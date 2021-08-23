طريقة عمل العكاوي المصرية الشهية بطرق المحلات الشعبية الشهيرة البرنس

طريقة عمل العكاوي المصرية هي الجزء الذي يعلو الزيل البقرة أو الجاموس تعتبر هذه الوجبة أكثر الأكلات الشعبية الدسمة لدي المصريين لاحتوائها على نسبة من الدهون يشتهر تناولها في عيد الأضحى المبارك، اشتهرت المحلات الشعبية بتقدمها بأكثر من طريقة مختلفه شهية مثل الفتة، طاجن بالبصل، البطاطس، مسلوقة، ويفضل أن تكون كندوز صغير لكي يتم تسويتها بشكل سريع وهي عبارة عن فقرات حلقية بعد أن يتم سلخها وأزاله الجلد. حيث يقوم الجزار بتقطيعها إلى حلقات. طريقة عمل العكاوي المصرية طريقة عمل العكاوي المصرية انتشرت الأكلات المصرية في جميع البلاد العربية على أيدي المصريين المقيمين بها ونالت أعجاب الجميع عند تذوقها تحتوي العكاوي على عده فوائد غنية بالبروتين والحديد، يعشق الرجال تناوله كثيراً حيث يحتوي الفيتامينات الهامة فيتامين د الذي يعمل على زيادة خصوبة الحيوانات المنوية، فيتامين ب يعمل على تقوية الأعصاب، تحتوي على نسبة عالية من الكولاجين المفيد لضارة وصحة البشرة، تحتوي على أحماض أمنية، تحتوي على الألياف المشبعة. طريقة عمل طاجن العكاوي بالبصل طريقة عمل طاجن العكاوي بالبصل المكونات عكاوي كندوز مقطعة حلقات.

بصلة متوسطة مفرومه.

خمس حبات حبهان.

خمس ورقات لوري.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طاجن فخار كبير. مكونات الطشة بصلة كبيرة مفرومة.

حبتان فلفل حار مقطعة حلقات.

ملعقتان كبيرة سمن.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة ملح.

فصان ثوم مفرومة.

ملعقة كبيرة خل.

حبة فلفل حار مقطعة حلقات.

حبتان طماطم مقطعة مكعبات صغيرة أو معصورة.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي.

ربع ملعقة صغيرة شطة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف عصير ليمونة. طريقة التحضير نغسل قطع العكاوي، نقطع الجزء الدهني الموجود في العكاوي ونتركها جنباٌ لعمل الطشه.

ونضع وعاء به ماء ونرفعه على النار.

نضع بصل مفروم، ورق لوري، حبهان، لا نضع الملح في السلق.

نترك الماء يغلي على النار، نضيف العكاوي.

نتركها على النار لمده نصف ساعة حتي تنضج.

تصفي من الشوربة، ونضع العكاوي في الطاجن الفخار ونتركه جنباً. طريقة تحضير طشة العكاوي نضع طاسة على نار عالية، نضع الدهن المقطع من العكاوي.

نتركه في لطاسة حتي يسلي، نضيف ملعقتان كبيرة من السمن ونقلبهم.

نضع على البصل المفروم ملح وفلفل حار مقطع، شطة فلفل أسود.

نضع جميع المكونات في الطاسة على نار عالية.

نقلب البصل ونتركه قليلاً حتي يصفي عصارته.

نخفض النار، ونتركه لمده خمس دقائق ثم نرفعها.

نضع طاسة أخري على النار، نضيف الزيت والثوم المفروم.

نقلب الثوم حتي يحمر لونه، نضيف مكعبات الطماطم.

نتركها على النار حتي تسبك، نضع الشطة والفلفل الأسود.

نضع الفلفل الحار ونعصر نصف الليمون على الطشة ونرفعها من على النار.

نحضر الطاجن ونضيف البصل المدبل، نضع كوب من المرق.

نساوي البصل والمرق في الطاجن، نضع الطشة بالتساوي.

نضع في الفرن مشعل مسبقاً، لمدة نصف ساعه على الرف الأسفل.

تقدم ساخنه، ويقدم بجانبه السلطات المفضلة وسلطة الطحينة. الوسوم

طريقة عمل العكاوي المصرية هي الجزء الذي يعلو الزيل البقرة أو الجاموس تعتبر هذه الوجبة أكثر الأكلات الشعبية الدسمة لدي المصريين لاحتوائها على نسبة من الدهون يشتهر تناولها في عيد الأضحى المبارك، اشتهرت المحلات الشعبية بتقدمها بأكثر من طريقة مختلفه شهية مثل الفتة، طاجن بالبصل، البطاطس، مسلوقة، ويفضل أن تكون كندوز صغير لكي يتم تسويتها بشكل سريع وهي عبارة عن فقرات حلقية بعد أن يتم سلخها وأزاله الجلد. حيث يقوم الجزار بتقطيعها إلى حلقات. طريقة عمل العكاوي المصرية طريقة عمل العكاوي المصرية انتشرت الأكلات المصرية في جميع البلاد العربية على أيدي المصريين المقيمين بها ونالت أعجاب الجميع عند تذوقها تحتوي العكاوي على عده فوائد غنية بالبروتين والحديد، يعشق الرجال تناوله كثيراً حيث يحتوي الفيتامينات الهامة فيتامين د الذي يعمل على زيادة خصوبة الحيوانات المنوية، فيتامين ب يعمل على تقوية الأعصاب، تحتوي على نسبة عالية من الكولاجين المفيد لضارة وصحة البشرة، تحتوي على أحماض أمنية، تحتوي على الألياف المشبعة. طريقة عمل طاجن العكاوي بالبصل طريقة عمل طاجن العكاوي بالبصل المكونات عكاوي كندوز مقطعة حلقات.

بصلة متوسطة مفرومه.

خمس حبات حبهان.

خمس ورقات لوري.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طاجن فخار كبير. مكونات الطشة بصلة كبيرة مفرومة.

حبتان فلفل حار مقطعة حلقات.

ملعقتان كبيرة سمن.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة ملح.

فصان ثوم مفرومة.

ملعقة كبيرة خل.

حبة فلفل حار مقطعة حلقات.

حبتان طماطم مقطعة مكعبات صغيرة أو معصورة.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي.

ربع ملعقة صغيرة شطة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف عصير ليمونة. طريقة التحضير نغسل قطع العكاوي، نقطع الجزء الدهني الموجود في العكاوي ونتركها جنباٌ لعمل الطشه.

ونضع وعاء به ماء ونرفعه على النار.

نضع بصل مفروم، ورق لوري، حبهان، لا نضع الملح في السلق.

نترك الماء يغلي على النار، نضيف العكاوي.

نتركها على النار لمده نصف ساعة حتي تنضج.

تصفي من الشوربة، ونضع العكاوي في الطاجن الفخار ونتركه جنباً. طريقة تحضير طشة العكاوي نضع طاسة على نار عالية، نضع الدهن المقطع من العكاوي.

نتركه في لطاسة حتي يسلي، نضيف ملعقتان كبيرة من السمن ونقلبهم.

نضع على البصل المفروم ملح وفلفل حار مقطع، شطة فلفل أسود.

نضع جميع المكونات في الطاسة على نار عالية.

نقلب البصل ونتركه قليلاً حتي يصفي عصارته.

نخفض النار، ونتركه لمده خمس دقائق ثم نرفعها.

نضع طاسة أخري على النار، نضيف الزيت والثوم المفروم.

نقلب الثوم حتي يحمر لونه، نضيف مكعبات الطماطم.

نتركها على النار حتي تسبك، نضع الشطة والفلفل الأسود.

نضع الفلفل الحار ونعصر نصف الليمون على الطشة ونرفعها من على النار.

نحضر الطاجن ونضيف البصل المدبل، نضع كوب من المرق.

نساوي البصل والمرق في الطاجن، نضع الطشة بالتساوي.

نضع في الفرن مشعل مسبقاً، لمدة نصف ساعه على الرف الأسفل.

تقدم ساخنه، ويقدم بجانبه السلطات المفضلة وسلطة الطحينة.

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