تأثير فوائد تناول البطيخ على ضغط الدم والكوليسترول

البطيخ نوع من أنواع الفواكه الصيفية التي تتميز بقوامها ومذاقها الذي يناسب الجميع، ويعرف عن البطيخ فوائده الغذائية المتعددة التي تتحقق بفضل احتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة للصحة، وعدد من الدراسات الطبية أكدت ذلك، وهاهي دراسة جديدة تضيف فائدة جديدة للبطيخ، تتعلق بضغط الدم والكوليسترول، نتعرف عليها في التالي:

البطيخ وضغط الدم:

ارتفاع ضغط الدم وكذلك ارتفاع مستوى الكوليسترول أمراض شائعة عالميًا تتسبب بالوفاة، ولها مضاعفات صحية خطيرة على الصحة تصل إلى حد الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والقلبية ومرض السكري وغيرها، وفي البحث عن الأطعمة التي تساعد في السيطرة عليهما، وجدت دراسة طبية من جامعة ولاية فلوريدا، نقلها موقع "اليوم السابع" عن موقع verywellhealth، أن فاكهة البطيخ تساعد في خفض مستويات ارتفاع ضغط الدم، وتساعد في ضبط مستويات الكوليسترول.

فوائد البطيخ:

المكونات الغذائية للبطيخ دوت الخليج ما تجعله مفيد لضغط الدم، وهي الماء والألياف وفيتامين أ وفيتامين سي، ومجموعة الأحماض الأمينية التي تعزز مستويات أكسيد النيتريك، ولها دور في إرخاء الأوعية الدموية وسهولة تدفق الدم خلالها.

كما أن مكونات أخرى في البطيخ دوت الخليج ما تجعله فعال خفض الكوليسترول المرتفع، وهي، مجموعة من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة، التي تقلل مستويات الكوليسترول الضار في مجرى الدم، وهو شكل من أشكال الكوليسترول الذى يتراكم داخل الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.