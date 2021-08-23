انتعاش البشرة بوصفات النعناع وفوائده للبشرة

وصفات النعناع للبشرة، يعطينا النعناع إحساسًا بالانتعاش والطاقة والبرودة عندما يتم إضافته للطعام ولكن هل تعرفين أنه يمكن استخدام النعناع للبشرة لكي تصبح منتعشة وأكثر طاقة؟ نعم فإن للنعناع فوائد وخاصةً للبشرة الدهنية تجعله يزيد من حيوية البشرة ونعومتها وأقل عرضة لعلامات التقدم في العمر.

فوائد النعناع للبشرة

لا يعرف البعض منا معظم تلك الفوائد عند استخدام النعناع على البشرة ولكنه حل مثالي للكثير من مشاكل البشرة التي نعاني منها وخاصةً البشرة الدهنية في الأيام الحارة في فصل الصيف ومن أهمية النعناع للبشرة:

شد البشرة بالنعناع

هذا الماسك يقوم بشد البشرة وتقليل حجم مسام البشرة ويستخدم كالتالي:

في الخلاط الكهربي نضع قطرات من عصير الليمون الطازج مع ربع ثمرة تفاح تكون مقشرة وربع حبة من الخيار وبياض بيضة وأوراق من النعناع الطازج. بعد الحصول على مزيج مناسب من ذلك الخليط يتم فرده على الوجه حتى يجف ويغسل الوجه جيدًا.

تضييق مسام الوجه بالنعناع

ولأن المسام الواسعة هي من أكثر ما يضايق المرأة في البشرة يمكننا استخدام مغلي النعناع المثلج وهو عبارة عن أوراق نعناع مغلية في ماء ساخن وعندما يبرد مغلي النعناع يوضع في مكعبات الثلج لتجميده ويستخدم للتمرير على الوجه والتنظيف بالماء جيدًا.

تقليل دهون الوجه بالنعناع

عندما يكثر خروج الدهون من البشرة يصبح الأمر مزعجًا وخاصةً إذا كنتي تضعين المكياج أو الصن بلوك ويستخدم النعناع للتقليل من خروج تلك الزيوت من خلال تطبيق خليط أوراق النعناع المضاف له عصير ليمونة في الخلاط الكهربي وفرد المزيج على الوجه.

إخفاء حبوب الوجه بالنعناع

ينتج عن كثرة إنتاج الزيوت تكون الحبوب والبثور المزعجة التي لا يمكن التخلص منها بسهولة إلا عند استخدام أوراق النعناع المغلية في الماء واستخدامها مثل الكمادات على الحبوب والبثور بالذات لمدة ربع ساعة.

تنظيف البشرة بالنعناع

قد يعتقد البعض من الفتيات أن مجرد غسل الوجه بالماء فقد تم التخلص من الشوائب التي تتراكم على البشرة ولكن لا يجب أن نستخدم المواد الطبيعية من أجل التنظيف العميق للبشرة حيث نستخدم ماء مغلي النعناع مثل الغسول على البشرة للتنظيف العميق.