طريقة عمل صوص السينابون الأبيض الاصلي في المنزل

طريقة عمل صوص السينابون الأبيض واحد من أهم وصفات الحلويات التي يفضل تناولها الكثيرون، وذلك لأنها شهية، ويمكن عمل صوص السينابون الأبيض الأصلي في المنزل دون حاجة إلى شرائه جاهز، وذلك بعد الاطلاع على طريقة عمل عجينة السينابون الهشة والتي تعد من الخطوات المهمة لتحضيره، فإن كنت من محبي طريقة سينابون هش ولذيذ ننصح بالتعرف على طريقة عمل صوص السينابون باللبن البودرة 2021 حتى يكون بين يديك طريقة عمل السينابون الأصلي.

طريقة عمل صوص السينابون الأبيض

إن كنت من محبي صوص السينابون الأبيض بدون جبن أو إن كنت تريده بالجبن فيمكن تحضير المكونات الأساسية التالية:

قم بتوفير كوبين من السكر الناعم.

نقوم بتحضير ربع كوب من الزبدة.

ملعقة واحدة من الفانيليا.

ثم نقوم بتوفير ملعقة واحدة من اللبن البودرة.

نقوم بعدها بوضع السكر والفانيليا في وعاء ومعهم نقوم بخلط الزبدة.

نبدأ في وضع اللبن عليهم، ونقوم بالتقليب باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام جيد.

تحضير صوص السينابون الأبيض الأصلي

وهناك أكثر من طريقة يمكن الاعتماد عليها من أجل تقديم السينابون بالصوص الأبيض، فيمكن تجهيز المكونات الآتية لصناعته:

عليك أن تقوم بتوفير ربع كوب فقط من الجبنة.

ملعقتين من الزبدة، وأربع ملاعق من اللبن البودرة.

نقوم بتحضير كوب وربع من السكر ومعهم ملعقة من الفانيليا

نستطيع أن نقوم بوضع المكونات السابقة جميعها في وعاء.

ونقوم بالتقليب جيدًا، ثم بعدها نعمل على استخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام ثقيل، ونقوم بوضع المكونات على السينابون.

طريقة عمل صوص السينابون الأبيض بالحليب المكثف

يمكن أن نقوم بعمل الصوص الأبيض من خلال الحليب المكثف، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

علينا أولًا أن نوفر كوب من السكر.

كوب آخر من الحليب المكثف.

ثم نقوم بوضع ملعقتين من الزبدة.

وبعدها نقوم بوضع ملعقة من الدقيق وملعقة أخرى من الفانيليا، وملعقة أيضًا القرفة.

بعدها نقوم بوضع كافة المكونات مع بعضها البعض، ونستمر في التقليب، ويمكن أن نقوم بوضعه في الخلاط الكهربائي حتى نحصل على قوام ثقيل نتمكن بعدها من وضعه على السينابون الذي قمنا بعمله مسبقًا.