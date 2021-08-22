فوائد المخللات وأضرارها

كثير من أنواع الخضروات وحتى بعض الفواكه واللحوم يتم تحويلها إلى أطعمة مخللة، والتخليل من أنواع عمليات التخمير، ويتم ذلك عبر نقعها في مواد تحتوي على الخل والملح والليمون وغيرها من المواد التي تحول الأطعمة الغذائية إلى مخلل، وفي الشرق الأطعمة يكثر تناول الأطعمة المخللة، لذلك كان من المهم معرفة فوائد وأضرار ذلك.. وهي كما في التالي:

فوائد المخللات:

ذكر موقع "ويب طب" أن المخللات غنية بعدد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة مثل فيتامين ج، وفيتامين ك، وفيتامين أ، ومضادات الأكسدة والبروبيوتيك، لذلك فإن تناولها يحقق الفوائد التالية:

المخللات يمكن أن تحسن عملية الهضم بفضل احتوائها على بكتيريا البروبيوتيك، وهي بكتيريا صحية.

البكتيريا النافعة في المخلل مهمة لصحة الأمعاء.

التخليل يحافظ على مضادات الأكسدة في الأطعمة، ويعرف عن مضادات الأكسدة مقاومتها للجذور الحرة التي تسبب الأمراض السرطانية، وتسبب تلف الخلايا.

الكاروتين في الخيار والجزر وهما أشهر أنواع المخللات يساعد على تحسين عمل القلب والدماغ والجهاز التنفسي.

من فوائد تناول المخللات رفع حساسية الجسم تجاه الأنسولين وبالتالي تنظيم مستوى السكر في الدم.

تناول المخللات يساهم في حماية الكبد من الأمراض.

المخللات مفيدة لصحة العضلات.

من فوائد تناول المخللات تخفيف قرحة المعدة الناتجة عن ضعف الأغشية المخاطية وفرط الحموضة.

أضرار المخللات:

يعرف أن المخلات غنية بالصوديوم لذلك يمكن أن تسبب ارتفاع في ضغط الدم، الذي له تأثير على صحة القلب والكلى والدماغ.

الأملاح في المخللات تقلل من الكالسيوم في العظام مما يجعلها عرضة للكسور والهشاشة.

ارتفاع الأملاح في المخللات يسبب الجفاف.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.