مرطب مثالي للبشرة من منزلك بمكونات طبيعية لا غنى عنه لنضارة وصفاء وجهك، إليكي سيدتي وصفات تعمل على علاج جميع مشاكل البشرة الأساسية التي قد تواجه كل فتاة، فهي تعمل على شد البشرة وتأخير علامات الشيخوخة وإخفاء تجاعيد البشرة ومنحها تفتيح ونضارة طبيعية. المكون الأساسي لهذه الوصفات هو الخيار فهو يستخدم كمطهر للجلد في البشرة الدهنية ويعمل كمرطب مثالي للبشرة الجافة؛ وذلك لأنه يعتبر من المرطبات الطبيعية التي تهدئ البشرة وتحارب الرؤوس السوداء، كذلك يعمل على تفتيح البشرة وتطهيرها وتعقيمها، وأيضاً له دور هام في محاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة، وذلك لأن الخيار يعد مصدر لكثير من مضادات الأكسدة ويحتوي على العديد من الفيتامينات.

مرطب مثالي للبشرة الجافة من منزلك

اليوم نقدم لك خلطتين كل منهما تعتمد على الخيار بشكل أساسي لعلاج مشاكل البشرة، الوصفة الأولى مقاديرها نصف حبة خيار، ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي، ملعقة صغيرة من مطحون الشوفان، نصف ملعقة من مسحوق الكركم. يتم تحضير نصف حبة الخيار ثم يقشر ويقطع إلى قطع صغيرة ثم يتم وضعها في المطحنة الكهربائية ليتم طحنها جيداً أو يتم خلطها بإستخدام الخلاط اليدوي، وفي وعاء يوضع مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الخيار ثم يضاف إليه الزبادي ومطحون الشوفان ثم يتم الخلط بشكل جيد.

بعد ذلك يتم إضافة الكركم إلى الخليط ثم يتم مزجه جيداً مع باقي المكونات، ثم نحتفظ بهذا الخليط الكريمي في علبة زجاجية نظيفة ويمكنك حفظها في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع. نقوم بتطبيق الخليط على بشرة نظيفة خالية من الشوائب ومستحضرات التجميل حيث نقوم بتطبيقه على بشرة الوجه والرقبة، يترك الخليط على البشرة لمدة 30 دقيقة، وبعد ذلك يغسل الوجه بالماء الدافئ ثم بالماء البارد لغلق المسامات.

تنعيم وترطيب الوجه طبيعياً

الخلطة الثانية نستخدم فيها فقط النصف الآخر من حبة الخيار، ملعقتين كبيرتين من ماء الورد. يتم بشر قطعة الخيار بإستخدام مبشرة ثم يتم تصفية المبشور للحصول على عصير الخيار ويوضع في وعاء، ثم يُضاف إليه ماء الورد ويتم التقليب وبعد ذلك يوضع المزيج في زجاجة بخاخ. يطبق المحلول على البشرة ليلاً قبل النوم حيث نقوم برشه على الوجه والرقبة ثم تدلك البشرة بحركات دائرية، ثم يترك على البشرة حتى الصباح ويغسل بالماء عند الاستيقاظ، ستحصل على نتيجة رائعة منذ الأسبوع الأول من الإستخدام.