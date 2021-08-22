طريقة عمل السينابون الأصلي هش مثل المحلات في المنزل

طريقة عمل السينابون الأصلي تصنف على أنها أسهل طريقة لعمل السينابون في المنزل مثل العلامة التجارية الأصلية، فقد انتشرت طرق عديدة في الفترة الأخيرة لعمل السينابون لأنه من الحلويات الشهية والتي يمكن التنوع فيها فيمكن عمل السينابون بصوص الشوكولاتة أو أيضًا عمل صوص السينابون الأبيض في المنزل وغيرها من الأنواع، فالأساس وهو الاعتماد على عجينة السينابون الهشة وسوف نتعرف على طريقة عمل السينابون مثل محل السينابون الأصلي.

طريقة عمل السينابون الأصلي

طريقة عمل السينابون الهش سهلة للغاية، ولكن ينبغي اتباع الخطوات وتوفير المقادير المطلوبة بالتفصيل حتى تنجح في النهاية في صناعته في المنزل دون الحاجة إلى شراءه جاهزًا من المحلات، ولذلك نقوم بتجهيز المكونات التالية:

علينا توفير أربع أكواب من الطحين والذي يتم استخدامه فقط للحلوى أو المعجنات.

ثم علينا أن نقوم بتقديم كوب من السكر أو على حسب الرغبة.

نقوم بتوفير نصف كوب من الحليب.

توفير بيضة واحدة فقط.

ربع كوب من الزبدة ومعه ملعقة من الملح.

ملعقة من الخميرة الفورية.

نقوم بتحضير ربع كوب فقط من القرفة الناعمة بعد نخلها جيدًا.

نقوم بتوفير كمية الصوص المفضلة لك، أو يمكن تحضيره في المنزل أيضًا.

أسهل طريقة لعمل السينابون في المنزل

هناك خطوات أساسية من أجل تحضير السينابون، وتتمثل الطريقة في التالي:

أولًا نقوم بوضع الخميرة في كوب ونضعها معها الحليب ونقوم بالتقليب جيدًا، وبعدها علينا أن نقوم بوضع كمية السكر التي أحضرناها.

ونتركها قليلًا، ثم نقوم بوضع المكونات السائلة مع بعضها البعض ونقوم بالتقليب حتى تمتزج مع بعضها البعض، ثم يليها وضع الدقيق بالتدريج، ونقوم بالتقليب مرة ثانية إلى أن نحصل على عجين متماسك للغاية.

ثم يليها نقوم بتشكيل العجينة في صورة أشكال مستطيلة أو على حسب الرغبة، وفي الداخل نقوم بوضع القرفة بالكمية المناسبة لك أو على حسب الرغبة.

نقوم بدهن الصينية ونضع بها القطع التي قمنا بتشكيلها ونتركها قليلًا ثم نقوم بإدخالها إلى الفرن.

عقب خروجها في الحال نضع الصوص، ويفضل أن يكون الصوص الأبيض الشهي، ونقوم بتقديمها بعد ذلك باردة أو ساخنة على حسب الرغبة ولكن من الأفضل أن تقدم وهي ساخنة.