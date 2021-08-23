طريقة كيكة القهوة البسيطة بالخطوات وأسباب فشل الكيك وكيفية تجنب هذه الأخطاء

سنتحدث سويا عن طريقة كيكة القهوة المميزة. فيحتاج الجسم إلى نسبة معينة من الكافيين التي تتواجد في حبيبات القهوة الطبيعية. ويتناول الكثير منا فنجان القهوة المميز فماذا عن من لا يحبون شرب القهوة؟ فعلينا إدخال القهوة في مقادير الكيك المميزة حتى نستمتع بفوائدها العظيمة على صحة الإنسان كمد الجسم بالطاقة وكذلك حيوية عضلة القلب وكذلك تقوية الشرايين أيضا. واليكم خطوات تحضير كيك القهوة المميز. طريقة عمل كيكة القهوة المميزة بالخطوات طريقة عمل كيكة القهوة المميزة بالخطوات لعمل كيك القهوة نحتاج إلى المقادير الآتية: عدد 3 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

فانيليا.

عدد 3 كوب من الدقيق الأبيض المخصص لعمل الحلويات.

2 كوب سكر أبيض.

عدد 3 ملاعق كاكاو خام.

ربع كوب زيت.

عدد 3 ملعقة صغيرة من حبيبات القهوة سريعة الذوبان.

باكو من البيكينج باودر.

عدد كوب حليب بدرجة حرارة الغرفة.

ذرة ملح. خطوات تحضير كيك القهوة باستخدام الخلاط أو محضر الطعام نقوم بإضافة عدد 3 من البيضات ومعها الفانيليا.

نضيف إليها مقدار السكر الأبيض ونبدأ في الخفق جيدا.

اثناء الخفق نقوم بإذابة مقدار القهوة سريعة الذوبان في ربع كوب من الماء الدافئ. ونضيفها إلى الخليط مع استمرار الخفق حتى تمام التجانس.

نضيف مقدار الزيت ونستمر في الخفق. وكذلك مقدار الحليب حتى تمام التجانس.

في إناء خارجي نبدأ بخلط باقي المقادير الجافة كالدقيق والبيكينج باودر وذرة الملح والكاكاو الخام ونقلبهم جيدا. ثم نضيفهم تدريجيا علي المكونات المتجانسة ونقلب جيدا.

نضع الخليط في صينية مغلفة مسبقا بطبقة من الزيت وعليها طبقة من الدقيق.

ندخل الصينية الفرن الساخن على درجة 180 درجة لمدة 25 دقيقة. أسباب فشل الكيك وكيفية تجنبها أولا لا بد من تجهيز جميع الأدوات المستخدمة لعمل الكيك مسبقا قبل البدء في الخطوات فهذا يساعد في الإنجاز وعدم تضيع الوقت أو المجهود.

ثانيا يجب إشعال الفرن أولا لكي يصل إلى درجة الحرارة المطلوبة حتى تنتهين من تحضير الكيك.

ثالثا عليك تجهيز القالب الذي سيدخل الفرن قبل البدء في الخطوات وذلك بتبطينه بطبقة دهنية وعليها طبقة رقيقة من الدقيق. فانتظار العجين كثيرا بالخارج قبل الدخول للفرن إحدى أهم أسباب فشل الكيك.

رابعا عند تحضير الكيك ومزج المواد الجافة بالمواد السائلة فعليك التقليب في اتجاه واحد فقط حتى تتجنبي دخول الهواء داخل العجين فيتسبب ذلك في هبوط الكيك.

خامسا بعد وضع العجين داخل القالب عليك التخلص من الفقاعات الهوائية وذلك بتقليب وجه العجين ببطيء باستخدام عود خشبي أو بخبط القالب على الرخام ببطيء أيضا.

وأخيرا بعد الانتهاء من تسوية الكيك يمكنك تركها داخل الفرن بعد إطفاءه لمدة 5 دقائق إضافية لتجنب هبوطها. خطوات تحضير كيك القهوةأسباب فشل الكيك وكيفية تجنبها الوسوم

سنتحدث سويا عن طريقة كيكة القهوة المميزة. فيحتاج الجسم إلى نسبة معينة من الكافيين التي تتواجد في حبيبات القهوة الطبيعية. ويتناول الكثير منا فنجان القهوة المميز فماذا عن من لا يحبون شرب القهوة؟ فعلينا إدخال القهوة في مقادير الكيك المميزة حتى نستمتع بفوائدها العظيمة على صحة الإنسان كمد الجسم بالطاقة وكذلك حيوية عضلة القلب وكذلك تقوية الشرايين أيضا. واليكم خطوات تحضير كيك القهوة المميز. طريقة عمل كيكة القهوة المميزة بالخطوات طريقة عمل كيكة القهوة المميزة بالخطوات لعمل كيك القهوة نحتاج إلى المقادير الآتية: عدد 3 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

فانيليا.

عدد 3 كوب من الدقيق الأبيض المخصص لعمل الحلويات.

2 كوب سكر أبيض.

عدد 3 ملاعق كاكاو خام.

ربع كوب زيت.

عدد 3 ملعقة صغيرة من حبيبات القهوة سريعة الذوبان.

باكو من البيكينج باودر.

عدد كوب حليب بدرجة حرارة الغرفة.

ذرة ملح. خطوات تحضير كيك القهوة باستخدام الخلاط أو محضر الطعام نقوم بإضافة عدد 3 من البيضات ومعها الفانيليا.

نضيف إليها مقدار السكر الأبيض ونبدأ في الخفق جيدا.

اثناء الخفق نقوم بإذابة مقدار القهوة سريعة الذوبان في ربع كوب من الماء الدافئ. ونضيفها إلى الخليط مع استمرار الخفق حتى تمام التجانس.

نضيف مقدار الزيت ونستمر في الخفق. وكذلك مقدار الحليب حتى تمام التجانس.

في إناء خارجي نبدأ بخلط باقي المقادير الجافة كالدقيق والبيكينج باودر وذرة الملح والكاكاو الخام ونقلبهم جيدا. ثم نضيفهم تدريجيا علي المكونات المتجانسة ونقلب جيدا.

نضع الخليط في صينية مغلفة مسبقا بطبقة من الزيت وعليها طبقة من الدقيق.

ندخل الصينية الفرن الساخن على درجة 180 درجة لمدة 25 دقيقة. أسباب فشل الكيك وكيفية تجنبها أولا لا بد من تجهيز جميع الأدوات المستخدمة لعمل الكيك مسبقا قبل البدء في الخطوات فهذا يساعد في الإنجاز وعدم تضيع الوقت أو المجهود.

ثانيا يجب إشعال الفرن أولا لكي يصل إلى درجة الحرارة المطلوبة حتى تنتهين من تحضير الكيك.

ثالثا عليك تجهيز القالب الذي سيدخل الفرن قبل البدء في الخطوات وذلك بتبطينه بطبقة دهنية وعليها طبقة رقيقة من الدقيق. فانتظار العجين كثيرا بالخارج قبل الدخول للفرن إحدى أهم أسباب فشل الكيك.

رابعا عند تحضير الكيك ومزج المواد الجافة بالمواد السائلة فعليك التقليب في اتجاه واحد فقط حتى تتجنبي دخول الهواء داخل العجين فيتسبب ذلك في هبوط الكيك.

خامسا بعد وضع العجين داخل القالب عليك التخلص من الفقاعات الهوائية وذلك بتقليب وجه العجين ببطيء باستخدام عود خشبي أو بخبط القالب على الرخام ببطيء أيضا.

وأخيرا بعد الانتهاء من تسوية الكيك يمكنك تركها داخل الفرن بعد إطفاءه لمدة 5 دقائق إضافية لتجنب هبوطها. خطوات تحضير كيك القهوةأسباب فشل الكيك وكيفية تجنبها

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