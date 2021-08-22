طريقة عمل وصفة المايونيز والبيض الرهيبة لفرد الشعر من أول استخدام

وصفة المايونيز والبيض ، تعتبر من الوصفات الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر بطريقة غير متوقعة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على خلطات طبيعية وفعالة لفرد الشعر ولا تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على الشعر، ولها هذه الوصفة العديد من الفوائد حيث أنه يعمل على تنعيم الشعر المجعد ويجعله كالحرير، وتعتبر هذه الوصفة من الوصفات المفيدة جداً للشعر، وتعتبر من الوصفات المشهورة جداً في هذا الوقت لأنها تعتبر من الوصفات الطبيعية التي لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على الشعر، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير وصفة المايونيز والبيض الرهيبة لفرد الشعر من أول استخدام.

مكونات عمل وصفة المايونيز والبيض

تتكون وصفة المايونيز والبيض الرهيبة لفرد الشعر من بعض المكونات وهي كالتالي:-

٢ بيضة كبيرة.

٥ ملاعق كبيرة من المايونيز.

قطرتين من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير وصفة المايونيز والبيض الرهيبة لفرد الشعر كالحرير في المنزل بكل سهولة وهي كالآتي:-

تحضير طبق عميق ونضع به المايونيز والبيض ونخلط المكونات مع بعضها حتى الحصول على خليط متجانس. نضيف بعد ذلك زيت الزيتون مع الاستمرار في التقليب حتى الحصول على خليط متجانس وقوامه كريمي. نضع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف بعناية حتى يتشرب الشعر الخليط. نترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة مع لف الشعر بمنشفة دافئة حتى تكون النتيجة فعالة. نغسل الشعر بشامبو مناسب للشعر خالي من المواد الكبريتات الضارة. يمكن تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع حتى الحصول على نتائج فعالة.

فوائد المايونيز للشعر

هناك بعض الفوائد التي يمنحها المايونيز للشعر وهي كالآتي:-

يساعد على تغذية الشعر وفروة الرأس ويساعد على نمو الشعر. يعد من المغذيات الطبيعية التي تعالج الشعر لاحتوائه على أحماض أمنية وزيوت مغذية. يعمل على تحقيق التوازن بين درجة الحموضة وانتاج الزيوت الموجودة في فروة الرأس. يساعد في الحفاظ على رطوبة الشعر ويبقى الشعر هادئاً وناعماً. يعمل على تنعيم الشعر المجعد والخشن ويجعله مثل الحرير.

نصائح هامه عند استخدام المايونيز للشعر

هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند استخدام المايونيز وهي كالآتي:-