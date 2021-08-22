طريقة عجينة السينابون الهشة مثل القطن بدون زبادي

طريقة عجينة السينابون الهشة هي الطريقة الأسهل على الإطلاق وبإمكانك تجهيزها في المنزل بسهولة، فهناك طريقة عمل السينابون الأصلي بالعجينة القطنية ونستطيع عملها ووضع صوص السينابون الأبيض عليها بالإضافة إلى تحضيره بطريقة أشهر الشيفات في الوطن العربي مثل عجينة السينابون منال العالم وقد اشتهر السينابون في الفترة الأخيرة في الكثير من الدول من بينها المملكة العربية السعودية وذلك لأنه من المعجنات الشهية التي يمكن تناولها في وجبة الإفطار، لذا سنقدم طريقة عمل سينابون هش بالمنزل.

طريقة عجينة السينابون الهشة

يمكن أن يصنف السينابون على أنه من أفضل الحلويات العربية ولكن أيضًا يمكن تصنيفه كما ذكرنا على أنه من أنواع المعجنات، وبشكل عام يمكن تحضيره بأكثر من طريقة ولكن أسهل طريقة لعمل عجينة السينابون الهشة هي التالية:

نحضر أولًا ملعقة واحدة فقط من الفانيليا.

ثم نقوم بتوفير ما يقرب من 6 بيضات أو خمسة بحد أدنى.

بعدها نقوم بتوفير كوبين من الدقيق الأبيض.

نحضر أيضًا ربع كوب من المياه الدافئة.

ربع كوب مثلها من السكر الناعم.

ملعقة واحدة فقط من الخميرة الجافة.

تحضير عجينة سينابون هشة مثل القطن

وهناك العديد من خطوات التحضير والتي ينبغي أن نسير على أساسها حتى نحصل على عجينة السينابون الأصلية في النهاية، وتتمثل الطريقة في:

نقوم بوضع المكونات جميعًا مع بعضها البعض ما عدا السكر ونستخدم المضرب الكهربائي حتى نحصل على العجينة.

نقوم بإضافة البيض بالتدريج ومن ثم نستمر باستخدام المضرب، وبعدها العجن باليد لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين إلى كرات متساوية، ومن ثم نقوم بإضافة الزبدة ونقوم بوضعها مرة ثانية في وعاء ونستمر في الخفق حتى نتأكد من التماسك التام.

ثم يليها ترك العجين لحين التأكد من أنه قد اختمر، وهي مدة لا تقل عن ساعتين، وبعدها نقوم بتشكيلها بالطريقة المعتادة، ونضع كمية من القرفة عليها، ونضعها في الفرن على درجة حرارة لا تقل عن 180 درجة، وعقب خروجه من الفرن نتركه قليلًا حتى يبرد ونقوم بوضع الصوص المفضل لديك على السينابون ويقدم ساخنًا.