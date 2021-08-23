طريقة الجرانولا أسرع فطار صحي للأطفال والكبار

طريقة الجرانولا ،من أفضل الأكلات الصحية التي يمكن استخدامها كوجبة إفطار متكاملة. أيضا يمكن تناولها كنوع من أنواع السناك الصحي، واللذيذ في نفس الوقت.تعتبر من أفضل أنواع الحلويات الخفيفة والمغذية وقليلة السعرات في نفس الوقت. وتستخدم لكل من يحب تناول الطعام الصحي، وأيضا يمكن استخدامها لكل من يقوم بحمية غذائية، أو يريد أن يبدأ يومه بالقليل من السعرات الحرارية وفي نفس الوقت الكثير من الطاقة لبداية اليوم. نعتمد في وصفة اليوم على الشوفان وبذور الكتان، وهما من أكثر الحبوب الصحية والمغذية للأطفال والكبار. ومع القليل من الفواكه والمكونات الصحية الأخرى نحصل على وجبة رائعة ومتكاملة .ويمكن تغيير المكونات بحسب ما تفضلون من فواكه وحبوب مختلفة.

طريقة الجرانولا السريعة والصحية في المنزل

نحتاج إلى القليل من المكونات لعمل طبق اليوم بحسب وصفة الشيف منال العالم.

كوبان من الشوفان

كوب من بذور الكتان

كوب من الفستف

نصف ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة

كوب من الزبيب

كوب من التوت المجفف

ربع كوب من كريمة جوز الهند

كوب من العسل الاسود

كوب من اللوز الصحيح وآخر من شرائح اللوز

ثلاثة أرباع كوب من اللبن اليوناني

شيكولاته سائله

مجموعة من الفواكه الطازجة بحسب ما تفضلون

نقوم بخلط الشوفان، الفستق، الزبيب، اللوز، الجوز، بذور الكتان.القرفة، التوت، الكريمة والعسل،في وعاء عميق. وباستخدام ملعقة خشبية . نقوم ،بتقليب الخليط،بعد مزج الخليط بشكل جيد وتجانس مكوناته، نقوم بتحضير صينية مستطيلة. وتكون قصيرة الحافة، بعدها نقوم بتغطيتها بقطعة من ورق الزبدة، ثم نضيف الخليط بالكامل بداخلها على ورق الزبد.نقوم بإدخال الصينية إلى فرن مسبق التسخين، وذلك على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ولمدة عشرون دقيقة كاملة حتى تأخذ اللون الذهبي وتكون محمصة من الأعلى.نأخذ طبق التقديم ونقوم بوضع اللبن به، ومن ثم نقوم بتوزيع الجرانيولا به وتزيينه بالفواكه والعسل والشيكولاته على حسب الرغبة.

ملحوظة: عند وضع الجرانولا يفضل تقطيعها إلى قطع ، صغيرة إلى متوسطة الحجم، وذلك بحسب الرغبة ومن الممكن أن تقدم بدون لبن لتؤكل كنوع من أنواع المقرمشات الصحية اللذيذة والمشبعة.