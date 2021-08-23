الجمبري المقلي بطريقة كنتاكي السرية الجمبري المقلي المقرمش زي المطاعم

الجمبري المقلي بطريقة كنتاكي الشهيرة، ألذ طريقة عمل الجمبرى المقلي المقرمش، وهي واحدة من طرق طهي الجمبري في المنزل مثل المطاعم، خاصة وأن الروبيان أو الجمبري، من أكثر الوجبات البحرية التي تجمع حولها العشاق، فلا نجد شخصًا لا يأكله، خاصة وأنه غني بالكثير والعديد من الفوائد، والتغذية والفوسفور المطلوب للجسم، لعمل المخ بشكل طبيعي، بالإضافة إلى الكثير من الفيتامينات والمعادن، مثل الأوميجا ثري التي تساعد على تنشيط الذاكرة، والذهن الحاضر وتؤخر أعراض الزهايمر كذلك. ولهذا السبب ينصح الأطباء بتناول المأكولات البحرية والسي فود، ويوصون كثيرًا بتناول الجمبري أو الروبيان، نظرًا لفوائده الصحية العديدة. فلا تترددي يومًا في تجربة طهي الجمبري في المنزل، خاصة وأن له العديد من الطرق الممتعة لطهيه.

تحضير الجمبري أو الروبيان بطريقة كنتاكي في المنزل زي المطاعم، تجعل منه غداء شهيًا لا يستطيع الشخص مفارقة المنزل بسببه، خاصة وأن لطهي الجمبري المقلي الكثير من الطرق منها؛ طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش، وطريقة عمل الجمبري المقلي زي المطاعم، وطريقة عمل الجمبري المقلى بالقشر، وطريقة عمل الجمبري المقلي بطريقة كنتاكي، وطريقة عمل الجمبري الكرسبي. كما يمكنك اتباع طريقة الشيف المفضل لك مثل؛ طريقة عمل الجمبري المقلي للشيف شربيني، أو طريقة عمل الجمبري المقلي للشيف حسن، أو طريقة عمل الجمبري المقلي فاطمة ابو حاتي. وإذا كنت لا تحبين الجمبري المقلي فهناك طرق أخرى لطهيه مثل؛ طريقة عمل الجمبري بالكاري، وطريقة عمل طاجن السبيط بالبشاميل، وبرياني الروبيان منال العالم، وطريقة عمل كبسة الجمبري، وطريقة عمل الجمبري المشوي بالفرن، وغيرها الكثير من الطرق الشهية، فقط جربيها واستمتعي.

½ كيلو جمبري طازج.

عصير ليمونمة كاملة.

½ ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

نصف ملقعة صغيرة كركم.

½ ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

½ ملعقة صغيرة ملح ناعم.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

كوب طحين.

½ كوب بقسماط ناعمة.

ربع كوب نشا.

ملعقتان حليب سائل.

حبة بيضة واحدة.

½ ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

½ ملعقة صغيرة بابريكا.