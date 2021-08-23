الجمبري المقلي بطريقة كنتاكي السرية الجمبري المقلي المقرمش زي المطاعم

- 1/2
- 2/2
الجمبري المقلي بطريقة كنتاكي الشهيرة، ألذ طريقة عمل الجمبرى المقلي المقرمش، وهي واحدة من طرق طهي الجمبري في المنزل مثل المطاعم، خاصة وأن الروبيان أو الجمبري، من أكثر الوجبات البحرية التي تجمع حولها العشاق، فلا نجد شخصًا لا يأكله، خاصة وأنه غني بالكثير والعديد من الفوائد، والتغذية والفوسفور المطلوب للجسم، لعمل المخ بشكل طبيعي، بالإضافة إلى الكثير من الفيتامينات والمعادن، مثل الأوميجا ثري التي تساعد على تنشيط الذاكرة، والذهن الحاضر وتؤخر أعراض الزهايمر كذلك. ولهذا السبب ينصح الأطباء بتناول المأكولات البحرية والسي فود، ويوصون كثيرًا بتناول الجمبري أو الروبيان، نظرًا لفوائده الصحية العديدة. فلا تترددي يومًا في تجربة طهي الجمبري في المنزل، خاصة وأن له العديد من الطرق الممتعة لطهيه.طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش
تحضير الجمبري أو الروبيان بطريقة كنتاكي في المنزل زي المطاعم، تجعل منه غداء شهيًا لا يستطيع الشخص مفارقة المنزل بسببه، خاصة وأن لطهي الجمبري المقلي الكثير من الطرق منها؛ طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش، وطريقة عمل الجمبري المقلي زي المطاعم، وطريقة عمل الجمبري المقلى بالقشر، وطريقة عمل الجمبري المقلي بطريقة كنتاكي، وطريقة عمل الجمبري الكرسبي. كما يمكنك اتباع طريقة الشيف المفضل لك مثل؛ طريقة عمل الجمبري المقلي للشيف شربيني، أو طريقة عمل الجمبري المقلي للشيف حسن، أو طريقة عمل الجمبري المقلي فاطمة ابو حاتي. وإذا كنت لا تحبين الجمبري المقلي فهناك طرق أخرى لطهيه مثل؛ طريقة عمل الجمبري بالكاري، وطريقة عمل طاجن السبيط بالبشاميل، وبرياني الروبيان منال العالم، وطريقة عمل كبسة الجمبري، وطريقة عمل الجمبري المشوي بالفرن، وغيرها الكثير من الطرق الشهية، فقط جربيها واستمتعي.طريقة الجمبري المقلي المقشر
- ½ كيلو جمبري طازج.
- عصير ليمونمة كاملة.
- ½ ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.
- نصف ملقعة صغيرة كركم.
- ½ ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.
- نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
- ½ ملعقة صغيرة ملح ناعم.
- ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
- كوب طحين.
- ½ كوب بقسماط ناعمة.
- ربع كوب نشا.
- ملعقتان حليب سائل.
- حبة بيضة واحدة.
- ½ ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- ½ ملعقة صغيرة بابريكا.
- ابدئي بتقشير الجمبري أو الروبيان، واحرصي على ترك الذيل دون نزعه، ونظفيه بتخلصك من الكيس الرملي الموجود بالظهر.
- ثم اغسلي الجمبري بالماء، وصفيه جيدًا واتركيه جانبًا.
- وبعدها ابدئي في تحضير تتبيلة خلطة كنتاكي السرية، وذلك بمزج البيضة والفلفل والملح والنشا، مع الطحين وذلك حتى تمام التجانس.
- ثم أحضري صحن واسع وضعي به البقسماط، واغمري الجمبري في الطحين، ثم في خليط البيض والحليب.
- وبعد ذلك اغمري الروبيان في البقسماط، وكرري تلك الخطوة مع كل كمية الجمبري لديك.
- وعقب الانتهاء من كل الجمبري أمامك، سخني الزيت في مقلاة جيدًا، ثم اغمري الجمبري في الزيت، مع تخفيف النار إلى المتوسط.
- وحركيه في الزيت حتى يحصل على لون ذهبي، ويبدأ في النضج.
- ثم ارفعي الجمبري عن الزيت، واتركيه قليلا ليتخلص من بقايا الزيت.
- واستمتعي بأشهى طريقة عمل الجمبري المقلي بطريقة كنتاكي، أنت وأسرتك وألف هناء.
الوسوم
الجمبري المقلي بطريقة كنتاكي الشهيرة، ألذ طريقة عمل الجمبرى المقلي المقرمش، وهي واحدة من طرق طهي الجمبري في المنزل مثل المطاعم، خاصة وأن الروبيان أو الجمبري، من أكثر الوجبات البحرية التي تجمع حولها العشاق، فلا نجد شخصًا لا يأكله، خاصة وأنه غني بالكثير والعديد من الفوائد، والتغذية والفوسفور المطلوب للجسم، لعمل المخ بشكل طبيعي، بالإضافة إلى الكثير من الفيتامينات والمعادن، مثل الأوميجا ثري التي تساعد على تنشيط الذاكرة، والذهن الحاضر وتؤخر أعراض الزهايمر كذلك. ولهذا السبب ينصح الأطباء بتناول المأكولات البحرية والسي فود، ويوصون كثيرًا بتناول الجمبري أو الروبيان، نظرًا لفوائده الصحية العديدة. فلا تترددي يومًا في تجربة طهي الجمبري في المنزل، خاصة وأن له العديد من الطرق الممتعة لطهيه.طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش
تحضير الجمبري أو الروبيان بطريقة كنتاكي في المنزل زي المطاعم، تجعل منه غداء شهيًا لا يستطيع الشخص مفارقة المنزل بسببه، خاصة وأن لطهي الجمبري المقلي الكثير من الطرق منها؛ طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش، وطريقة عمل الجمبري المقلي زي المطاعم، وطريقة عمل الجمبري المقلى بالقشر، وطريقة عمل الجمبري المقلي بطريقة كنتاكي، وطريقة عمل الجمبري الكرسبي. كما يمكنك اتباع طريقة الشيف المفضل لك مثل؛ طريقة عمل الجمبري المقلي للشيف شربيني، أو طريقة عمل الجمبري المقلي للشيف حسن، أو طريقة عمل الجمبري المقلي فاطمة ابو حاتي. وإذا كنت لا تحبين الجمبري المقلي فهناك طرق أخرى لطهيه مثل؛ طريقة عمل الجمبري بالكاري، وطريقة عمل طاجن السبيط بالبشاميل، وبرياني الروبيان منال العالم، وطريقة عمل كبسة الجمبري، وطريقة عمل الجمبري المشوي بالفرن، وغيرها الكثير من الطرق الشهية، فقط جربيها واستمتعي.طريقة الجمبري المقلي المقشر
- ½ كيلو جمبري طازج.
- عصير ليمونمة كاملة.
- ½ ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.
- نصف ملقعة صغيرة كركم.
- ½ ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.
- نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
- ½ ملعقة صغيرة ملح ناعم.
- ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
- كوب طحين.
- ½ كوب بقسماط ناعمة.
- ربع كوب نشا.
- ملعقتان حليب سائل.
- حبة بيضة واحدة.
- ½ ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- ½ ملعقة صغيرة بابريكا.
- ابدئي بتقشير الجمبري أو الروبيان، واحرصي على ترك الذيل دون نزعه، ونظفيه بتخلصك من الكيس الرملي الموجود بالظهر.
- ثم اغسلي الجمبري بالماء، وصفيه جيدًا واتركيه جانبًا.
- وبعدها ابدئي في تحضير تتبيلة خلطة كنتاكي السرية، وذلك بمزج البيضة والفلفل والملح والنشا، مع الطحين وذلك حتى تمام التجانس.
- ثم أحضري صحن واسع وضعي به البقسماط، واغمري الجمبري في الطحين، ثم في خليط البيض والحليب.
- وبعد ذلك اغمري الروبيان في البقسماط، وكرري تلك الخطوة مع كل كمية الجمبري لديك.
- وعقب الانتهاء من كل الجمبري أمامك، سخني الزيت في مقلاة جيدًا، ثم اغمري الجمبري في الزيت، مع تخفيف النار إلى المتوسط.
- وحركيه في الزيت حتى يحصل على لون ذهبي، ويبدأ في النضج.
- ثم ارفعي الجمبري عن الزيت، واتركيه قليلا ليتخلص من بقايا الزيت.
- واستمتعي بأشهى طريقة عمل الجمبري المقلي بطريقة كنتاكي، أنت وأسرتك وألف هناء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجمبري المقلي بطريقة كنتاكي السرية الجمبري المقلي المقرمش زي المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.