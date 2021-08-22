ماسك الصيف المذهل لتفتيح وتنعيم البشرة وإخفاء تجاعيد الوجه، إذا كنت تبحثين عن وصفة سريعة وفعالة لعلاج التجاعيد وتنعيم البشرة وتفتيح لونها فإن قناع الوجه بالعنب هو الأنسب لك. العنب يعتبر من مضادات الأكسدة القوية التي تحارب تدهور الأيلاستين والكولاجين، قناع العنب يحمي البشرة من الإشاعات فوق البنفسجية، كذلك يقاوم العلامات التي تدل على شيخوخة البشرة كما يقاوم التهاباتها وحل الكثير من المشاكل الجلدية كحب الشباب، كما يعمل على ترطيب الجلد بشكل فعال لتبقى البشرة رطبة نضرة ناعمة، وأيضاً يوحد لون البشرة ويخفف الندوب والمسام الواسعة، وأخيراً يحفز تجدد خلايا البشرة، هذا القناع يوفر للبشرة ترطيب مكثف وحماية مضادة للأكسدة ويمنح البشرة بياض ويجعلها تبدو مشرقة ونضرة.

قناع العنب المذهل لتفتيح وتنعيم البشرة

يتكون هذا الماسك الرائع في نتائجه والمناسب لجميع أنواع البشرة من 6 حبات من العنب، ثلاثة ملاعق صغيرة من دقيق الأرز الأبيض، فهو يستخدم كعلاج طبيعي للجمال منذ آلاف السنين في اليابان حيث أنه غني بفيتامين ب وهو مضاد للأكسدة ويعزز إنتاج الكولاجين ويزيل التجاعيد والخطوط الدقيقة. يمكنك إستخدام ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو كبسولتين من فيتامين E، زيت الزيتون مكون فعال جداً لشد البشرة والتخلص من تجاعيد الوجه.

طريقة التحضير والإستخدام

يتم تقشير 6 حبات العنب لإزالة القشرة الخارجية ثم يتم وضعه في وعاء مناسب، ثم يتم هرس العنب جيداً بالشوكة لنستخرج مهروس العنب، ثم يمرر المهروس عبر مصفاة للتخلص من البذور ثم يوضع في وعاء، يضاف إليه بعد ذلك دقيق الأرز ثم يتم الخلط جيداً، بعد ذلك يُضاف زيت الزيتون ويتم مزجه جيداً مع المكونات حتى يتم الحصول على قوام متجانس متماسك يمكن وضعه بسهولة على بشرتك.

ضعي الخلطة على وجهك ورقبتك وتحت عينيك بإستخدام فرشاة نظيفة وتوزع جيداً ثم تترك لمدة 15 دقيقة، بعد ذلك اغسلي وجهك جيداً بالماء الدافئ ثم بالماء البارد وجففي بشرتك بلطف بمناديل ورقية ثم رطبي بشرتك بزيتك المفضل أو بزيت اللوز الحلو، كرري قناع العنب لإزالة التجاعيد 3 مرات في الأسبوع، يمكنك الاحتفاظ بالكمية المتبقية في الثلاجة لمدة 3 أيام، وإذا لاحظت جفاف الوصفة أضيفي لها ملعقة من ماء الورد.