3 أسرار لنجاح الكفتة المشوية بطريقة الحاتي

الكفتة المشوية من أصح وأطعم المأكولات التي يحبها الجميع ويتناولوها بصفة مستمرة لما لها من مذاق جذاب، ولكن يجب علينا شراء اللحم المفروم الأحمر قليل الدهون كى نحافظ على أنفسنا من الأمراض مع مراعاة عدم الإكثار فى وضع الملح، فمن الممكن تناولها مشوية أو في الفرن وهذا ما سوف نتعرف عليه سويا.

مكونات وطريقة عمل الكفتة المشوية:

لكي نقوم بتحضير الكفتة المشوية يجب علينا:

إحضار كمية من الملح والفلفل الأسود على حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.ط

نقوم بشراء كيلو جرام من اللحم المفروم قليل الدهن.

نجهز كمية من البقدونس المفروم، وملعقتين من البقسماط، وبصلة كبيرة مفرومة.

نقوم بتصفية البصلة والاحتفاظ بمائها. نجهز إناء ونضع فيه جميع المكونات فيما عدا ماء البصل ونقلبها جيدا، ونضعها في الثلاجة ونتركها لمدة ثلاثون دقيقة. نقوم بتشكيل العجينة علي شكل أصابع الكفتة. نجهز أداة الشوي ونضع أصابع الكفتة فوقها. نقوم بشويها على الفحم مع مراعاة وضع ماء البصل أثناء الشوي، ونقلب الكفتة على جميع الجهات للتأكد من تسويتها تماماً. نتناولها مع طبق من الخضار أو طبق من الأرز البسمتي.

كل ما نفعله إتباع الآتي:مكونات وطريقة تجهيز الكفتة في الفرن:

لكي نقوم بتجهيز الكفتة في الفرن:

نحتاج إلى ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كمية مناسبة من بهارات الكفتة.

قليل من جوزة الطيب.

نجهز بقدونس مفروم، والملح والفلفل الأسود على حسب الرغبة، وبصلة كبيرة الحجم مفرومة ناعم.

نقوم بشراء كيلو جرام من اللحم المفروم.

نقوم بتصفية البصلة من الماء والاحتفاظ بمائها. نجهز إناء ونضع فيه جميع المكونات عدا ماء البصل ونقلبها جيدا. نضعها في الثلاجة لمدة ستون دقيقة. نقوم بتشكيل أصابع الكفتة، ونضعها على شبكة الفرن. نضع ماء البصل فوق الكفتة، وندخلها الفرن المسخن من قبل على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نتركها لمدة نصف ساعة أو أكثر بقليل لحين التأكد من تسويتها تماماً. نخرجها ونضعها في طبق التقديم ونزينها بقليل من البقدونس المفروم، ونتناولها ساخنة مع طبق من السلطة الخضراء والعيش البلدي.

كل ما نفعله إتباع الآتي: