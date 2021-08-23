طريقة تحضير كيك البرتقال البسيطة بالخطوات في المنزل وخطوات نجاح الكيكة

سنذكر اليوم طريقة تحضير كيك البرتقال المميزة والشهيرة. فيحتاج الجسم إلى نسبة معينة من فيتامين سي والذي يتواجد في ثمرات البرتقال الطبيعية بصورة كبيرة. ويتناول الكثير البرتقال خاصة في فصل الشتاء أولا لجمال مذاقه وثانيا لتجنب نزلات البرد والأمراض الموسمية المعروفة. ولكن يوجد الكثير من الأطفال لا يحبون تناول البرتقال فعلينا إدخاله في مقادير الكيك الشهيرة حتى نستفاد منه ونحافظ على صحة أبنائنا وحيوية الجسم والقلب. واليكم طريقة تحضير كيك البرتقال. وتعرف ايضا علي طريقة عمل كيك القهوة المميزة في المنزل بالخطوات. خطوات تحضير كيك البرتقال المميز خطوات تحضير كيك البرتقال المميز لعمل كيكة البرتقال نحتاج إلى المقادير الآتية: عدد 4 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

باكو فانيليا.

عدد 3 كوب من الدقيق الأبيض لعمل الحلوي والمخبوزات.

2 كوب سكر أبيض ناعم.

عدد كوب عصير برتقال فريش.

كوب زيت.

باكو من البيكينج باودر.

ذرة ملح.

ربع كوب زبيب حسب الرغبة. كيفية تحضير كيكة البرتقال ببساطة باستخدام الخلاط الكهربائي نقوم بإضافة عدد 4 من البيض ومعها باكو الفانيليا أو قليل من الفانيليا السائلة.

نضيف مقدار السكر الأبيض وهو كوبان من السكر الأبيض الناعم ونبدأ في خلقهم جيدا.

نضيف كوب الزيت الذرة مع استمرار الخفق حتى تمام التجانس.

الآن نقوم بإضافة كوب البرتقال الفريش إلى المكونات ونستمر في الخفق.

في إناء أخر خارجي نبدأ بمزج المقادير الجافة وهي الدقيق الأبيض وباكو البيكينج باودر وذرة الملح في أي نوع خبيز ونمزجهم سويا.

نضيف مقدار الزبيب ونعيد التقليب.

نضيفهم بالتدريج على المكونات السابقة ونقلب جيدا.

نقوم بسكب الخليط في صينية مجهزة مسبقا مدهونة بطبقة من الزيت وطبقة رقيقة من الدقيق.

تدخل الصينية الفرن المشعل الساخن على درجة 180 درجة لمدة 30 دقيقة. مع مراعاة اختلاف سخونة الأفران. خطوات نجاح الكيك وأخطاء يجب تجنبها عند تحضير الكيك عليك تجهيز الأدوات قبل البدء في التحضير لتوفير الوقت والمجهود أيضا.

قومي بإشعال الفرن لكي يصل إلى الحرارة المطلوبة لحيين تجهيز العجين.

الآن حضري قالب الخبز وذلك حتى ندخل الكيك الفرن بمجرد تحضيرها فلا يتسبب انتظارها في هبوط الكيك.

عليك تقليب المكونات في اتجاه واحد لتجنب احتباس فقاعات الهواء داخل العجين.

عليك الأتزام بالمقادير المحددة وكذلك درجات حرارتها المحددة حتي تتمتعي بكيك ناجح. كيفية تحضير كيكة البرتقالخطوات نجاح الكيك وأخطاء يجب تجنبها عند تحضير الكيك الوسوم

سنذكر اليوم طريقة تحضير كيك البرتقال المميزة والشهيرة. فيحتاج الجسم إلى نسبة معينة من فيتامين سي والذي يتواجد في ثمرات البرتقال الطبيعية بصورة كبيرة. ويتناول الكثير البرتقال خاصة في فصل الشتاء أولا لجمال مذاقه وثانيا لتجنب نزلات البرد والأمراض الموسمية المعروفة. ولكن يوجد الكثير من الأطفال لا يحبون تناول البرتقال فعلينا إدخاله في مقادير الكيك الشهيرة حتى نستفاد منه ونحافظ على صحة أبنائنا وحيوية الجسم والقلب. واليكم طريقة تحضير كيك البرتقال. وتعرف ايضا علي طريقة عمل كيك القهوة المميزة في المنزل بالخطوات. خطوات تحضير كيك البرتقال المميز خطوات تحضير كيك البرتقال المميز لعمل كيكة البرتقال نحتاج إلى المقادير الآتية: عدد 4 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

باكو فانيليا.

عدد 3 كوب من الدقيق الأبيض لعمل الحلوي والمخبوزات.

2 كوب سكر أبيض ناعم.

عدد كوب عصير برتقال فريش.

كوب زيت.

باكو من البيكينج باودر.

ذرة ملح.

ربع كوب زبيب حسب الرغبة. كيفية تحضير كيكة البرتقال ببساطة باستخدام الخلاط الكهربائي نقوم بإضافة عدد 4 من البيض ومعها باكو الفانيليا أو قليل من الفانيليا السائلة.

نضيف مقدار السكر الأبيض وهو كوبان من السكر الأبيض الناعم ونبدأ في خلقهم جيدا.

نضيف كوب الزيت الذرة مع استمرار الخفق حتى تمام التجانس.

الآن نقوم بإضافة كوب البرتقال الفريش إلى المكونات ونستمر في الخفق.

في إناء أخر خارجي نبدأ بمزج المقادير الجافة وهي الدقيق الأبيض وباكو البيكينج باودر وذرة الملح في أي نوع خبيز ونمزجهم سويا.

نضيف مقدار الزبيب ونعيد التقليب.

نضيفهم بالتدريج على المكونات السابقة ونقلب جيدا.

نقوم بسكب الخليط في صينية مجهزة مسبقا مدهونة بطبقة من الزيت وطبقة رقيقة من الدقيق.

تدخل الصينية الفرن المشعل الساخن على درجة 180 درجة لمدة 30 دقيقة. مع مراعاة اختلاف سخونة الأفران. خطوات نجاح الكيك وأخطاء يجب تجنبها عند تحضير الكيك عليك تجهيز الأدوات قبل البدء في التحضير لتوفير الوقت والمجهود أيضا.

قومي بإشعال الفرن لكي يصل إلى الحرارة المطلوبة لحيين تجهيز العجين.

الآن حضري قالب الخبز وذلك حتى ندخل الكيك الفرن بمجرد تحضيرها فلا يتسبب انتظارها في هبوط الكيك.

عليك تقليب المكونات في اتجاه واحد لتجنب احتباس فقاعات الهواء داخل العجين.

عليك الأتزام بالمقادير المحددة وكذلك درجات حرارتها المحددة حتي تتمتعي بكيك ناجح. كيفية تحضير كيكة البرتقالخطوات نجاح الكيك وأخطاء يجب تجنبها عند تحضير الكيك

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