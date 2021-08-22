طريقة عمل رز الصيادية البني مثل طريقة أفضل مطاعم السمك

رز الصيادية البني ، من الأكلات المميزة واللذيذة والمفضلة لدي كثير من الناس، كما أن لها مذاق خاص ولذيذ وكذلك لا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيرها، كما أن مكوناتها سهلة وبسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت، كما يوجد العديد من الوصفات اللذيذة والمميزة الأخرى يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل ساندويتش الجبن المشوي، وفطيرة العشر دقائق سريعة التحضير وكذلك طريقة عمل البطاطس المقرمشة بالدقيق والنشا والتوابل، وأيضا طريقة عمل البط المتبل في الفرن، وغيرها الكثير والكثير من الوصفات اللذيذة والمميزة وسنتعرف فيما يلي على طريقة عمل رز الصيادية البني.

مكونات رز الصيادية البني

سنتعرف فيما يلي على مكونات هذه الأكلة وهي كالتالي:

أربع ملاعق من الزيت.

بصلتين مفرومين.

ثمرة طماطم مفرومة.

ملعقة كبيرة كركم.

وأيضا ملعقة كبيرة كمون مطحون.

ملعقة كبيرة بصل بودر.

خمس أكواب من الماء.

ملح حسب الرغبة.

أربع أكواب من الأرز.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل رز الصيادية البني وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بتشويح البصلتين المفرومين في أربع ملاعق من الزيت حتي يأخذ البصل اللون الذهبي الغامق.

بعد ذلك نقوم بإضافة ثمرة الطماطم المفرومة إلي البصل.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الكركم والكمون والبصل البودر ونقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بإضافة خمس أكواب الماء والملح ونترك الماء حتي يغلي.

وبعدما يغلي الماء نقوم بإضافة الأرز علي درجة مرتفعة حتي يتشرب الأرز الماء.

وعندما يتشرب الأرز الماء نقوم بتهدئة النار علي درجه منخفضة جدا ونتركه حتى يكمل التسوية.

وبعدما يتم تسوية الأرز نضعه في أطباق للتقديم وبالهناء والشفاء.

كما أنه يمكن تناوله مع الجمبري أو السمك وصوص المستردة.

كما أنه يمكن تناوله دون إضافة.

طريقة عمل المايونيز

يفضل بعض الناس تناول الطعام مع المايونيز ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي: