أهم فوائد نبات الأملج وأهم آثاره الجانبية وطريقة استخدامه

الأملج هو عشب استخدم من فترات طويلة في الطب التقليدي وفي الطب الهندي بوجه خاص، ويمكن أن تجد مكملات غذائية من مستخلص الأملج تباع في الصيدليات وأيضًا يمكن أن تجده في صورة شاي وذلك للاستفادة من فوائده الكبيرة والتي نستعرضها في السطور التالية.

فوائد الأملج منع أمراض الكبد

وجد العلماء أن هناك أنواع معينة من نبات الأملج قد تساعد في منع التهاب الكبد وتلفه، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2012 في علم الأحياء الصيدلانية ، وجدت أنه قادر على حماية خلايا الكبد من الإجهاد التأكسدي عند تعرضها لبيروكسيد الهيدروجين في سلسلة من دراسات أنبوب الاختبار.

أيضًا وجدت بعض الأبحاث أن نبات الأملج يمكن أن يساعد في القضاء على التهاب الكبد ب، مع ذلك فإن تلك الدراسات تم انتقادها لأنها لم تشمل حالات متأخرة من مرضى الكبد ب.

الوقاية من حصى الكلى

تم استخدام الأملج في الطب البديل كعلاج وقائي ضد حصوات الكلى وأيضًا لعلاجها، كما أنه يساعد في خفض مستويات اليوريك أسيد وأملاح الأكسالات في المسالك البولية وهذه الأملاح مسئولة عن تكوين أنواع معينة من الحصوات.

علاج وتخفيف قرح المعدة

أظهرت عدة دراسات موثقة أن نبات الأملج يساعد بشك فعال في تخفيف قرح المعدة بشكل كبير.

داء السكري

أيضًا فإن عدد من الدراسات وجد أن نبات الأملج له القدرة على خفض سكر الدم وذلك عند مرضى السكري الذين اجروا التحليل في وقت الصيام، وقد منع ارتفاع سكري الدم بشكل عام، لذلك يمكن استخدامه كعلاج فعال لإدارة داء السكري، أيضًا وجدت دراسات أنه يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الوزن وهذا يساهم في تحسين حالة مرضى السكري.

الأثار الجانبية لنبات الأملج

حتى الآن لم يثبت وجود آثار جانبية لاستخدام نبات الأملج، لكن هناك حالات لا ينصح فيها بتناول أي مكملات أو مستخلصات تحتوي على نبات الأملج مثل قبل العمليات الجراحية لأنه يرتبط بمستقبلات الصفائح الدموية وقد يمنع تخثر الدم.

لذلك إذا كنت على وشك اجراء جراحة يجب أن تتوقف عن تناوله لمدة أسبوعين على الأقل قبل الجراحة.

طريقة استخدام الأملج

الأملج يتوافر في عدة أشكال منها المسحوق والكبسولات، ويمكن خلط بودرة الأملج مع الماء الدافئ والعسل وشربه قبل الوجبات للاستفادة من فوائده، لكن لا يجب الإكثار منه حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في تناوله إلى حدوث بعض الأعراض تشمل الإسهال وبعض مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، ويفضل أن تبدأ في تجربته بجرعة واحدة صغيرة مرة واحدة يوميًا ثم تزيد الجرعة بالتدريج.