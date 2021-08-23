وصفة لتبيض الوجه وتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت

الشاي الأخضر هو المشروب المفضل لدي عدد كبير من الناس، خاصة اللذين يتبعون نظام غذائي سليم أو نظام تخسيس، فقد يحتوى الشاي الأخضر علي كمية عالية من الأكسدة والأنزيمات والفيتامينات والأحماض الأمينية التي تأتي للجسم بفوائد عديدة، ولهذا قد نذكر لكم فوائد الشاي الأخضر في ذلك المقال مع تقديم لكم وصفتان مهمتان للحفاظ علي نضارة الوجه.

يعتبر الشاي لأخضر مضاد للبكتريا ومعالج جيد للاضطرابات الجلدية المسببة لظهور حب الشباب ويخلص البشرة من الرؤوس السوداء والبيضاء، كما انه غني مضاد الأكسدة التي تكافح ظهور علامات التقدم بالعمر والخطوط الرفيعة بالوجه، والشيخوخة المبكرة.

يحتوى الشاي الخضر علي الكثير من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة المسببة لكل أضرار البشرة، كما تسرع عملية الشفاء من الجروح والالتئامات.

يقبض المسامات الواسعة الموجودة في البشرة الدهنية مما يسبب التقليل في إفراز الدهون بالوجه.

يقشر البشرة ويزيل الجلد الميت.

يحمي البشرة من الأشعة الضارة، كما يزيل الاحمرار والالتهابات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس.

ينظف البشرة، ولهذا يمكن استخدامه كغسول يومي.

يزيل الانتفاخ الموجود تحت العينين، ما يعمل علي تقليل الهالات السوداء.

فوائد الشاي الأخضر للوجهوصفة الشاي الأخضر لعلاج الهالات السوداء وتقليل الانتفاخ حول العين

الشاي الأخضر غني بفيتامين K الذي يعمل علي تفتيح البشرة بقوة وتوحيد لونها، ولهذا هو جيد جداً في تفتيح الهالات السوداء وإزالتها نهائياً، كما إنه به خصائص تعمل علي تقلص وانكماش الأوعية الدموية في الجلد الرقيق تحت العين، ولهذا قم بتحضير 2 كيس من الشاي الأخضر الذي سبق استعماله وتركه في الثلاجة فترة حتي يبرد، ثم وضع الأكياس علي جفون العين وهي مغلقة وتركها لمدة 20 دقيقة، يمكنك تكرار الوصفة مرتين يومياً حتي تختفي الهالات تماماً.

تعزيز صحة البشرة بالشاي الأخضر

كما ذكرنا لكم في السطور السابقة أن الشاي الخضر لها فوائد رائعة لتحسين البشرة والعمل علي جمالها، ولهذا يمكننا استغلال ذلك بعمل وصفة واحدة والاستفادة من كل فوائدة، قومي بإتباع الخطوات التالية: