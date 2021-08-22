دراسة: عادة يومية يمكن أن تسبب سكتة دماغية

نمط الحياة الحديث والتقدم التكنولوجي حول معظم الوظائف في مختلف الدول إلى العمل المكتبي، هذا بالإضافة إلى كثرة استخدام الأجهزة الالكترونية، والطريقة الوحيدة التي تناسب العمل في تلك الوظائف وكذلك استخدام الأجهزة هو الجلوس، وآخر الإحصاءات ذكرت أن متوسط ساعات الجلوس لدى البالغين دوت الخليج10 ساعات ونصف في اليوم الواحد.

وبطبيعة الحال كلما زاد العمل زادت مدة الجلوس وقل النشاط البدني، ومؤخرًا باتت كثير من الدراسات الطبية تبحث في تأثير الجلوس المطول على الصحة، ومنها الدراسة التالية التي ربطت بين الجلوس لوقت طويل والإصابة بالسكتة الدماغية، إليكم التفاصيل..

أضرار الجلوس الطويل على الدماغ:

جاء في دراسة صدرت عن جمعية القلب الأميركية ونقلها موقع "سكاي نيوز" أن الأشخاص البالغين دون الـ60 عامًا، ممن يقضون وقتًا طويلًا جالسين، يعتبرون أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية وكذلك أمراض القلب.

وفي الدراسة راجع الباحثون معلومات الصحة ونمط الحياة لدى 143 ألف بالغ من كندا ممن شاركوا في مسوحات صحية خلال أكثر من 9 أعوام.

وقال الباحثون إن عوامل الخطر المرتبطة بزيادة احتماليات الإصابة بالسكتات الدماغية دوت الخليج عوامل "قابلة للتعديل"، مثل الجلوس لفترات طويلة.

ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة رائد غوندي، في بيان، إنه "من المهم أن نفهم ما إذا كانت فترات الجلوس الطويلة يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية لدى الشباب؛ لأن السكتة الدماغية يمكن أن تسبب الوفاة المبكرة أو تضعف بشكل كبير نوعية الحياة.

وخلال فترة المتابعة لأكثر من تسع سنوات، أصيب المشاركون بـ 2965 جلطة. وما يقرب من 90 في المئة من هؤلاء كانوا من السكتات الدماغية الإقفارية، وهي أكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعا، التي تحدث عندما يتم حظر الأوعية الدموية التي تزود الدماغ بالدم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.