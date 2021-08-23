وصفة كيكة الحليب وطريقة تحضيرها بدون دقيق

وصفة كيكة الحليب بدون دقيق، هناك أنواع عديدة من الحلوى لا يمكن حصرها تختلف من منطقة لأخرى ومن دولة لأخرى وكل منطقة تشتهر بأنواع الحلوى الخاصة بها وكيكة الحليب التي نقدمها لكم اليوم من أنواع الكيك الغربي الذي يتميز بمذاق مميز رائع لا مثيل له مختلف عن باقي أنواع الكيك الأخرى والأهم من ذلك أنه لا يحتاج إلى الدقيق أي أنه لا يستغرق الكثير من الوقت للتجهيز تابعوا معنا لمعرفة مكونات وطريقة عمل كيك الحليب المحموس بدون دقيق.

مكونات كيكة الحليب المحموس

الكيك يناسب عدد كبير من الأشخاص وكلما كان الحجم أكبر كان مناسبًا لعدد أكثر من الأشخاص ونحتاج لتجهيز المكونات التالية للحصول على الكيك الرائع كيك الحليب المحموس:

سكر أبيض ناعم: كوب واحد حوالي 200 جرام.

حليب بودرة نوع حسب الرغبة: كوبان كاملان.

جوز هند ناعم: كوب واحد كامل.

بيض: أربع حبات بيض كاملة.

بيكنج بودر: ملعقتان بحجم صغير.

زيت ذرة: نصف كوب.

حليب سائل: كوب واحد كامل.

فانيليا بودرة: ملعقة بحجم صغير.

قشطة طازجة حسب الحاجة.

سكر أبيض ناعم.

مكونات صوص كيكة الحليبطريقة عمل كيكة الحليب بدون دقيق

من أسهل وصفات الحلوى هي كيكة الحليب التي لا تحتاج لوقت طويل بالإضافة المذاق الرائع المميز بها ونتبع الطريقة التالية لتحضير كيك الحليب مثل المطاعم الشهيرة: