيوت فروة الرأس عند الأطفال وتعالج بشامبو مناسب. القشرة المتوسطة لدى الأطفال: وهذا النوع أكثر من السابق ويعالج بشامبو مضاد للقشرة مناسب للطفل. القشرة الكثيفة لدى الأطفال: من الأنواع التي لا يمكن علاجها ويتم التعايش معها والاهتمام بتنظيف الشعر حتى تزول وحدها.

الملاسيزية وهي من الفطريات التي تسبب التهاب جلد فروة الرأس. الأكزيما وهي حالة مرضية تسبب التهابات في فروة الرأس. انتقال الهرمونات من الأم للطفل ينتج عنه زيادة إفراز الزيوت والدهون من الشعر وتتراكم القشرة. تناول الطعام الغير صحي السريع الضار سبب في ظهور القشرة. منتجات شعر غير مناسبة لرأس الطفل.

زيت اللافندر: يتم تطبيقه على الشعر قبل الاستحمام بحوالي نصف ساعة لكي يعالج جذور الشعر والقضاء على القشرة.

جل الصبار: يحتوي جل الصبار على مضاد للبكتيريا والفطريات يمنع القشرة من التكاثر والنمو على فروة الشعر وتقضي على التهابات فروة الرأس.

إكليل الجبل: حيث يتم نقع أوراق نبات إكليل الجبار في ربع لتر من الماء وغليهم سويًا على النار لحوالي ربع وعند الاستحمام يتم تدليك فروة الشعر به برفق.

زيت شجرة الشاي: يساعد زيت شجرة الشاي مع زيت جوز الهند على تطهير فروة الرأس من القشرة التي يعاني من الطفل ونستخدم مزيج الزيتين قبل الاستحمام ونغسل الشعر بالشامبو بعد ذلك.

أسباب قشرة الشعر للأطفالعلاج قشرة الشعر للأطفال بوصفات طبيعية