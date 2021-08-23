أفضل أنواع المقشرات الطبيعية لتقشير المناطق الحساسة

مقشرات طبيعية لتقشير المناطق الحساسة، يصاب الجلد المحيط بالمناطق الحساسة ببعض العوامل التي تؤثر على لونه ويصبح داكنًا مما يجعل المرأة في قلق مستمر حول طبيعية لون تلك المنطقة والرغبة في إيجاد أفضل حلول تفتيح المناطق الحساسة وتواجدت الكثير من تلك الطرق ما بين الطرق التجميلية والطرق العلاجية والطرق الطبيعية ويمكننا الاستعانة بالطرق الطبيعية من أجل تفتيح المناطق الحساسة والحصول على درجة أفتح عند اختيار الطرق المناسبة.

أسباب سواد المنطقة الحساسة

بسبب طبيعة منطقة المهبل ونمو الشعر بها والتصاق واحتكاك الفخذين فإنه من الطبيعي أن يكون لون تلك المنطقة مختلفة عن باقي الجسم ولكن يجب أن نتعرف على سبب اسوداد منطقة المهبل من أجل التوقف عن تلك العادات ومنها:

قلة كمية الهواء التي تصل لتلك المنطقة بسبب الملابس الضيقة. كثرة تعرض منطقة المهبل إلى الرطوبة وعدم تجفيفها جيدًا. كثرة تراكم العرق وعدم تجفيفه وإزالته من المنطقة. استخدام مستحضرات تجميل تضر بلون وملمس الجلد. العدوى. الملابس الداخلية المصنوعة من الألياف الصناعية.

مقشرات لتفتيح المنطقة الحساسة

بعد معرفة الأسباب التي تؤدي لاسوداد المنطقة الحساسة يجب أن نهتم بها أكثر وتقشير المنطقة الحساسة باستمرار من طرق تفتيح المنطقة الحساسة وخاصةً إذا كان بمقشرات طبيعية لتبييض البشرة ومنها:

الصبار لعلاج سواد المناطق الحساسة

يستخدم جل الصبار على منطقة المهبل لفترة معينة حتى يجف حيث يعمل على إنتاج مضادات الأكسدة التي تحفز إنتاج الميلانين فيتم تفتيح لون المنطقة الحساسة.

بياض البيض لتفتيح المنطقة الحساسة

من أسهل طرق تبييض المنطقة الحساسة كل ما علينا هو أن نقوم بخفق بياض البيضة جيدًا وفرده على المنطقة ويترك حتى يجف تمامًا قبل إزالته بالماء الدافئ وهو من الطرق الفعالة كونه محتويًا على العديد من البروتينات التي تقوم بتبييض الجلد وتنعيمه ويتم استخدامه على المنطقة الحساسة بحذر.

عصير الليمون لتبييض المنطقة الحساسة

قبل الاستخدام يجب أن يزال الشعر وتنظيف منطقة المهبل جيدًا وبعد ذلك نستخدم قطنة مبللة بخليط من 8 قطرات ماء ورد و2 ملعقة عصير ليمون وتعثر برفق ومن ثم تدليك المناطق الداكنة بالقطنة حوالي 3 مرات باليوم.