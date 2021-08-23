مكون معجزة لتطويل الشعر وتكثيفه بجنون، تحلم كل فتاة وسيدة بالحصول على شعر طويل وكثيف وجذاب، فالشعر الطويل الناعم تتمني كل فتاة، لذلك يبحثون عن الوصفات الطبيعية البسيطة التي يمكن تحضيرها في المنزل، التي تساعد في تطويل الشعر وهناك الكثير من العوامل التي تؤثر على نمو العر وطوله، ومنها العمر والصحة العامة للشخص، فيجب الاهتمام بالتغذية الصحية السليمة للحصول على شعر صحي وجذاب.

مكون معجزة لتطويل الشعر وتكثيفه بجنون في ليلة واحدة النتيجة مذهلة لا تصدق

البيض زيت الخروع والخل

المكونات

بيضة.

3 ملاعق من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من الخل.

طريقة التحضير والاستعمال

قومي بإحضار وعاء وخلط المكونات مع بعضهم البعض جيداً، قومي بتوزيع الخليط على فروة الرأس، واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم قومي بغسلة جيداً بالماء والشامبو، عليك تكرار هذه الوصفة لكي تحصلي على نتيجة فعالة بشكل سريع.

مكون معجزة لتطويل الشعر وتكثيفه بجنون

وصفة البصل والعسل

المكونات

ثمرة من البصل.

2 إلي 3 ملاعق من العسل.

طريقة التحضير

عليك تقطيع البصل وعصرة، ثم قم بالاحتفاظ بعصيرها في زجاجة محكمة الغلق، قومي بوضع عصير البصل مع العسل على فروة الرأس مع التدليك، يترك الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم قومي بغسل الشعر، تكرر هذه الوصفة يومياً لمدة شهر حتي تحصلي على النتيجة المرغوبة.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر بجنون من أول استعمال

وصفة الخردل والزبادي

المكونات

ملعقة كبيرة من بودرة الخردل.

ملعقة من لبن الزبادي.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

قومي بخلط بودرة الخردل بالقليل من الماء، ثم قومي بإضافة باقي المكونات مع الخلط الجيد لهم، قومي بتقسيم شعرك إلي أجزاء وقومي بتوزيع الخليط به من الجذور وحتي الأطراف، قومي بتغطيه شعرك بقبعة الاستحمام والمنشفة، واتركي من 20 إلي 30 دقيقة، ثم قومي بغسلة جيداً بالشامبو والبلسم المناسب لشعرك، تكرر هذه الوصفة مرة أو مرتين بالأسبوع لكي تحصلي على النتيجة التي ترغبي فيها من شعر طويل وكثيف ومميز ولكن عليك الاستمرار على هذه الوصفة التي تحتوي على مواد مفيدة للشعر.